Giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn TP. Vũng Tàu

Ngày 13/1, Công an TP. Vũng Tàu tổ chức Hội nghị Công an lần thứ 31.

Năm 2021, Công an TP. Vũng Tàu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, giữ vững TTATXH trên địa bàn thành phố, vừa phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả. Lực lượng công an thành phố đã điều tra, làm rõ 266 vụ, với 419 đối tượng vi phạm pháp luật về trật tự xã hội, đạt tỷ lệ 92%; phát hiện 517 vụ, 913 đối tượng liên quan đến tội phạm, tệ nạn ma túy; xử phạt vi phạm hành chính 245 vụ…

Đến dự và phát biểu tại hội nghị, Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Công an TP. Vũng Tàu đạt được trong năm 2021. Đồng thời chỉ đạo Công an thành phố tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới như: sẵn sàng kế hoạch, phương án bảo đảm an ninh trật tự trên tinh thần “thích ứng an toàn, linh hoạt” trong bất cứ trường hợp nào. Kiên quyết trấn áp, xử lý nghiêm các hành lợi dụng dịch bệnh để trục lợi, thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Tiếp tục chủ động công tác nắm, phân tích, dự báo tình hình trên các lĩnh vực, đối tượng, địa bàn trọng điểm để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền kịp thời chỉ đạo giải quyết nhằm giữ vững an ninh chính trị, TTATXH trong mọi tình huống…

