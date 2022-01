Công bố quyết định tổ chức công an xã chính quy

Ngày 13/1, Công an huyện Xuyên Mộc tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về tổ chức công an xã chính quy trên địa bàn huyện.

Lãnh đạo Công an huyện Xuyên Mộc trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về tổ chức công an xã chính quy trên địa bàn huyện Xuyên Mộc.

Trước đó, ngày 1/12/2021, Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành Quyết định số 9847/QĐ-BCA về việc tổ chức công an xã chính quy tại 47 xã thuộc tỉnh BR-VT. Theo đó, công an 12 xã trên địa bàn huyện Xuyên Mộc được công nhận là tổ chức công an xã chính quy.

Thừa ủy quyền của Giám đốc Công an tỉnh, Ban chỉ huy Công an huyện Xuyên Mộc đã tổ chức lễ Công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an. Trong đợt này, Giám đốc Công an tỉnh đã ban hành Quyết định bổ nhiệm chức vụ Trưởng Công an xã đối với 12 đồng chí và bổ nhiệm chức vụ Phó trưởng Công an xã đối với 18 đồng chí.

TRÍ NHÂN - CHIẾN CÔNG