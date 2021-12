Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ Tư, HĐND tỉnh khóa VII

Trước Kỳ họp thứ Tư, HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, Thường trực HĐND tỉnh đã phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức ghi nhận và tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri trên địa bàn tỉnh. Thường trực HĐND tỉnh đã tổng hợp được 26 ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh (gồm 21 ý kiến phải giải trình và 5 ý kiến không phải giải trình), cụ thể:

Cử tri phản ánh các vấn đề liên quan đến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để triển khai Dự án Hóa dầu Miền Nam. Trong ảnh: Công nhân trên công trường xây dựng Dự án Tổ hợp Hóa dầu Miền Nam. Ảnh: THANH NGA

PHẦN 1: Ý kiến về lĩnh vực kinh tế

I. Nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, thủy lợi

1. Khi thực hiện quy hoạch Khu dịch vụ công nghiệp Long Sơn, một số hộ dân trên địa bàn xã Long Sơn đã chấp hành chủ trương của Nhà nước chuyển vùng nuôi trồng thủy sản nhưng đến nay vẫn chưa được nhận chính sách hỗ trợ. Các hộ dân đã kiến nghị nhiều lần, đề nghị UBND tỉnh cho cử tri biết khi nào thì được nhận chính sách hỗ trợ nêu trên. (Cử tri xã Long Sơn, TP. Vũng Tàu - Tổ 3).

2. Khu vực cánh đồng Đăng xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ được đầu tư tuyến kênh mương bê tông từ đập Cổ Đắng đến Bến Váng thuộc địa bàn ấp Hội Mỹ. Công trình này thi công chậm, kéo dài trên 3 năm đến nay chưa hoàn thành. Đề nghị UBND tỉnh cho biết thời gian hoàn thành tuyến kênh này và khi nào đưa vào sử dụng. (Cử tri xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ - Tổ 6).

II. Lĩnh vực giao thông, vận tải

1. Tuyến Quốc lộ 55 đoạn đi qua thị trấn Đất Đỏ, lưu lượng xe quá tải lưu thông nhiều (đất cát rơi vãi, tiếng còi xe) gây mất an toàn giao thông, ảnh hưởng đến chất lượng mặt đường và cuộc sống người dân. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng sớm có giải pháp và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm bảo đảm an toàn cho người dân. (Cử tri thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ - Tổ 6).

2. Nhiều năm nay mật độ phương tiện lưu thông trên tuyến đường tại ngã ba Hương lộ 14 đi qua 3 xã An Nhứt - Tam Phước - An Ngãi, huyện Long Điền rất cao, gây mất an toàn giao thông, nhiều vụ tai nạn thường xuyên xảy ra. Đề nghị UBND tỉnh xem xét nâng cấp, cải tạo tuyến Hương lộ 14 đi qua 3 xã An Nhứt - Tam Phước - An Ngãi nhằm đảm bảo an toàn giao thông. (Cử tri xã Tam Phước, huyện Long Điền - Tổ 6).

III. Đất đai, quy hoạch, xây dựng

1. Năm 2009, UBND tỉnh ban hành quyết định thu hồi đất để đầu tư Khu công nghiệp dầu khí Long Sơn với diện tích hơn 1.346ha. Đến nay chỉ có Dự án Hóa dầu Miền Nam đã giải phóng mặt bằng với diện tích khoảng 400ha để triển khai dự án. Phần lớn diện tích còn lại của quy hoạch Khu công nghiệp dịch vụ dầu khí Long Sơn chưa bồi thường giải phóng mặt bằng, dẫn đến các hộ dân có đất trong khu quy hoạch bị hạn chế về quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND TP. Vũng Tàu, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường sớm phối hợp tiến hành khảo sát, có giải pháp khắc phục đảm bảo quyền hợp pháp của người dân có đất trong vùng quy hoạch. (Cử tri xã Long Sơn, TP. Vũng Tàu - Tổ 3).

