Kỳ 2: Cán bộ, công chức đáp ứng được yêu cầu thực tiễn

Để xây dựng chính quyền vững mạnh, BR-VT đã chú trọng xây dựng bộ máy tổ chức hệ thống chính trị với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) “vừa hồng vừa chuyên”.

Người dân làm thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

ĐỔI MỚI CÔNG TÁC CÁN BỘ

Công tác xây dựng bộ máy tổ chức của hệ thống chính trị hoạt động hiệu lực, hiệu quả được tỉnh xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Thời gian qua, tỉnh đẩy mạnh thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ CBCCVC trên địa bàn tỉnh. Phân tích cụ thể, ông Huỳnh Bách Tiến, Phó Giám đốc Sở Nội vụ nêu rõ, thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ CBCCVC, đến nay, tỉnh đã tinh giản được 102 biên chế trong cơ quan khối Đảng, MTTQ và đoàn thể chính trị - xã hội, đạt tỷ lệ 10%; tinh giản 225 biên chế trong cơ quan khối Nhà nước, đạt tỷ lệ 10,2%; tinh giản 2.312 biên chế trong các đơn vị sự nghiệp công lập, đạt tỷ lệ 10%.

Tỉnh đã triển khai nhiều chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao như: Chương trình đào tạo 150 thạc sĩ, tiến sĩ nước ngoài giai đoạn 2011-2015; đề án chính sách trợ cấp thu hút nguồn nhân lực cho ngành y tế tỉnh giai đoạn 2015-2020… Các cấp, các ngành đã chú trọng cải thiện môi trường làm việc trong khu vực công theo hướng năng động, chuyên nghiệp, hiện đại.

Ông Lưu Tài Đoàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy cho biết, công tác tuyển dụng cán bộ theo hướng đổi mới, thi theo vị trí việc làm tạo ra sự cạnh tranh công bằng, công khai, minh bạch. Cụ thể, việc thi tuyển lãnh đạo cấp phòng đã được tỉnh thực hiện từ năm 2018. Đến tháng 9/2021, tỉnh tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp sở, ban, ngành thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Kỳ thi tuyển đánh dấu sự đổi mới trong công tác tuyển chọn lãnh đạo, quản lý của tỉnh, thu hút 24 thí sinh thi tuyển vào 12 chức danh lãnh đạo gồm: Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Phó Tổng Biên tập Báo Bà Rịa - Vũng Tàu và Phó Giám đốc các sở: Nội vụ, LĐTBXH, Công thương, GT-VT, KH-ĐT, NN-PTNT, TN-MT, Xây dựng, KH-CN. Đến nay, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đang tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy quy trình bổ nhiệm theo đúng quy định.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Yến, Trưởng Phòng Nội vụ TP. Vũng Tàu là thí sinh thi tuyển vào chức danh Phó Giám đốc Sở Nội vụ. Bà Yến cho biết, kỳ thi giúp bà học hỏi thêm nhiều kiến thức bổ ích, bổ sung thêm kiến thức để phục vụ công tác chuyên môn. “Với cách thi tuyển này, tỉnh đã tạo sự cạnh tranh công bằng, công khai, tạo động lực cho công chức rèn luyện, phấn đấu để nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng làm việc nhằm phục vụ công việc tốt hơn”, bà Yến chia sẻ.

Riêng về công tác cán bộ nữ luôn được cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh quan tâm. Theo bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy luôn quan tâm đến công tác tạo nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành nhiều văn bản, đề ra nhiều chính sách nhằm phát huy, tạo nguồn cán bộ nữ chất lượng cao. Nhiệm kỳ 2020-2025, tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy tăng 60% so với nhiệm kỳ 1991-1996; có 1 nữ giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, 39 nữ giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh (đạt 17,81%), 192 nữ là lãnh đạo, quản lý UBND các cấp (đạt 22,2%). Bên cạnh đó, tỷ lệ sở, ngành, UBND các cấp có lãnh đạo chủ chốt nữ cũng có sự cải thiện đáng kể: Nhiệm kỳ 2005-2010 là 53/118 đơn vị, đạt 44,9%; nhiệm kỳ 2011-2016 là 67/112 đơn vị, đạt 59,8%; nhiệm kỳ 2016-2021 là 45/115 đơn vị, đạt 39,1% và nhiệm kỳ 2021-2026 là 63/112 đơn vị, đạt 56,2%.

