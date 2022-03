Nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời, hiệu quả những vấn đề phát sinh

Ngày 3/3, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ Thường kỳ tháng 2/2022.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu kết luận phiên họp. Ảnh: DƯƠNG GIANG

Buổi sáng, Chính phủ thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2022; tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ và Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; Chương trình phòng, chống dịch COVID-19 năm 2022-2023; công tác chuẩn bị tổ chức SEA Games 31.

Báo cáo tại phiên họp cho biết, trong tháng 2, tình hình kinh tế - chính trị thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường như xung đột chính trị và sự kiện Nga can thiệp quân sự vào Ukraine, lạm phát, giá dầu tăng cao, xu hướng thu hẹp chính sách tiền tệ tại nhiều quốc gia… tác động không nhỏ đến kinh tế - xã hội nước ta.

Nhờ sự chỉ đạo linh hoạt, kịp thời của Đảng, Nhà nước, sự vào cuộc, quyết tâm mạnh mẽ của các cấp, các ngành, địa phương, người dân, doanh nghiệp, tình hình kinh tế - xã hội tháng 2 và 2 tháng đầu năm tiếp tục chuyển biến khá tích cực.

Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm. CPI bình quân 2 tháng tăng 1,68% so với cùng kỳ. Nguồn cung lương thực, thực phẩm, hàng hóa, dịch vụ trong và sau Tết Nguyên đán dồi dào, đáp ứng nhu cầu người dân. Thị trường tiền tệ cơ bản ổn định, duy trì mặt bằng lãi suất cho vay hợp lý.

Thu ngân sách 2 tháng đầu năm đạt 22,9% dự toán, tăng 10,8% so với cùng kỳ. Giải ngân vốn đầu tư công 2 tháng đầu năm đạt 8,61% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, cao nhất trong 5 năm trở lại đây. Xuất nhập khẩu hàng hóa tháng 2 tăng 17,6% so với cùng kỳ. Vốn FDI đăng ký trong 2 tháng đầu năm tăng 123,8% so với cùng kỳ.

Hoạt động sản xuất, kinh doanh ổn định, tiếp tục mở rộng công suất trong điều kiện bình thường mới. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 2 tăng 8,5% so với cùng kỳ. Trong tháng 2, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, chờ làm thủ tục giải thể và đã giải thể giảm 82,8% so với tháng 1.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm, tăng cường; bảo đảm quốc phòng, an ninh, an dân, trật tự an toàn xã hội, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán; hoạt động đối ngoại được đẩy mạnh.

Về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, đến nay hầu hết bộ, cơ quan và địa phương đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP. Các bộ, cơ quan và địa phương tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm quan điểm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả với dịch bệnh; chủ động thực hiện các giải pháp giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn.

Về phòng, chống dịch COVID-19, cả nước tiếp tục quyết liệt triển khai Nghị quyết 128/NQ-CP với tinh thần thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Công tác tiêm vắc xin, điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 tiếp tục được thực hiện quyết liệt. Nhờ đó, số ca nhiễm tăng cao nhưng số ca chuyển nặng, tử vong duy trì ở mức thấp và trong phạm vi kiểm soát. Cùng với đó, tích cực chuẩn bị, triển khai lộ trình mở cửa lại trường học gắn với bảo đảm an toàn dịch bệnh; thực hiện cấp phép sản xuất, lưu hành thuốc phòng, chống COVID-19, đồng thời công bố công khai giá bán. Xử phạt nghiêm việc găm hàng, “thổi giá” trang thiết bị y tế; tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch và tham gia tiêm chủng, chăm sóc, điều trị F0 tại nhà.

Tại phiên họp, các Phó Thủ tướng, các Bộ trưởng đã phát biểu thảo luận, tập trung đánh giá, phân tích, dự báo tình hình và đề xuất các mục tiêu, giải pháp tiếp phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, phòng, chống dịch COVID-19.

Đồng tình với các dự thảo báo cáo và các ý kiến thảo luận của các thành viên Chính phủ, kết luận phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, sự chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền, sự đồng tình, ủng hộ của người dân và doanh nghiệp, sự hỗ trợ của bạn bè, đối tác quốc tế, kinh tế - xã hội tháng 2/2022 đạt kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực. Kinh tế vĩ mô ổn định, các cân đối lớn được bảo đảm. Trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, các hoạt động đối ngoại đúng hướng, hỗ trợ tích cực cho đối nội. Ba đột phá chiến lược được triển khai tích cực, hiệu quả, thực chất. Niềm tin của người dân, doanh nghiệp và bạn bè, đối tác quốc tế được củng cố.

Thủ tướng cho rằng, mặc dù đạt được nhiều kết quả, song vẫn tiềm ẩn những diễn biến phức tạp. Kinh tế vĩ mô và các cân đối lớn còn tiềm ẩn rủi ro, áp lực lạm phát tăng cao khi chi phí đầu vào tăng. Hoạt động sản xuất kinh doanh còn nhiều khó khăn, thị trường xuất nhập khẩu đang có biến động lớn. Việc mở cửa thị trường khó khăn do dịch bệnh. Việc mở cửa trường học cần phải điều chỉnh phù hợp tình hình.

Người đứng đầu Chính phủ nhận định, tình hình tháng 3 và những tháng tới sẽ tiếp tục có khó khăn, thách thức nhiều hơn thuận lợi và thời cơ, nhiều diễn biến không dự báo được. Do đó các cấp, ngành, địa phương cần tiếp tục thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp nhằm giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, điều hành chủ động, linh hoạt, đồng bộ, phối hợp chặt chẽ, chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa và các chính sách khác; nghiên cứu một số chính sách về thuế, phí để giảm chi phí đầu vào; nâng cao năng lực sản xuất xăng dầu trong nước.

Cùng với đó, đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, nhất là đầu tư cho hạ tầng; kiên quyết điều chỉnh vốn của các bộ, ngành địa phương chưa phân bổ xong kế hoạch vốn trong tháng 3, sau đó kiểm điểm trách nhiệm. Phân bổ vốn tích cực, đúng hướng, khả thi đối với 3 chương trình mục tiêu quốc gia; tích cực giải ngân vốn ODA, vốn vay nước ngoài.

Buổi chiều cùng ngày, Chính phủ xem xét Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đường Vành đai 4 Vùng Thủ đô Hà Nội, Dự án đường Vành đai 3 TP.Hồ Chí Minh. Tại phiên họp, các Phó Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo các bộ, cơ quan, lãnh đạo thành phố Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh đã thảo luận các vấn đề về quy trình, thủ tục pháp lý, nguồn vốn, huy động nguồn lực, bố trí vốn; các vấn đề kỹ thuật, tiến độ; công tác giải phóng mặt bằng; khai thác không gian phát triển mới do các tuyến đường tạo ra...

Kết luận về nội dung này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, Chính phủ rất quyết tâm và đã bàn nhiều về 2 dự án này và thống nhất thông qua Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đường Vành đai 4 Vùng Thủ đô và Dự án đường Vành đai 3 TP.Hồ Chí Minh. Theo đó, sẽ thực hiện 2 dự án này trong giai đoạn 2021-2025 với tỷ lệ vốn ngân sách Trung ương là 50% và địa phương 50%.

Để thực hiện 2 dự án này, cùng với áp dụng các cơ chế, chính sách đặc thù dành cho TP.Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh, vận dụng các cơ chế chính sách đã được Bộ Chính trị có chủ trương và được Quốc hội thông qua.

