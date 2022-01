Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc thọ các cụ 100 tuổi

Nhân Kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2022) và đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, sáng 11/1, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh đã tổ chức các đoàn thăm, tặng quà và chúc thọ cho các cụ 100 tuổi trên địa bàn tỉnh,.

Tại các nơi đến thăm, Trưởng các đoàn ân cần hỏi thăm sức khỏe, chúc các cụ sống vui, sống thọ và là tấm gương cho các con, cháu noi theo. Đồng thời tặng quà gồm Thư chúc thọ của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, khánh vàng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh, vải lụa và 2,5 triệu đồng tiền mặt.

* Đoàn do ông Bùi Chí Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh làm Trưởng Đoàn đã đến thăm, chúc Tết và tặng quà các cụ trên địa bàn huyện Châu Đức, gồm: cụ Nguyễn Thị Trẹo, cụ Huỳnh Thị Kim, cụ Chống Sỳ (xã Xà Bang), cụ Nguyễn Thị Đắt, cụ Phan Thị Anh (xã Bàu Chinh).

Ông Bùi Chí Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh thăm, chúc thọ và trao quà cụ Phan Thị Anh (thôn Tân Phú, xã Bàu Chinh, huyện Châu Đức). Ảnh: NHUNG HOA

* Đoàn do ông Mai Ngọc Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND làm Trưởng Đoàn đã đến thăm, mừng thọ các cụ trên địa bàn TP.Vũng Tàu, gồm: cụ Bùi Thị Xuyên (87, Yên Bái); cụ Trần Thị Vân (72 C5, Lê Hồng Phong); cụ Phạm Thị Khuê (27/10, Nguyễn Kim) và cụ Trần Thị Tuấn (286/15A, Lê Hồng Phong).

Ông Mai Ngọc Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh thăm, mừng thọ cụ Trần Thị Vân (72C5, Lê Hồng Phong, TP.Vũng Tàu). Ảnh: MINH THANH

Đoàn do ông Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm Trưởng Đoàn đã đến thăm, chúc Tết và tặng quà các cụ 100 tuổi trên địa bàn TP. Vũng Tàu, gồm: cụ Đặng Thị Trong (số 56 Hoàng Hoa Thám, phường 2), cụ Bùi Thị Cúc (số 98 Đồ Chiểu, phường 3), cụ Dương Toàn (số 61/23H3 đường 30/4, phường Thắng Nhất).

Ông Nguyễn Văn Xinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thăm, chúc thọ và trao quà cụ Đặng Thị Trong (phường 2, TP. Vũng Tàu). Ảnh: KHÁNH CHI

* Đoàn do ông Huỳnh Văn Danh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy thăm tặng quà cụ 100 tuổi tại TX. Phú Mỹ gồm: cụ Lưu Thị Huệ (tổ 9, khu phố Tân Ngọc, phường Phú Mỹ); cụ Trần Thị Hoa (tổ 8, khu phố Vạn Hạnh, phường Phú Mỹ); cụ Đinh Thị Mến (khu phố Phước Sơn, phường Phước Hòa); cụ Trịnh Thống (khu phố Tân Lộc, phường Phước Hoà); cụ Nguyễn Ngọc Hoàng (thôn Đông Hải, xã Tân Hải).

Ông Huỳnh Văn Danh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy thăm, chúc thọ và trao quà cụ Đinh Thị Mến, khu phố Phước Sơn, phường Phước Hoà, TX.Phú Mỹ. Ảnh: HUYỀN TRANG

* Đoàn do ông Bùi Văn Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh làm Trưởng đoàn đã tới thăm, tặng quà các cụ trên 100 tuổi tại huyện Xuyên Mộc gồm: cụ Lê Thị Xỳ (ấp 4b, xã Hoà Hưng); cụ Nguyễn Thị Diện (ấp 1, xã Hoà Hưng); cụ Nguyễn Thị Dỹ (ấp 1, xã Bàu Lâm); Trần Thị Ánh (ấp 5, xã Hoà Hội) và cụ Trần Bồ (ấp 8, xã Hoà Bình).

