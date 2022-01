Nỗ lực hơn nữa để nhân dân an vui đón Tết

Sáng 17/1, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã đến thăm, tặng quà Tết lực lượng tuyến đầu điều trị bệnh COVID-19, lực lượng vũ trang, gia đình chính sách, người có công, gia đình bị ảnh hưởng nặng bởi dịch COVID-19 và công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh tặng quà lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19 tại Bệnh viện Vũng Tàu.

Tham gia đoàn công tác Chính phủ có lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy ban Dân tộc, Văn phòng Chính phủ.

Cùng đi với Đoàn, về phía địa phương có ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Bùi Chí Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh; ông Trần Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng quà chúc Tết các gia đình chính sách, gia đình bị ảnh hưởng nặng bởi dịch COVID-19 và công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại TX. Phú Mỹ.

Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh trao quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng nặng bởi dịch COVID-19 tại TX. Phú Mỹ.

Ghi nhận nỗ lực, tinh thần làm việc, lòng nhân ái của lực lượng tuyến đầu

Điềm đầu tiên đoàn đến thăm, chúc Tết là lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19 tại Bệnh viện Vũng Tàu.

Báo cáo với Phó Thủ tướng, bác sĩ Lâm Tuấn Tú, Phó Giám đốc Bệnh viện Vũng Tàu cho biết: Ngày 19/7/2021, Sở Y tế tham mưu UBND tỉnh trưng dụng Bệnh viện Vũng Tàu (công suất 350 giường bệnh) thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 tầng 2 - 3 theo phân tầng điều trị của Bộ Y tế.

Đến nay bệnh viện đã thu dung và điều trị 4.457 ca mắc COVID-19, trong đó điều trị khỏi gần 4 ngàn ca bệnh. Nhiều trường hợp nặng nguy kịch được cứu sống. Những thành công trên là nguồn động viên lớn lao đối với đội ngũ nhân viên y tế và góp phần to lớn trong công tác phòng chống dịch của tỉnh BR-VT.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đánh giá cao, ghi nhận những nỗ lực, lòng nhân ái, tinh thần làm việc không quản ngày đêm của đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên y tế của Bệnh viện trong chăm sóc, điều trị bệnh nhân COVID-19. Dù Bệnh viện vừa xây dựng xong, được trưng dụng ngay cho công tác điều trị bệnh nhân COVID-19, nhưng trong thời gian qua, đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế Bệnh viện đã kịp thời cứu sống, điều trị khỏi hàng ngàn bệnh nhân COVID-19, hạn chế thấp nhất số người mắc COVID-19 tử vong.

Nhân dịp Xuân Nhâm Dần 2022, Phó Thủ tướng thay mặt Chính phủ chúc sức khỏe toàn thể đội ngũ cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế Bệnh viện và ngành Y tế tỉnh BR-VT và đề nghị tiếp tục nỗ lực chống dịch, chăm sóc, điều trị tốt cho bệnh nhân để đem lại một cái Tết an toàn, an vui cho người dân trên địa bàn.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và Đoàn công tác, đã đến thăm, chúc Tết lực lượng vũ trang tỉnh tại Bộ CHQS tỉnh, đại diện lực lượng vũ trang tỉnh.

Đại tá Nguyễn Tâm Hùng, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết: Năm 2021, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ quân sự - quốc phòng, công tác phòng, chống dịch COVID-19; chấp hành nghiêm kỷ luật, bảo đảm an toàn, được Quân khu, Bộ Quốc phòng đề nghị tặng cờ thi đua Chính phủ.

Nổi bật phải kể đến các kết quả quan trọng như: Tổ chức tiếp nhận, bàn giao 5/9 tàu Hải đội DQTT và đưa vào hoạt động, hoàn thành kế hoạch thực hiện Đợt 1/giai đoạn 1 của Đề án; phối hợp Công an, Biên phòng tỉnh, các LLVT đóng quân canh phòng, duy trì nghiêm chế độ giao ban, trao đổi, đánh giá tình hình, báo cáo và tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo kịp thời; bảo vệ an toàn cao điểm các sự kiện chính trị quan trọng trên địa bàn; tổ chức thực hiện có hiệu quả các mô hình “LLVT tỉnh đồng hành cùng ngư dân vươn khơi bám biển”, xây tặng 20 căn “Nhà Nghĩa tình đồng đội”, “Nhà Nghĩa tình quân dân”…

