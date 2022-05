Bảo đảm tốt về kỹ thuật cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu

Chiều 10/5, Đảng ủy Vùng Cảnh sát biển 3 tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 382 của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) về lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới.

Thiếu tướng Đỗ Hồng Đó, Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Vùng Cảnh sát biển 3 trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong thực hiện nghị quyết 382.

15 năm qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết 382. 100% các cấp ủy, chi bộ đều có nghị quyết chuyên đề, xây dựng kế hoạch, chương trình thực hiện với lộ trình phù hợp, sát với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị.

Cùng với việc triển khai thực hiện Nghị quyết 382, Bộ Tư lệnh Vùng đã đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động 50 và hai khâu đột phá ngành kỹ thuật theo hướng thiết thực hiệu quả; tổ chức tiếp nhận và tổ chức huấn luyện và đưa vào khai thác sử dụng đạt hiệu quả tàu, xuồng, xe ô tô, xe máy và vũ khí trang bị kỹ thuật hiện đại; tổ chức hiệp đồng với các nhà máy xí nghiệp sửa chữa định kỳ và đột xuất bảo đảm tàu, xuồng, xe ô tô thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; tiết kiệm cho Nhà nước gần 2 tỷ đồng.

Để thực hiện tốt công tác kỹ thuật trong thời gian tới, Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 sẽ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt sâu rộng nghị quyết, chỉ thị về công tác kỹ thuật trong tình hình mới; chủ động bảo đảm sự đồng bộ của VKTBKT, thực hiện điều chuyển, thu hồi đúng quy định, bảo đảm an toàn tuyệt đối, không để mất mát, cháy nổ kho tàng, nâng cao chất lượng huấn luyện kỹ thuật và đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Quản lý, khai thác VKTBKT tốt, bền, an toàn tiết kiệm và an toàn giao thông”; triển khai các giải pháp, phát huy tối đa hiệu quả hoạt động của các cơ sở kỹ thuật, tập trung nâng cao năng lực các trạm sửa chữa tổng hợp của đơn vị, sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh, an toàn biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Tin, ảnh: MINH NHÂN