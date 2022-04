Nhiều chỉ tiêu phát triển đạt và vượt kế hoạch

Ngày 13/4, BCH Đảng bộ huyện Châu Đức tổ chức hội nghị lần thứ 9, khóa VI (mở rộng) sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH quý I, triển khai nhiệm vụ quý II.

Trong 3 tháng đầu năm, với sự tập trung lãnh đạo của chính quyền, cùng sự nỗ lực của các ngành, các cấp, DN và người dân, nhiều chỉ tiêu phát triển KT-XH của huyện đạt và vượt kế hoạch. Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng gần 9% so với cùng kỳ; doanh thu hoạt động thương mại-dịch vụ tăng gần 11% so cùng kỳ. Đặc biệt, thu ngân sách trên địa bàn đạt 162,4 tỷ đồng, tăng 4% so cùng kỳ. Lĩnh vực giáo dục, văn hóa, y tế tiếp tục được duy trì; công tác cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh; quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Hội nghị đã tập trung thảo luận, đánh giá những thuận lợi, khó khăn liên quan đến công tác xây dựng Đảng, phát triển đảng viên; cải cách hành chính; công tác quản lý đất đai; BHYT cho học sinh; vấn đề an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội… Trên cơ sở thảo luận, phân tích, các đại biểu đề xuất nhiều giải pháp tháo gỡ, khắc phục nhằm thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Nguyễn Văn Việt, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nêu một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới, như: Phát huy vai trò tham mưu của các ngành trong xây dựng các chính sách, chuyên đề về sản xuất nông nghiệp; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; tăng cường quản lý khai thác khoảng sản, tài nguyên môi trường; thực hiện tốt công tác tuyển dụng giáo viên trên địa bàn; có kế hoạch tổ chức tiêm vắc xin cho trẻ em từ 5-12 tuổi; thực hiện hiệu quả công tác phát triển Đảng.

TRÚC GIANG