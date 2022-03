Báo BR-VT thăm, chúc mừng các đơn vị Bộ đội Biên phòng

Nhân kỷ niệm 63 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959 – 3/3/2022) và 31 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 – 3/3/2022), sáng 2/3, Đoàn công tác của Báo BR-VT do ông Trương Đức Nghĩa, Phó Tổng Biên tập làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng Trường Trung cấp Biên phòng 2 (thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Đoàn công tác của Báo BR-VT tặng hoa chúc mừng cán bộ, giảng viên và chiến sĩ Trường Trung cấp Biên phòng 2.

Ông Trương Đức Nghĩa, Phó Tổng Biên tập Báo BR-VT tặng hoa chúc mừng cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh

Tại các nơi đến thăm, thay mặt Ban Biên tập Báo BR-VT, ông Trương Đức Nghĩa đã gửi lời tri ân những đóng góp của cán bộ, giảng viên, chiến sĩ các đơn vị trong công tác bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển đảo của Tổ quốc thời gian qua. Đồng thời chúc cán bộ, chiến sĩ tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục, đào tạo và quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng nền Biên phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.

Tin, ảnh: MINH NHÂN