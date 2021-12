Giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội

Trong thời gian qua, lực lượng Công an tỉnh và công an các địa phương đã phát huy sức mạnh trí tuệ tập thể, đổi mới phương thức lãnh đạo, tăng cường đoàn kết thống nhất, chỉ đạo triển khai nhiều biện pháp, giải pháp có hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội (TTATXH) góp phần vào sự phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh động viên lực lượng làm nhiệm vụ tại Tổ kiểm soát phòng, chống COVID-19 trên QL51.

Kiểm soát chặt tình hình

Với ý thức trách nhiệm lực lượng công an từ tỉnh đến cơ sở đã nỗ lực, cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm TTATXH, không để xảy ra bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, không để phát sinh về điểm “nóng”, phức tạp về TTXH, tạo môi trường an ninh, an toàn, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội địa phương.

Công an tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh nhiều chương trình, kế hoạch quan trọng bảo vệ Tổ quốc, an ninh quốc gia trong tình hình mới; lãnh đạo, chỉ đạo các lực lượng triển khai đồng bộ các biện pháp công tác công an nhằm bảo đảm TTATXH. Cụ thể, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã tham mưu triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, phối hợp với các lực lượng quân sự, biên phòng và các ban, ngành, đoàn thể trong phòng, chống tội phạm… Trong công tác quản lý Nhà nước về ANTT, Công an tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện các nội dung gồm: Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020; Nghị quyết về “Nâng cao hiệu quả công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, giải quyết tốt tình hình an ninh, trật tự tại cơ sở”; Công an tỉnh triển khai Dự án “Hệ thống giao thông thông minh, giám sát tự động bằng camera trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu”. Tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông, chống ùn tắc giao thông. Qua đó, tình hình tai nạn giao thông được kiềm chế, kéo giảm cả 3 tiêu chí (số vụ, người chết, bị thương).

Công an TP.Vũng Tàu cấp CCCD gắn chíp lưu động cho người dân.

Trong công tác PCCC và cứu nạn cứu hộ, lực lượng công an đã tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ hiệu quả, ngăn cháy lan và giảm thiệt hại về người, tài sản. Theo đó, trong 5 năm qua, lực lượng đã cứu được 40 người, bảo vệ an toàn 1 tàu container trọng tải 37.856 tấn, 1 xe vận chuyển khí LPG 24 tấn, 1 xe bồn chở dầu 30.000 lít và các tài sản khác trị giá hàng trăm tỷ đồng...

Trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an tỉnh chỉ đạo triển khai nhiều mô hình, điển hình tiên tiến trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội (TNXH) như: “Câu lạc bộ phòng, chống tội phạm, TNXH”; “Trường học không có ma túy”; “Chốt nhân dân phòng, chống tội phạm”; “Khu dân cư, tổ dân cư tự quản về an ninh trật tự”, “Camera an ninh”. Đồng thời tuyên truyền, vận động, tổ chức các hình thức “tự phòng”, “tự quản”, “tự bảo vệ”. Các mô hình trên hoạt động có hiệu quả đã góp phần không nhỏ trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, bảo đảm ANTT tại cơ sở.

Ghi nhận những công lao, thành tích của lực lượng Công an tỉnh trong 30 năm qua, lực lượng công an từ tỉnh đến cơ sở vinh dự được Chủ tịch nước tặng 2 Huân chương Quân công hạng Ba; 3 Huân chương Chiến công hạng Nhất, Nhì, Ba; 1 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất; 5 đơn vị và 5 cá nhân được phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; được Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã tặng nhiều bằng khen, giấy khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác và xây dựng lực lượng.

Xây dựng lực lượng mạnh toàn diện

Trong thời gian qua, Công an tỉnh đã xác định công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng là một trong những nhiệm vụ then chốt. Do đó đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trên các mặt như: Giáo dục chính trị, tư tưởng; tổ chức cán bộ; xây dựng tổ chức Đảng; kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; công tác tài chính, hậu cần… Thực hiện nhất quán nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch, khách quan, đúng quy trình trong mọi lĩnh vực công tác. Đảng ủy luôn quán triệt sâu sắc chủ trương, nghị quyết, kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy, Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an về đổi mới phương thức lãnh đạo. Thực hiện sửa đổi, bổ sung quy chế hoạt động của Đảng ủy theo hướng đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, phát huy dân chủ, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đưa công tác điều hành, lãnh đạo chỉ huy và sinh hoạt trong Công an tỉnh đi vào nề nếp, bảo đảm linh hoạt, hiệu quả.

Trong công tác lãnh đạo quần chúng, Đảng ủy Công an tỉnh đã xây dựng Nghị quyết, tập trung chỉ đạo củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức quần chúng. Quan tâm, hỗ trợ, bảo đảm các điều kiện cần thiết cho tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ phát huy được vai trò xung kích, năng động, sáng tạo, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong đoàn viên, hội viên, là lực lượng nòng cốt trong các phong trào thi đua.

Lực lượng Công an tỉnh ra quân trấn áp tội phạm.

Đại tá Bùi Văn Thảo, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh cho biết, trong thời gian tới, Đảng bộ Công an tỉnh tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp, phối hợp với các ngành, các lực lượng và huy động toàn dân tham gia triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm TTATXH nhằm tạo môi trường bình yên, an toàn phục vụ phát triển kinh tế, xã hội và đối ngoại của tỉnh. Tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ công an, tổ chức nắm chắc tình hình địa bàn, đối tượng, chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý kịp thời các âm mưu, thủ đoạn, hoạt động phá hoại, chống đối của các thế lực thù địch, phản động; các đối tượng cơ hội, cực đoan chính trị trong và ngoài nước để giữ vững ổn định chính trị, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, khủng bố, phá hoại, gây rối.

Ngoài ra, Công an tỉnh sẽ mở các đợt cao điểm, các kế hoạch nghiệp vụ chuyên đề, kết hợp tốt giữa phòng ngừa nghiệp vụ và phòng ngừa xã hội, kiên quyết đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, phấn đấu kiềm chế, làm giảm tội phạm và tệ nạn xã hội; không để hình thành các băng nhóm tội phạm phức tạp, lộng hành. “Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, tạo điều kiện phục vụ tốt nhân dân. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chấn chỉnh tư thế tác phong, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, Đại tá Bùi Văn Thảo nói.

Bài, ảnh: VĂN ANH