Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, chúc mừng Giáng sinh Tòa Giám mục Bà Rịa và Giáo xứ Long Hương

* Tặng quà 10 hộ giáo dân tiêu biểu, hộ nghèo

Chiều 17/12, mở đầu chuyến thăm và làm việc tại tỉnh BR-VT, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Đoàn công tác đã đến thăm, chúc mừng Giáng sinh Tòa Giám mục Bà Rịa và Giáo xứ Long Hương; thăm hỏi Giám mục Chánh tòa Bà Rịa Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn, nguyên Giám mục Chánh tòa Bà Rịa Tôma Nguyễn Văn Trâm và bà con giáo dân.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và lãnh đạo tỉnh BR-VT đến thăm, chúc mừng Giáng sinh tại Tòa Giám mục Bà Rịa.

Tham dự cùng Đoàn công tác có ông Trần Văn Sơn, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; ông Hồ Đức Phớc, Bộ Trưởng Bộ Tài chính; ông Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Bộ VH-TTDL; ông Nguyễn Xuân Thành, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; ông Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ.

Đón tiếp Đoàn công tác của Thủ tướng có ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Bùi Chí Thành, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh; các tu sĩ, giáo dân Giáo xứ Long Hương và Giáo xứ Chánh tòa Bà Rịa.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm hỏi và chúc mừng Giáng sinh linh mục, tu sĩ, bà con giáo dân tại Giáo xứ Long Hương.

Trong không khí trang trọng, ấm cúng và chân tình, ngay từ lời mở đầu, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đề nghị các linh mục, bà con giáo dân chia sẻ tâm tư, nguyện vọng.

Đại diện giáo dân Giáo xứ Long Hương, Linh mục Nguyễn Văn Đạo chia sẻ, đa phần người dân sinh sống nhờ nghề trồng hoa, buôn bán. Dịch COVID-19 bùng phát, giáo xứ cùng với chính quyền, các nhà hảo tâm đã tổ chức 2 đợt hỗ trợ gạo, nhu yếu phẩm cho 100 hộ gia đình khó khăn. Nhờ vậy không ai thiếu ăn. Dự kiến trước Tết Nguyên đán 2022, giáo xứ sẽ tổ chức thêm một đợt chăm lo lương thực, thực phẩm cho bà con đón Tết.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tặng quà, chúc mừng Giáng sinh Giáo xứ Long Hương.

Tại Tòa Giám mục Bà Rịa, Giám mục Chánh tòa Bà Rịa Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn xúc động khi được Thủ tướng đến thăm, động viên, mang niềm vui đến cho bà con giáo dân Giáo phận Bà Rịa, đặc biệt là nhân dịp Giáng sinh và năm mới 2022 đang cận kề.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi lời chúc mừng đến Giám mục, các vị linh mục, đồng bào giáo dân một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tặng quà Giám mục Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn, Giám mục Giáo phận Bà Rịa.

Thủ tướng chia sẻ khi đợt dịch COVID-19 thứ tư bùng phát, cả nước phải áp dụng biện pháp hành chính cao nhất, ngăn chặn dịch lây lan, hy sinh kinh tế để bảo vệ tính mạng, sức khỏe của người dân. Trong hoàn cảnh chung ấy cả nước và tỉnh BR-VT gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng chính sự thấu hiểu cùng vào cuộc của nhân dân nói chung và đồng bào công giáo nói riêng đã giúp kiểm soát được dịch bệnh.

Giám mục Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn, Giám mục Giáo phận Bà Rịa tặng Thủ tướng Chính phủ bức tranh đá.

Thủ tướng cho biết, vừa qua số ca tử vong do COVID-19 chủ yếu rơi vào người chưa tiêm vắc xin, người cao tuổi và có bệnh nền. Do vậy, Thủ tướng đề nghị cấp ủy tổ chức Đảng, chính quyền phối hợp với các linh mục, tu sĩ tiếp tục kêu gọi bà con nhân dân tiêm vắc xin để phòng, chống dịch cho chính mình và cộng đồng; vận động nhân dân nâng cao ý thức phòng, chống dịch, thực hiện 5K.

Thủ tướng cũng đề nghị chính quyền địa phương phối hợp với các linh mục chánh xứ nắm thực tế, dứt khoát không để bà con giáo dân thiếu ăn thiếu mặc; tập trung chăm lo an sinh xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau; bảo đảm an ninh trật tự, ổn định chính trị để người dân an tâm phát triển sản xuất, thu hút vốn đầu tư từ các nước.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các bộ, ngành trung ương và lãnh đạo tỉnh BR-VT chụp hình lưu niệm cùng các vị Linh mục tại Tòa Giám mục Bà Rịa.

Thủ tướng nhấn mạnh, mục tiêu cao nhất là làm sao nhân dân ấm no, hạnh phúc, chung sống đoàn kết, yêu thương giúp đỡ lẫn nhau, không phân biệt tôn giáo, giới tính, lứa tuổi.

Trong chuyến thăm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tặng quà chúc mừng Giáng sinh cho đại diện Tòa Giám mục Bà Rịa; đại diện Ban Hành giáo, đại diện giáo dân và 10 hộ gia đình giáo dân tiêu biểu, gia đình nghèo tại Giáo xứ Long Hương.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tặng quà hộ gia đình giáo dân tiêu biểu và hộ nghèo tại Giáo xứ Long Hương.

NHÓM PV THỜI SỰ