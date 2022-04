Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo viên tháng 4

Sáng 6/4, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 4. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến kết nối với điểm cầu các tỉnh, thành phố, cơ quan, đơn vị. Ông Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, chủ trì hội nghị.

Tham dự tại điểm cầu tỉnh BR-VT có ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và gần 50 đại biểu là báo cáo viên cấp tỉnh, đại diện lãnh đạo Sở KH-ĐT, Hội LHPN tỉnh, Công an tỉnh, Hội Khuyến học tỉnh và Ban Tuyên giáo, Ban Tuyên huấn các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy.

Ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các đại biểu tham dự tại điểm cầu tỉnh BR-VT.

Trong chương trình hội nghị, các đại biểu đã được ông Trần Quốc Phương, Thứ trưởng Bộ KH-ĐT thông tin, phân tích về tình hình kinh tế - xã hội 3 tháng đầu năm 2022, dự báo tình hình và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; Lãnh đạo Hội LHPN Việt Nam báo cáo kết quả Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII; Lãnh đạo Hội Khuyến học Việt Nam báo cáo những kết quả chủ yếu trong công tác khuyến học thời gian qua và vấn đề đặt ra đối với hoạt động của Hội Khuyến học trong thời gian tới; Lãnh đạo Học viện Chính trị Công an Nhân dân giới thiệu Dự thảo Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và Dự thảo Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ.

Tin, ảnh: PHÚC LƯU