Ông Bùi Văn Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh và bà Nguyễn Vân Anh thăm, chúc thọ và trao quà cụ Lê Thị Xỳ (xã Hoà Hưng, huyện Xuyên Mộc). Ảnh: THANH NGA

* Đoàn do ông Nguyễn Kế Toại, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh làm Trưởng Đoàn đã đến tặng quà các cụ tròn 100 tuổi trên địa bàn TX. Phú Mỹ gồm: cụ Lìu A Sồi (phường Hắc Dịch); cụ Nguyễn Thị Chỉnh (ấp Phước Bình, xã Sông Xoài); cụ Chống Kỳ Sau (xã Sông Xoài); cụ Nguyễn Văn Nên (xã Tóc Tiên) và cụ Nguyễn Thị Tưởng (phường Hắc Dịch).

Ông Nguyễn Kế Toại, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh (thứ 2, tính từ bìa phải) thăm, tặng quà cụ Chống Kỳ Sau, ấp Sông Xoài 1, xã Sông Xoài, TX. Phú Mỹ. Ảnh: VĂN ANH

* Đoàn do ông Lê Hồng Ngọc, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh làm Trưởng Đoàn đã đến thăm, mừng thọ các cụ trên địa bàn TP.Vũng Tàu, gồm: cụ Nguyễn Thị Nguyên (180/3/9, Nguyễn An Ninh); cụ Đỗ Xuân Lai (85B, Ngô Đức Kế); cụ Nguyễn Thị Cháu (195/30, Hoàng Văn Thụ); cụ Đỗ Thị Đệ (17/24/5/2, Ngô Đức Kế) và cụ Trần Hồng Vỹ (C5-3/11, Trung tâm Chí Linh).

Ông Lê Hồng Ngọc, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh thăm, mừng thọ cụ Đỗ Thị Đệ (17/24/5/2, Ngô Đức Kế, TP.Vũng Tàu). Ảnh: MINH THANH

* Đoàn do ông Lê Văn Minh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm Trưởng Đoàn đã thăm, tặng quà và chúc thọ cụ Trần Thị Mạnh (ấp Bắc 2, xã Hòa Long, TP. Bà Rịa).

Ông Lê Văn Minh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm Trưởng Đoàn thăm, tặng quà cho cụ bà Trần Thị Mạnh, ấp Bắc 2, xã Hòa Long, TP. Bà Rịa. Ảnh: QUANH VINH

* Đoàn do bà Lê Thị Kim Thu, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh làm Trưởng Đoàn đã đến thăm, tặng quà các cụ trên địa bàn huyện Xuyên Mộc gòm: cụ Phan Thị Hược (ấp Thạnh Sơn 2A, xã Phước Thuận); cụ Trần Thị Bảy (ấp Ông Tô, xã Phước Thuận); cụ Huỳnh Thị Hoa (KP. Phước Hòa, TT. Phước Bửu); cụ bà Nguyễn Thị Xí (ấp Khu 1, xã Bình Châu).

Bà Lê Thị Kim Thu, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh tặng quà cho bà Nguyễn Thị Xí (ấp Khu 1, xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc). Ảnh: MINH NHÂN

* Đoàn do bà Trần Thị Ngọc Châu, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh làm Trưởng Đoàn đã đến thăm, chúc Tết và tặng quà các cụ trên địa bàn huyện Châu Đức gồm: cụ Phạm Phước Khôi (ấp Tiến Thành, xã Quảng Thành), cụ Nguyễn Thị Ất (ấp Đồng Tâm, xã Cù Bị), cụ Hà Thị Thịnh (thôn 2, xã Bình Trung), Lê Thị Hùng (thôn Quảng Long, xã Kim Long), cụ Lại Thị Bạn (thôn Quảng Thành 1, xã Nghĩa Thành).

Bà Trần Thị Ngọc Châu, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh thăm, chúc thọ cụ Nguyễn Thị Ất (ấp Đồng Tâm, xã Cù Bị, huyện Châu Đức). Ảnh: NHUNG HOA

* Đoàn do ông Mai Minh Quang, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh làm Trưởng Đoàn đã đến thăm, tặng quà, chúc Tết cụ Dương Toàn (phường Rạch Dừa, TP.Vũng Tàu), cụ Nguyễn Ngọc Diễm (phường Phước Trung, TP.Bà Rịa), cụ Nguyễn Văn Lăng và cụ Mai Thị Lưỡng (huyện Long Điền).