Cử tri xã Tóc Tiên đề nghị UBND tỉnh xem xét việc mở rộng bãi rác Tóc Tiên thêm 37ha, vì ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân trên địa bàn. Trong ảnh: Xử lý chất thải tại bãi chôn lấp chất thải của Công ty TNHH Kbec Vina (xã Tóc Tiên, TX. Phú Mỹ). Ảnh: QUANG VŨ

2. Các hộ dân (39 hộ) bị thu hồi đất để xây dựng tuyến đường Long Sơn - Cái Mép chưa được giải quyết dứt điểm về chính sách đền bù, hỗ trợ, tái định cư, giao đất ở mới khi thực hiện đền bù, giải tỏa, nhất là các hộ dân có nhiều con đã lập gia đình nhưng còn ở cùng cha mẹ và đã được cha mẹ chia đất nhưng chưa hoàn chỉnh giấy tờ về đất đai. Cử tri đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND TP. Vũng Tàu sớm giải quyết dứt điểm các chính sách nêu trên cho người dân. (Cử tri xã Long Sơn, TP. Vũng Tàu - Tổ 3).

3. Đề nghị UBND tỉnh xem xét lại hệ số giá đất trong các quyết định của UBND tỉnh nhằm sớm giải quyết dứt điểm về chênh lệch giá đất do hệ số chưa hợp lý qua các năm (hệ số năm 2014 là 1,5 lần, hệ số năm 2016 là 1,2 lần) khi tính tiền sử dụng đất đối với các hộ dân tại dự án khu tái định cư Đông Quốc lộ 56. Các sở, ngành đã có nhiều văn bản đề nghị nhưng đến nay UBND tỉnh vẫn chưa quyết định như: Sở Tài chính có Văn bản số 3613/STC-VP ngày 10/9/2020 thống nhất đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện việc hỗ trợ khác theo quy định tại Điều 25 của Nghị định số 47/2014/NĐ-CP cho các hộ dân của dự án này. Đề nghị UBND tỉnh sớm xem xét giải quyết dứt điểm để các hộ dân của dự án này ổn định cuộc sống. (Cử tri phường Phước Nguyên, TP. Bà Rịa - Tổ 4).

4. Hiện nay, tại khu di tích Hang Dơi (Núi Dinh), TP. Bà Rịa xảy ra tình trạng lấn chiếm đất rừng phòng hộ, đất Nhà nước. Để ngăn chặn ngay tình trạng này, đề nghị UBND tỉnh sớm xác minh, xử lý và trả lời cho người dân biết cụ thể vụ việc. (Cử tri phường Phước Hiệp, TP. Bà Rịa - Tổ 04).

5. Đề nghị UBND tỉnh xem xét ban hành đơn giá nhà thô để áp dụng cho trường hợp người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính khi nhận chuyển nhượng có nhà trên đất nhưng chỉ là nhà thô hoặc điều chỉnh lại giấy chứng nhận để phù hợp với hiện trạng thực tế của nhà. (Cử tri phường Phước Trung, TP. Bà Rịa - Tổ 4).

6. Việc quy hoạch vành đai lòng hồ Suối Môn trên địa bàn huyện Đất Đỏ ảnh hưởng đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho một số hộ dân là đồng bào dân tộc sống trong khu vực này. Đề nghị UBND tỉnh xem xét sớm giải quyết dứt điểm việc quy hoạch để UBND huyện Đất Đỏ thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân theo quy định. (Cử tri xã Long Tân, huyện Đất Đỏ - Tổ 6).

7. Đề nghị UBND tỉnh tăng cường công tác đôn đốc chủ đầu tư tiến hành thực hiện nhanh công tác kiểm kê, bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho các hộ dân thuộc dự án Khu công nghiệp Sonadezi. Đối với những hộ gia đình đã đo đạc, kiểm kê thì cần giải ngân sớm cho người dân để ổn định cuộc sống. (Cử tri xã Châu Pha, TX. Phú Mỹ - Tổ 8).

8. Hiện nay, khu công nghệ cao 450ha tại khu phố Trảng Lớn, phường Hắc Dịch, TX. Phú Mỹ đã có thông báo quy hoạch, người dân trong vùng quy hoạch bị hạn chế quyền sử dụng đất. Đề nghị UBND tỉnh cho người dân biết tính khả thi của dự án, nếu dự án thực hiện thì cần phải triển khai sớm để người dân ổn định đời sống. (Cử tri phường Hắc Dịch, TX. Phú Mỹ - Tổ 8).

9. Người dân xã Tóc Tiên không nhất trí chủ trương của tỉnh về việc mở rộng bãi rác Tóc Tiên thêm 37ha, vì ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân trên địa bàn. Đề nghị UBND tỉnh xem xét lại việc quy hoạch bổ sung tại bãi rác Tóc Tiên. (Cử tri xã Tóc Tiên, TX. Phú Mỹ - Tổ 8).

