Phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công bảo đảm trọng tâm, trọng điểm

Đó là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội; triển khai các công trình giao thông quan trọng quốc gia, diễn ra sáng 5/4, tại Hà Nội.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, trong bối cảnh tình hình quốc tế có những diễn biến mới như xung đột tại Ukraine, lạm phát tăng cao tại một số nước, giá nguyên liệu đầu vào, giá dầu thế giới tăng… tác động, ảnh hưởng trực tiếp tới Việt Nam. Tuy nhiên, chúng ta đã bám sát tình hình và xử lý kịp thời. Nhờ vậy những kết quả đạt được trong 3 tháng đầu năm là rất tích cực, đánh dấu nền kinh tế đang phục hồi, song dự báo vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức.

Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh tham dự hội nghị tại điểm cầu BR-VT.

Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương cần nhìn rõ thời cơ, thách thức, mổ xẻ những việc đã và chưa làm được, đề giải pháp tháo gỡ để đạt mục tiêu đề ra. Bên cạnh đó cần đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; tiếp tục rà soát, hoàn thiện thể chế cho phát triển; đẩy mạnh ứng dụng số…

Hoạt động du lịch tại Bà Rịa-Vũng Tàu khởi sắc trong 3 tháng đầu năm. Trong ảnh: Du khách dạo bộ tham quan rừng Bình Châu.

Theo báo cáo của Chính phủ, 3 tháng đầu năm, kinh tế-xã hội khởi sắc trên hầu hết các lĩnh vực, trong đó nhiều lĩnh vực đạt mức tăng trưởng nhanh nhất tính từ năm 2020 đến nay, tiệm cận mức tăng trước đại dịch. Kinh tế vĩ mô tiếp tục được duy trì ổn định, chỉ số giá tiêu dùng bình quân quý I tăng 1,92%. Công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 6,37%. Thu ngân sách nhà nước 460 ngàn tỷ đồng, đạt 32,6% dự toán, tăng 7,7% so cùng kỳ; chi ngân sách nhà nước 351,3 ngàn tỷ đồng, đạt 23,4% dự toán.

Tăng trưởng tín dụng của nền kinh tế đạt 4,03% (năm 2021 tăng 1,47%). Doanh nghiệp thành lập mới, tái gia nhập thị trường đạt kỷ lục 60.000 doanh nghiệp, gấp 3 lần cùng kỳ (riêng tháng 3, số doanh nghiêp thành lập mới tăng 96,3% với số vốn đăng ký tăng 127,3%).

Vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội đạt kết quả tích cực với 562,2 ngàn tỷ đồng, tăng 8,9%. Sản xuất công nghiệp tiếp tục khởi sắc, giá trị tăng thêm toàn ngành công nghiệp tăng 7,07%, công nghiệp chế biến chế tạo tăng 7,79%. Thương mại, dịch vụ phục hồi tích cực.

Tại Bà Rịa - Vũng Tàu, tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực mặc dù số ca nhiễm COVID-19 vẫn tăng cao. Sản xuất công nghiệp đang dần hồi phục; hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá, thương mại, dịch vụ của các doanh nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực; các lĩnh vực văn hoá, xã hội vẫn được quan tâm.

Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh ước tính 25.315 tỷ đồng, đạt 35,38% so với dự toán, tăng 15,01% so với cùng kỳ. Chỉ số công nghiệp (IIP) trừ dầu thô và khí đốt tăng 7,86%. 331 doanh nghiệp đăng ký mới với tổng vốn đăng ký 2.500 tỷ đồng. Doanh thu bán lẻ hàng hóa tăng 11,28%. Hoạt động lưu trú và ăn uống khởi sắc với tốc độ tăng 3,52% so với cùng kỳ.

Tin, ảnh: ĐĂNG KHOA-ĐẠI HẢI