Ông Mai Minh Quang, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tặng quà, chúc thọ cụ Mai Thị Lưỡng (huyện Long Điền). Ảnh: NGỌC BÍCH

* Đoàn do ông Bùi Chí Tình, Phó Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh làm Trưởng Đoàn đã tới thăm, tặng quà các cụ trên 100 tuổi tại huyện Long Điền gồm: cụ Trần Thị Truật (ấp Phước Hiệp, xã Phước Tỉnh); cụ Trần Thị Ry (ấp Phước Lâm, xã Phước Hưng); cụ Nguyễn Thị Nga (ấp Phước Lâm, xã Phước Hưng); cụ Trần Văn Lộc (KP Hải Hà 1, TT. Long Hải); cụ Lê Thị Vượng (KP Hải Hoà, TT. Long Hải).

Ông Bùi Chí Tình, Phó trưởng Ban VH-XH, HĐND tỉnh ặng quà cụ bà Trần Thị Truất, ấp Phước Hiệp, xã Phước Hưng, huyện Long Điền. Ảnh: KIM HỒNG

* Đoàn do ông Nguyễn Văn Tuân, Phó Trưởng Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh làm Trưởng Đoàn đã đến thăm và chúc Tết các cụ 100 tuổi trên địa bàn huyện Châu Đức gồm: cụ Phan Thị Chắc (xã Đá Bạc); cụ Nguyễn Thị Trung (xã Xuân Sơn) và Hoàng Vinh Hà (xã Xuân Sơn).

Ông Nguyễn Văn Tuân, Phó Ban Văn hoá - Xã hội HĐND tỉnh và ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Đức trao quà Tết cho cụ Nguyễn Thị Trung (xã Xuân Sơn, huyện Châu Đức). Ảnh: MINH TÂM

* Đoàn do bà Đinh Thị Trúc My, Phó Giám đốc Sở LĐTBXH làm Trưởng Đoàn đã đến thăm, chúc thọ các cụ tròn 100 tuổi trên địa bàn TP.Vũng Tàu, gồm: cụ Lê Thị Thời (ở 125 Tôn Đức Thắng, phường 9); cụ Phạm Văn Cự (ở số 54 Lô R, Lương Thế Vinh, phường 9); cụ Lê Thị Mai (ở số 60/13 Ba Cu, phường 1).

Bà Đinh Thị Trúc Mỹ, Phó Giám đốc Sở LĐTBXH (thứ ba, từ phải qua) tặng quà chúc thọ cụ Phạm Văn Cự.

* Đoàn do ông Huỳnh Đức Dũng, Phó Giám đốc Sở VH-TT làm Phó Trưởng Đoàn đã đến thăm, tặng quà cho các cụ trên địa bàn huyện Đất Đỏ gồm: cụ Võ Thị Nhường (KP Hải Tân, TT.Phước Hải); cụ Mai Thị Sáu (KP Phước Trung, TT.Phước Hải); cụ Tống Văn Mạnh (ấp Tân Hội, xã Phước Hội); cụ Nguyễn Thị Nghị (ấp An Hải, xã Lộc An); cụ Châu Thị Năm (ấp Mỹ Hòa, xã Long Mỹ).

Ông Huỳnh Đức Dũng, Phó Giám đốc Sở VH-TT thăm, tặng quà cho cụ Nguyễn Thị Nghị, ấp An Hải, xã Lộc An, huyện Đất Đỏ. Ảnh: VÂN ANH

* Đoàn do ông Trần Quốc Khánh, Phó Giám đốc Sở LĐTBXH tỉnh làm Trưởng Đoàn đã đến thăm, tặng quà và chúc thọ các cụ trên địa bàn TP.Vũng Tàu gồm: cụ Lê Thị Kép (phường 10); cụ Trần Văn Nhâm (phường 3).

Đại diện Sở LĐTBXH, các ban, ngành của tỉnh và TP.Vũng Tàu trao quà chúc thọ 100 tuổi cho cụ Lê Thị Kép, ngụ tại phường 10.

