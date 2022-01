Chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch trong dịp Tết

Chiều 14/1, ông Mai Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe báo cáo công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong dịp Tết Nguyên đán năm 2022. Cuộc họp được kết nối trực tuyến với điểm cầu huyện Côn Đảo.

Ông Mai Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Số Ca Nhiễm Có Chiều Hướng Tăng

Theo Trung tâm Chỉ huy Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh, trong tuần (từ ngày 8-14/1), toàn tỉnh ghi nhận thêm 1.871 ca mắc mới, tăng 1.090 ca so với 7 ngày trước đó. Số ca bệnh có chiều hướng tăng trở lại. Do đó, tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh, nguy cơ dịch bệnh bùng phát trên diện rộng trong thời gian tới vẫn còn rất cao nên các địa phương không được chủ quan, lơ là trong công tác phòng chống dịch.

Tính đến ngày 10/1, Bộ Y tế đã phân bổ cho tỉnh 2.495.630 liều vắc xin. Đến hết ngày 13/1, cơ bản đã hoàn thành việc tiêm mũi 1 và mũi 2 cho người từ 18 tuổi trở lên và trẻ em từ 12-17 tuổi. Trong đó, người trên 18 tuổi được tiêm mũi 1 là 955.679 người (đạt 101.02%), mũi 2 là 909.196 (đạt 96.11%) và tiêm mũi bổ sung (mũi 3) là 259.089 người (đạt 27.39%); trẻ em 12-17 tuổi đã được tiêm 1 mũi là 114.462 người (đạt 101.54%) và mũi 2 là 109.224 (đạt 96.90%).

Tại cuộc họp, đại diện huyện Côn Đảo cho biết, tính đến 14/1, trên địa bàn có 133 ca F0, trong đó 68 ca khỏi bệnh. Để bảo đảm phòng, chống dịch vào dịp lễ, Tết, huyện thành lập 2 đoàn kiểm tra tại Cảng Hàng không, cảng biển, cơ sở kinh doanh, cơ sở lưu trú. Đối với du khách, huyện yêu cầu các cơ sở lưu trú tiến hành xét nghiệm nhanh để kịp thời phát hiện F0.

Dự kiến, ngày 23/1, huyện Côn Đảo tổ chức Ngày giỗ nữ Anh hùng Liệt sĩ Võ Thị Sáu tại Nghĩa trang Hàng Dương và Đền thờ Võ Thị Sáu. Để bảo đảm phòng, chống dịch, huyện giới hạn số lượng khách mời với khoảng 200 người đồng thời xét nghiệm nhanh các đại biểu tham dự trước khi tham dự lễ. Bên cạnh đó, tại thời điểm diễn ra buổi lễ, địa phương ngừng việc nhận du khách đến Nghĩa trang Hàng Dương.

Tại cuộc họp, các địa phương trên địa bàn tỉnh cũng báo cáo tiến độ công tác tiêm vắc xin, công tác điều trị F0 tại nhà, hoạt động bảo đảm phòng, chống dịch của các trường sau khi HS đi học trở lại.

Bảo đảm phòng, chống dịch dịp tết nguyên đán

Phát biểu tại cuộc họp, ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các địa phương thực hiện nghiêm túc và hiệu quả Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ, các giải pháp nêu tại Chỉ thị số 35/CT-TTg và Chỉ thị số 27-CT/TU, Kế hoạch số 202/KH-UBND ngày 7/12/2021 của UBND tỉnh, đặc biệt chú trọng việc kiểm soát dịch bệnh, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội và quan tâm, hỗ trợ, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các tầng lớp nhân dân nhất là các gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, người có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ và dịch COVID-19. Trong đó, tập trung chăm lo, thăm hỏi các gia đình có người thân, trẻ em có cha mẹ mất do dịch COVID-19, bảo đảm mọi nhà, mọi người đều được đón Tết vui tươi, an toàn. “Song song đó, cần vận động người dân nâng cao ý thức, chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, thực hiện nghiêm yêu cầu 5K; khuyến cáo người cao tuổi, người có bệnh nền, người có nguy cơ cao hạn chế tham gia các hoạt động tập trung đông người”, ông Trần Văn Tuấn nhấn mạnh.

Để chuẩn bị các phương án phòng, chống dịch trong dịp Tết Nguyên đán 2022, ông Mai Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu các địa phương chủ động ban hành và công bố kế hoạch, tổ chức triển khai kế hoạch ứng phó với dịch bệnh, chậm nhất phải hoàn thành vào ngày 17/1. Đặc biệt, các địa phương giáp biển như: TP. Vũng Tàu, huyện Côn Đảo, Long Điền, Đất Đỏ, Xuyên Mộc xây dựng kịch bản phòng, chống dịch cụ thể, trong đó tăng cường tuyên truyền người dân, du khách thực hiện nghiêm 5K, quản lý chặt chẽ khách du lịch; tăng cường phương án phòng, chống dịch của các cơ sở lưu trú trên địa bàn đồng thời triển khai các phương án này rộng rãi trên các kênh truyền thông để người dân nắm bắt thông tin. “Trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán, các địa phương, trường học chủ động tuyên truyền cho các em HS hạn chế đến nơi đông người, để giảm thấp nhất khả năng lây nhiễm, bảo đảm duy trì cho các em quay trở lại trường an toàn sau dịp Tết. Đối với lực lượng y tế, công an phải ứng trực thường trực trong dịp suốt dịp lễ, Tết thì phải quan tâm động viên và chế độ chính sách kịp thời, phù hợp. Bên cạnh đó, cần bảo đảm đầy đủ vật tư y tế cho dịp Tết Nguyên đán”, ông Mai Ngọc Thuận nhấn mạnh.

Bài, ảnh: HUYỀN TRANG