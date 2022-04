Phấn đấu 38% lực lượng lao động tham gia BHXH

Chiều 19/4, ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh.

Ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Báo cáo tại cuộc họp, bà Nguyễn Hồng Hạnh, Phó Giám đốc BHXH tỉnh cho biết, tính đến ngày 31/12/2021, tổng số người tham gia BHXH 206.810 người, chiếm tỷ lệ 35,1% lực lượng lao động (thấp hơn 0,4% so với chỉ tiêu UBND tỉnh giao), trong đó, BHXH bắt buộc 199.511 người, BHXH tự nguyện 7.299 người; BHTN 191.379 người, chiếm tỷ lệ 32,48% lực lượng lao động (cao hơn 0,48% so với chỉ tiêu UBND tỉnh giao); BHYT 1.017.308 người, đạt tỷ lệ bao phủ 86,5% dân số (thấp hơn 4,5% so với chỉ tiêu UBND tỉnh giao). Theo đó, năm 2022 phấn đấu thực hiện mục tiêu có 38% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH, 32% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHTN, 92% dân số BHYT.

Kết luận cuộc họp, ông Trần Văn Tuấn yêu cầu BHXH tỉnh - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT tham mưu UBND tỉnh kiện toàn Ban Chỉ đạo. Đồng thời, tăng cường công tác phối hợp giữa các thành viên. Cùng với đó, các huyện, thị xã, thành phố, Sở GD-ĐT, ngành y tế cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động người dân, DN tham gia BHXH, BHYT. Riêng đối với các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, ngoài việc tiếp tục duy trì tỷ lệ người dân có thẻ BHYT, đồng thời cần tổ chức triển khai tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT ổn định, bền vững, bảo đảm năm sau cao hơn năm trước.

Tin, ảnh: HUYỀN TRANG