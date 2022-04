Chiều 12/4, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương quý I, triển khai nhiệm vụ quý II/2022.

Đại tá Nguyễn Tâm Hùng, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch COVID-19 đợt thứ 4.

Trong quý I/2022, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo LLVT tỉnh triển khai đồng bộ, chặt chẽ các nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương; chú trọng xây dựng lực lượng; nắm chắc tình hình, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; bảo đảm đầy đủ về hậu cần - kỹ thuật cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất. Cụ thể, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đạt 131%; lực lượng bộ đội địa phương đạt 99,79%; dự bị động viên đạt 99,93%; dân quân tự vệ đủ 100% đầu mối đơn vị; thu từ tăng gia sản xuất và làm dịch vụ đạt 3,8 tỷ đồng...

Quý II/2022, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các địa phương, đơn vị huấn luyện theo kế hoạch chặt chẽ, bảo đảm an toàn; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an toàn cao điểm các ngày lễ, đặc biệt là dịp kỷ niệm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), Quốc tế Lao động (1/5); tổ chức huấn luyện cho bộ đội địa phương, dự bị động viên, dân quân tự vệ theo đúng kế hoạch, bảo đảm an toàn.

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ CHQS tỉnh đã trao Bằng khen cho 1 tập thể, 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch COVID-19 đợt thứ 4, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tin, ảnh: MINH NHÂN