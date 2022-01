Lực lượng vũ trang chung sức xây dựng nông thôn mới

Thực hiện phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” (NTM) do Bộ Quốc phòng phát động, lực lượng vũ trang tỉnh (LLVT) đã có nhiều công trình, phần việc ý nghĩa chung tay cùng chính quyền địa phương xây dựng cơ sở hạ tầng, bảo vệ môi trường. Qua đó tạo nên thế trận lòng dân ngày càng vững chắc.

LLVT tỉnh tham gia làm đường giao thông ở khu phố 1, phường Hắc Dịch, TX. Phú Mỹ.

Tết năm nay, 30 hộ dân ở tổ 4, ấp Tân Hiệp, xã Long Tân, huyện Đất Đỏ đón niềm vui mới khi con đường đất trước nhà lầy lội vào mùa mưa, bụi bặm vào mùa nắng đã được thay thế bằng tuyến đường bê tông dài 63m, rộng 3,5m. Đây là công trình hưởng ứng phong trào “Quân đội chung sức xây dựng NTM”, tổng chi phí 155 triệu đồng, được trích từ quỹ tăng gia sản xuất của Bộ CHQS tỉnh và nhà hảo tâm tài trợ. Sau khi đường hoàn thành, người dân địa phương trồng thêm hoa 2 bên đường và thường xuyên nhắc nhau dọn vệ sinh, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp.

Đi trên con đường mới sạch sẽ, ông Nguyễn Văn Hiếu (tổ 4, ấp Tân Hiệp) phấn khởi cho biết: “Năm nay bà con đón Tết vui hơn mọi năm. Chúng tôi gửi lời cảm ơn chân thành đến cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh đã giúp làm con đường này”.

Trong khi đó, bà con giáo dân Giáo xứ Hòa An (xã Bưng Riềng, huyện Xuyên Mộc) thì vui mừng vì có nơi rèn luyện thể dục, thể thao, nâng cao sức khỏe. Cụ thể, công trình văn hóa, thể dục - thể thao do Bộ tư lệnh Quân khu 7 và Bộ CHQS tỉnh xây tặng tại Giáo xứ Hòa An có diện tích 240m2, bao gồm khu vực đặt thiết bị thể dục thể thao (boxing, đẩy tạ, tập toàn thân, xà đơn 2 bậc...) và khu vực cây cảnh rộng 40m2.

Bà Mai Thị Hà, giáo dân tại địa phương chia sẻ: “Trước đây, chúng tôi chỉ tập thể dục bằng cách đi bộ trên con đường gần nhà nhưng không được thường xuyên do ảnh hưởng thời tiết, xe cộ đông đúc. Giờ đây, chúng tôi có thể đến khu tập thể dục, thể thao do bộ đội xây tặng để rèn luyện sức khỏe vào bất cứ lúc nào”.

Ngoài vận động kinh phí, ngày công của cán bộ, chiến sĩ thực hiện các công trình dân sinh, LLVT tỉnh còn tổ chức nhiều hoạt động giúp đỡ người dân thoát nghèo bằng cách hỗ trợ cây, con giống; phối hợp ban, ngành, đoàn thể tổ chức 2-3 đợt khám bệnh, phát thuốc, tư vấn sức khỏe cho người dân.

Giáo dân Giáo xứ Vinh Trung (xã Bình Trung, huyện Châu Đức) tập thể dục tại khu thể dục - thể thao ngoài trời do Bộ CHQS tỉnh trao tặng.

“Đường sá xa xôi, không có người đưa đón nên ít khi tôi có điều kiện khám sức khỏe một cách bài bản. Nhưng giờ đã có bác sĩ quân y về tận địa phương khám bệnh, cấp thuốc bổ miễn phí”, bà Dương Thị Kim Hoa (dân tộc Châu Ro ở tổ 2, ấp Phước Bình, xã Sông Xoài, TX. Phú Mỹ) xúc động nói.

Bên cạnh đó, nhằm góp phần thực hiện tiêu chí về bảo đảm an toàn xã hội trong xây dựng NTM, LLVT tỉnh còn phối hợp chặt chẽ với đơn vị liên quan thường xuyên tuần tra, nắm chắc địa bàn, đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại âm mưu “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. Trong năm 2021, các lực lượng phối hợp tổ chức tuần tra, bắt và xử lý 262 vụ với 367 đối tượng vi phạm pháp luật, góp phần giữ vững an ninh chính trị, tạo môi trường ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

“Với phương châm “Quân đội từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, hy sinh và phục vụ”, LLVT tỉnh sẽ tiếp tục hưởng ứng phong trào “Quân đội chung sức xây dựng NTM” bằng cách đảm nhận những công trình, phần việc thiết thực, cụ thể để vừa chung tay cùng chính quyền địa phương thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM, đồng thời tạo điều kiện cho cán bộ, chiến sĩ hoàn thiện, giữ vững và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, luôn vì dân hy sinh, phục vụ”, Đại tá Nguyễn Hoàng Tấn, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho biết.

