Phấn đấu đứng trong top 10 cả nước về chỉ số WBI

Ngày 12/4, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp thông qua dự thảo Chương trình hành động của UBND tỉnh về nâng cao chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân tỉnh BR-VT đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2045.

Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì, phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Dự thảo Chương trình hành động đặt ra các mục tiêu: Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh, bảo đảm GRDP bình quân đầu người trong nhóm đầu cả nước; tạo nhiều việc làm có chất lượng, ổn định với thu nhập, giảm tỷ lệ thất nghiệp; tăng cơ hội tiếp cận nhà ở và các dịch vụ cơ bản; nâng cao chất lượng chăm sóc y tế và cải thiện sức khỏe của người dân; tăng cơ hội tiếp cận giáo dục có chất lượng cho người dân; bảo vệ môi trường và thúc đẩy phát triển bền vững; thực hiện chính sách an sinh và phúc lợi tốt cho người dân; bảo đảm an ninh, an toàn cho người dân; khuyến khích cân bằng, hài hòa công việc với nghỉ ngơi; phát huy các giá trị văn hóa của địa phương; tăng cường cải cách hành chính và nâng cao chất lượng quản trị công.

Cụ thể, phấn đấu đến năm 2030, BR-VT đứng trong top 10 các tỉnh, thành phố cả nước về chỉ số phồn vinh và hạnh phúc (WBI); thu nhập bình quân đầu người đạt 12.535 USD; giai đoạn 2026-2030 giải quyết được 50.000 việc làm cho người dân; tỷ lệ bao phủ BHXH toàn dân đạt 98%; tỷ lệ lao động tham gia BHXH đạt 60%; tỷ lệ chất thải sinh hoạt đô thị được xử lý đạt tiêu chuẩn đạt 100%...

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản thống nhất với các mục tiêu, giải pháp của dự thảo Chương trình hành động. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở KH-ĐT nghiên cứu, rà soát lại mục tiêu cụ thể, thống nhất các chỉ tiêu, số liệu, biểu mẫu, hoàn chỉnh dự thảo, báo cáo UBND tỉnh thông qua để Chương trình hành động triển khai hiệu quả, thực tế. Từ đó, góp phần phát triển kinh tế nhanh, bền vững, tạo môi trường sống và làm việc tốt hơn cho người dân, nâng cao chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của người dân, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Tin, ảnh: THI PHONG