Trong đại dịch COVID-19, Bộ CHQS đã tổ chức cao điểm huy động gần 6.000 cán bộ chiến sĩ tham gia phòng, chống dịch; tổ chức 104 đợt hoạt động các chương trình “món quà yêu thương”, “siêu thị 0 đồng”, trao tặng 63 ngàn phần quà (trị giá 46 tỷ đồng)… giúp đỡ nhân dân gặp khó khăn do đại dịch.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh khẳng định, BR-VT là địa bàn đặt nhiều cơ sở quốc phòng, kinh tế trọng yếu của đất nước. Những năm qua, lực lượng vũ trang tỉnh được giao nhiệm vụ và đã bảo vệ rất tốt những cơ sở trọng yếu này, đồng thời phối hợp với các lực lượng bảo vệ an toàn biên giới, biển đảo, chủ quyền quốc gia. Bên cạnh đó, lực lượng vũ trang tỉnh đã cử cán bộ, chiến sĩ tham gia rất tích cực vào công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại địa phương, tham mưu lập các cơ sở cách ly, điều trị và hỗ trợ, chăm sóc người dân trước, trong và sau dịch.

Phó Thủ tướng lưu ý lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh cần bố trí, sắp xếp lực lượng trực sẵn sàng chiến đấu hợp lý, bảo đảm an toàn cho nhân dân yên vui đón Tết Nguyên đán; đồng thời, quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ để bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng chúc toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh đón Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022 an lành, hạnh phúc.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh và bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh thăm hỏi và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Lưỡng ở xã Long Phước, TP. Bà Rịa.

Thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh và lãnh đạo tỉnh BR-VT đã đến thăm và chúc Tết Mẹ VNAH Trần Thị Lưỡng tại xã Long Phước, TP. Bà Rịa; Anh hùng LLVTND Nguyễn Văn Tròn tại phường Phước Hiệp, TP. Bà Rịa. Phó Thủ tướng cùng các thành viên trong đoàn ân cần hỏi thăm sức khỏe và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp to lớn của Mẹ VNAH Trần Thị Lưỡng, Anh hùng LLVTND Nguyễn Văn Tròn cho sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc. Phó Thủ tướng kính chúc Mẹ VNAH Trần Thị Lưỡng, Anh hùng LLVTND Nguyễn Văn Tròn và gia đình luôn mạnh khỏe, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, là tấm gương cho các thế hệ con cháu học tập, noi theo.

Chăm lo an sinh xã hội để mọi gia đình đều có Tết đầm ấm, an lành, hạnh phúc

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã đến thăm, tặng 40 phần quà Tết các gia đình chính sách, gia đình bị ảnh hưởng nặng bởi dịch COVID-19 và công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại TX. Phú Mỹ.

Trò chuyện với bà con, Phó Thủ tướng nhấn mạnh năm 2021, đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng nặng nề, sâu sắc đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân cả nước, đặc biệt là công nhân, người lao động.

Phó Thủ tướng ân cần gửi lời hỏi thăm bà con, cô bác; chia sẻ với những khó khăn, vất vả của nhân dân. Phó Thủ tướng đánh giá cao lãnh đạo tỉnh BR-VT cũng như cả hệ thống chính trị của tỉnh cùng với sự đóng góp của người dân, DN đã cùng chung tay, góp sức chăm lo bảo đảm an sinh, hỗ trợ người có công, người nghèo, gia đình bị ảnh hưởng bởi đại dịch vượt qua khó khăn trong thời gian vừa qua.

Nhân dịp Tết Nguyên đán đến gần, Phó Thủ tướng đề nghị các cấp, các ngành, cộng đồng DN và những tấm lòng hảo tâm tiếp tục chung tay làm tốt công tác an sinh xã hội để mọi gia đình đều có Tết đầm ấm, an lành, hạnh phúc. Đồng thời đề nghị địa phương tiếp tục rà soát trên địa bàn, nhất là những hộ gia đình khó khăn, gia đình chính sách, người già neo đơn... để nhà nhà đều được đón Tết vui vẻ và lưu ý phải an toàn trong phòng chống dịch.

THÀNH HUY – MẠNH THẮNG