10. Việc thực hiện các thủ tục để hóa giá nhà ở cho người dân theo quy định tại Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở quá chậm. Đồng thời, một số hộ dân đã được nhà nước hoàn tất thủ tục hóa giá nhà nhưng chưa được thực hiện các thủ tục hóa giá phần đất và hạ tầng xung quanh nhà (trong khuôn viên hàng rào hiện hữu đang thuộc quyền quản lý của người dân), làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích chính đáng của người dân. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Xây dựng xem xét, sớm thực hiện hoàn tất thủ tục hóa giá nhà cho người dân. (Cử tri xã Cù Bị, huyện Châu Đức - Tổ 9).

PHẦN 2: Ý kiến về lĩnh vực môi trường

1. Công ty KBEC VINA vẫn tiếp tục gây ô nhiễm môi trường, liên tục xả nước thải ô nhiễm vượt quy chuẩn ra ngoài gây ảnh hưởng đến môi trường sống và nguồn nước sinh hoạt của người dân xung quanh. Cử tri đề nghị UBND tỉnh sớm có giải pháp và xác định thời gian cụ thể xử lý dứt điểm tình trạng này. (Cử tri phường Phước Hiệp, TP. Bà Rịa - Tổ 4).

2. Hiện nay, bãi chôn lấp rác thải sinh hoạt tại xã Tóc Tiên gây mùi hôi thối nồng nặc, ô nhiễm nguồn nước ngầm nghiêm trọng, người dân xã Tóc Tiên, xã Châu Pha của TX. Phú Mỹ đang bị ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và sinh hoạt hằng ngày. Vụ việc đã được người dân phản ánh nhiều lần, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo quyết liệt, xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường tại khu xử lý rác thải tập trung Tóc Tiên. (Cử tri xã Tóc Tiên, TX. Phú Mỹ - Tổ 8).

3. Công ty Quý Tiến nằm trên địa bàn xã Tóc Tiên thu mua phế liệu có chứa sản phẩm chì, để chế biến chì đã xả thải ra môi trường mà chưa qua xử lý, làm ô nhiễm không khí, ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống người dân. Đề nghị UBND tỉnh và các ngành chức năng quan tâm, nhanh chóng kiểm tra và tiếp tục có biện pháp giải quyết, xử lý để đảm bảo môi trường sống cho người dân. (Cử tri xã Tóc Tiên, TX. Phú Mỹ - Tổ 8).

PHẦN 3: Ý kiến về lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa - xã hội, cải cách hành chính, chế độ chính sách

1. Hiện nay, một số đối tượng tuyến đầu về phòng, chống dịch COVID-19 tại TP. Vũng Tàu chưa được hưởng các chế độ hỗ trợ như: Lực lượng chống dịch, chốt cứng trực giãn cách do UBND phường, xã thành lập (ngoài khu phong tỏa); người làm nhiệm vụ tại Tổ COVID cộng đồng do cơ quan có thẩm quyền thành lập (ngoài khu phong tỏa); chốt bảo vệ vùng xanh do UBND phường, xã thành lập; lực lượng dân quân (không bao gồm lực lượng dân quân thường trực); tiền ăn, nước uống phục vụ cho lực lượng phục vụ tiêm vắc xin, test nhanh lấy mẫu tại các điểm trên địa bàn các phường, xã. Đề nghị UBND tỉnh xem xét hỗ trợ các đối tượng trên để kịp thời động viên các lực lượng phòng chống dịch bệnh COVID-19. (Cử tri Phường 7, TP. Vũng Tàu - Tổ 1).

Cử tri kiến nghị cần có kịch bản phòng, chống dịch trong tình hình mới, tăng cường nhân sự, trang thiết bị cho trạm y tế, xét nghiệm định kỳ cho các cơ sở sản xuất, tài xế. Trong ảnh: Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người lao động Công ty Mei Sheng (huyện Châu Đức). Ảnh: ĐINH HÙNG

2. Năm 2020, một số chỉ số đánh giá mức độ triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh giảm hạng so với năm 2019, cụ thể như: Chỉ số về hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) xếp thứ 11/63 tỉnh, thành phố, giảm 01 bậc; chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS 2020) xếp thứ 42/63 tỉnh, thành phố, giảm 03 bậc; chỉ số sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông Việt Nam (ICT Index) xếp thứ 7/63 tỉnh, thành phố, giảm 3 bậc. Đề nghị UBND tỉnh cho biết nguyên nhân và giải pháp để nâng cao các chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh trong thời gian tới. (Cử tri phường Nguyễn An Ninh, TP. Vũng Tàu - Tổ 1).

