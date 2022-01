Năm 2021, Đảng bộ huyện Long Điền kết nạp 142 đảng viên

Chiều 10/1, BCH Đảng bộ huyện Long Điền, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức Hội nghị lần thứ 14 (mở rộng) đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, công tác xây dựng Đảng năm 2021 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Theo báo cáo của Huyện ủy Long Điền, năm 2021, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng đến kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và đời sống nhân dân trong huyện. Nhưng với sự chủ động, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ và quyết tâm chính trị cao nhất, nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội của huyện đã tăng so với năm 2020.

Cụ thể, tổng doanh thu thương mại, dịch vụ hơn 14.000 tỷ đồng, đạt 97,3% kế hoạch (tăng 9,3% so với năm 2020); tổng giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp gần 3.400 tỷ đồng, đạt 97,3% kế hoạch (tăng 10% so với năm 2020); tổng giá trị sản xuất nông- lâm- ngư nghiệp hơn 668 tỷ đồng, đạt 67,9% kế hoạch; thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện hơn 525 tỷ đồng, vượt 51,8% kế hoạch năm.

Năm 2021, tổng doanh thu thương mại, dịch vụ của huyện đạt hơn 14.000 tỷ đồng. Trong ảnh: Người dân huyện Long Điền mua bán hang hóa tại chợ Long Điền.

Toàn huyện có 5/5 xã đạt chuẩn NTM, trong đó có 3 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 2 xã còn lại đang đề nghị tỉnh xét công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao.

Đời sống vật chất, văn hoá tình thần của nhân dân ngày càng được nâng cao. Giáo dục, an sinh xã hội, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn được quan tâm. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, quốc phòng, quân sự địa phương được củng cố và tăng cường.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng. Đảng bộ huyện đã kết nạp 142 đảng viên (đạt hơn 111% chỉ tiêu), thành lập mới 1 Chi bộ doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng được chú trọng, hoàn thành chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm. Công tác dân vận có nhiều chuyển biến tích cực, mặt trận và các đoàn thể chính trị, xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động.

Ông Võ Hữu Hạnh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Long Điền (thứ năm từ phải qua) tặng Giấy khen cho 13 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2017-2021).

Hội nghị đã đề ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh,xây dựng Đảng trong năm 2022 như: Doanh thu thương mại hơn 14.300 tỷ đồng; tổng giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp hơn 3.800 tỷ đồng; tổng giá trị sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp hơn 750 tỷ đồng; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 90%; giải quyết việc làm mới cho 1.050 lao động; mức hưởng thụ văn hóa bình quân 46 lần/năm; tỷ lệ giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo từ 90% trở lên; phát triển 141 đảng viên mới, đẩy mạnh công tác kết nạp đảng viên và phát triển tổ chức Đảng trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước, tập trung rà soát, tạo nguồn, phát triển đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, khu phố, ấp,…

Dịp này, Huyện ủy Long Điền đã khen thưởng cho 13 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2017-2021); khen thưởng cho 4 Chi, Đảng bộ trực thuộc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu năm 2021.

Tin, ảnh: NGUYỄN TUYỀN