Tỉnh cũng quan tâm đến cơ cấu cán bộ nữ vào cấp ủy các vị trí lãnh đạo, quản lý các cấp, số phụ nữ được giới thiệu và bầu tham gia ĐBQH khoá XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 vừa qua đã có những kết quả đáng khích lệ. BR-VT có 2/6 ĐBQH khóa XV là nữ, chiếm tỷ lệ 33,3%, tăng 16,6% so với nhiệm kỳ trước; HĐND tỉnh có 12/52 đại biểu là nữ, chiếm tỷ lệ 23,08%, tăng 1,5% so với nhiệm kỳ trước; HĐND cấp huyện, thị xã, thành phố 85/261, chiếm tỷ lệ 32,5%, tăng 8,9% so với nhiệm kỳ trước; HĐND cấp xã, phường, thị trấn có 714/2.066 đại biểu nữ, chiếm tỷ lệ 34,56%, tăng 0,9% so với nhiệm kỳ trước.

Đến nay, công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC đã đạt được nhiều kết quả tích cực. So với năm 1991, đội ngũ CBCCVC toàn tỉnh đã đạt chuẩn theo vị trí việc làm và tiêu chuẩn ngạch, chức danh nghề nghiệp theo quy định. Tinh thần phục vụ, đạo đức công vụ, kỹ năng nghiệp vụ, giao tiếp, ứng xử của CBCCVC được cải thiện, đáp ứng được yêu cầu thực tiễn. Công tác luân chuyển, điều động cán bộ được thực hiện theo kế hoạch, lộ trình, gắn với quy hoạch chức danh cán bộ lãnh đạo chủ chốt. Hầu hết cán bộ lãnh đạo, quản lý sau luân chuyển có bước trưởng thành, có nhiều kinh nghiệm, có điều kiện rèn luyện năng lực quản lý, điều hành, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Một số cán bộ sau luân chuyển được đề bạt lên vị trí cao hơn, giữ các vị trí lãnh đạo trong bộ máy tổ chức của tỉnh.

NHIỀU MÔ HÌNH HAY

Căn cứ các Nghị quyết của Trung ương về việc thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường, BR-VT được chọn thực hiện thí điểm 5 huyện (Long Điền, Đất Đỏ, Tân Thành (hiện là TX.Phú Mỹ), Xuyên Mộc, Châu Đức) và 24 phường gồm: Kim Dinh, Long Hương, Phước Hưng, Phước Hiệp, Phước Trung, Phước Nguyên, Long Toàn, Long Tâm (TP. Bà Rịa), phường 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Thắng Nhất, Thắng Tam, Rạch Dừa, Nguyễn An Ninh (TP. Vũng Tàu).

Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, qua triển khai chủ trương thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện, phường, địa phương đã nhận được sự ủng hộ, đồng tình của cán bộ, đảng viên và người dân. Nhìn chung, việc thực hiện đã góp phần làm tinh gọn bộ máy nhà nước, giảm được một phần kinh phí chi cho hoạt động thường xuyên từ ngân sách. Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện, phường về tình hình phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh vẫn được bảo đảm và triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chi tiêu kế hoạch được giao hàng năm.

Nhân viên Trung tâm Điều hành đô thị thông minh TP. Vũng Tàu tiếp nhận, xử lý phản ánh của người dân của hệ thống máy tính.

Ngoài ra, căn cứ Chương trình hành động số 19-CTr/TU ngày 19/3/2018 của BCH Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của BCH Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, BR-VT đã thực hiện thí điểm Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND.

Tại huyện Côn Đảo và 8 xã, phường gồm xã Long Mỹ, Phước Hội (Đất Đỏ); xã Tân Lâm (Xuyên Mộc); phường 2, 4, 9, Thắng Nhất (TP. Vũng Tàu) được bố trí chức danh Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND. Qua quá trình thực hiện đã làm đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành của Đảng và chính quyền; tạo được sự đồng bộ, thống nhất, kịp thời trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các mặt công tác ở địa phương, đẩy nhanh việc thực hiện đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ trọng tâm ở cơ sở. Trong tổ chức thực hiện nghị quyết, với mô hình Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND thì sau các nghị quyết, kế hoạch, chương trình công tác của Đảng ủy hoặc BCH Đảng bộ được thông qua, Bí thư cũng là người trực tiếp điều hành, chỉ đạo UBND, công an, quân sự, các ban, ngành của địa phương cụ thể hóa và tổ chức thực hiện theo quy định.

Bài, ảnh: THI PHONG

(Còn nữa)