3. Hiện nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, các trường học trên địa bàn tỉnh đang triển khai hình thức học trực tuyến, một số hộ gia đình không đủ khả năng trang bị thiết bị cho con em để phục vụ việc học, bên cạnh đó chất lượng học tập của học sinh bằng hình thức trực tuyến chưa cao. Đề nghị UBND tỉnh quan tâm, hỗ trợ, đồng thời sớm triển khai tiêm vắc xin cho trẻ em dưới 18 tuổi để các em sớm được tới trường nhằm nâng cao chất lượng. (Cử tri phường Rạch Dừa, TP. Vũng Tàu, cử tri xã Tân Hải, TX. Phú Mỹ - Tổ 2, Tổ 8).

4. Đề nghị UBND tỉnh sớm ban hành chính sách thu hút các sinh viên ngành y về làm việc tại y tế cơ sở, tạo điều kiện hoặc có chính sách tăng thêm hỗ trợ, động viên đối với nhân viên ngành y và có mô hình trạm y tế lưu động để ứng phó kịp thời khi dịch COVID-19 bùng phát. (Cử tri phường Phước Hiệp, TP. Bà Rịa - Tổ 4).

PHẦN 4: Các ý kiến đề nghị HĐND tỉnh, UBND tỉnh quan tâm

1. Cử tri mong muốn HĐND tỉnh xem xét sớm thông qua nghị quyết về Chương trình phát triển kinh tế - xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 - 2025 nhằm tạo điều kiện cho đồng bào dân tộc thiểu số được thụ hưởng các chính sách trong thời gian tới (Cử tri xã Long Tân, huyện Đất Đỏ - Tổ 6).

2. Ngành du lịch cần có định hướng, phương án, sản phẩm du lịch mới để thu hút khách du lịch, phát triển thị trấn Long Hải, huyện Long Điền thành điểm du lịch có giá trị của địa phương và cả nước; đầu tư phát triển Lễ hội Dinh Cô để vừa gìn giữ văn hóa và thu hút khách; đào tạo nguồn nhân lực có trình độ, khả năng về du lịch để chuẩn bị cho sự phát triển trong thời gian tới (Cử tri thị trấn Long Điền, huyện Long Điền - Tổ 6).

3. Thời gian qua, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đã rất nỗ lực để khống chế đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, trong thời gian tới thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, của tỉnh vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế. Để làm được điều này, cử tri kiến nghị: cần có kịch bản phòng chống dịch trong tình hình mới, tăng cường nhân sự, trang thiết bị cho trạm y tế, xét nghiệm định kỳ cho các cơ sở sản xuất, tài xế nhằm không để đứt gãy chuỗi sản xuất và bảo đảm cuộc sống an toàn cho người dân (Cử tri thị trấn Long Điền, huyện Long Điền - Tổ 6).

4. Về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, cử tri kiến nghị tỉnh cần có giải pháp để sớm giải ngân và triển khai thi công cầu Phước An, đầu tư hạ tầng cơ sở cảng Cái Mép vì đây là cảng có giá trị của tỉnh và có giải pháp cải thiện ngành logistics (Cử tri thị trấn Long Điền, huyện Long Điền - Tổ 6).

Ngành du lịch cần đầu tư lễ hội Dinh Cô để vừa gìn giữ văn hóa và thu hút khách. Trong ảnh: Diễn xướng nghệ thuật hát bả trạo của Đội chèo bả trạo Dinh Cô (TT. Long Hải, huyện Long Điền) tại Lễ hội Dinh Cô-Long Hải năm 2019. Ảnh: NGỌC BÍCH

5. Thời gian qua, các chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 đã được các cấp, các ngành trong tỉnh triển khai và cơ bản giúp đỡ người dân vượt qua khó khăn. Tuy nhiên, dịch bệnh đã ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của người dân, một số mặt hàng thiết yếu tăng cao như: xăng, gas, phân bón, thuốc trừ sâu, thức ăn gia súc, gia cầm…; lãi suất ngân hàng có giảm nhưng vẫn còn cao khiến đời sống nông dân gặp nhiều khó khăn. Đề nghị UBND tỉnh nghiên cứu, có chính sách hỗ trợ nhằm giảm bớt khó khăn cho người dân. (Cử tri thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ; cử tri xã Bình Trung, huyện Châu Đức - Tổ 6, Tổ 10).