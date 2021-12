Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh BR-VT xứng đáng với niềm tin, kỳ vọng của cử tri và nhân dân

Qua 30 năm (1991-2021), Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh BR-VT từ khóa IX đến khóa XIV đã kế thừa, phát huy thành quả của các khóa trước, luôn đoàn kết, thống nhất, quyết tâm nỗ lực phấn đấu, bám sát chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền theo Hiến pháp và pháp luật, thực hiện có hiệu quả sứ mệnh của mình phù hợp tình hình thực tiễn của đất nước và địa phương, cụ thể:

Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020.

Công tác tiếp xúc cử tri, luôn được Đoàn đổi mới, cải tiến nội dung. Từ các khóa trước chỉ có tiếp xúc cử tri trực tiếp, đến khóa XIV đã đa dạng các hình thức từ tiếp xúc cử tri trực tiếp, trực tuyến, phát thanh đến tận xã, phường, thị trấn; đến thay đổi luân phiên địa điểm tiếp xúc, để cử tri tại các xã, phường, thị trấn trong tỉnh có điều kiện gặp gỡ trao đổi, kiến nghị với đại biểu. Đồng thời, đại biểu Quốc hội tỉnh kịp thời phối hợp với các cơ quan liên quan giải quyết trực tiếp được đa số những nguyện vọng chính đáng, bức xúc của cử tri.

Công tác xây dựng pháp luật của Đoàn có nhiều điểm nhấn, ngày càng chủ động hơn trong tổ chức lấy ý kiến các dự án luật trước mỗi kỳ họp, hình thức lấy ý kiến được đổi mới linh hoạt, sáng tạo, bằng văn bản, tổ chức hội nghị, hội thảo đến tư vấn ý kiến chuyên gia. Nhiều ý kiến góp ý dự án Luật có chất lượng được Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp thu, chỉnh lý. Các đại biểu Quốc hội là thành viên của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội đã thể hiện trách nhiệm cao, tích cực tham gia các phiên họp của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội.

Trong nhiệm kỳ khóa XIV, các đại biểu Quốc hội tỉnh đã tham gia cùng Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư những dự án, công trình quan trọng quốc gia như xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020, các dự án thành phần của dự án xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành; kiến nghị với Trung ương đầu tư dự án đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu, cầu Phước An, đường 991B, nâng cấp sân bay Cỏ Ống-Côn Đảo, trùng tu di tích cấp quốc gia đặc biệt Côn Đảo, dự án lưới điện quốc gia Sóc Trăng-Côn Đảo…

Hiệu quả giám sát của Đoàn trong 30 năm qua được thể hiện rõ nét qua việc chọn nội dung, chuyên đề có trọng tâm, trọng điểm, bao quát nhiều lĩnh vực, tập trung vào những vấn đề nóng, bức xúc, Nhân dân quan tâm. Số lượng và chất lượng giám sát được nâng lên. Đặc biệt đến khóa XIV, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã đề ra khâu đột phá “Nâng cao chất lượng công tác giám sát và hậu giám sát”, tiến hành rà soát các kiến nghị của Đoàn sau giám sát để thực hiện phúc tra, hậu giám sát. Đa số các kiến nghị giám sát, hậu giám sát của Đoàn đều được các cơ quan liên quan tiếp thu, triển khai thực hiện có hiệu quả.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh các khóa luôn tích cực tham gia phát biểu ý kiến tại các buổi thảo luận tổ, nghị trường nhiều vấn đề quan trọng của đất nước. Các vị đại biểu luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, xem xét kỹ lưỡng, cân nhắc thận trọng, tham gia ý kiến tại các buổi thảo luận Tổ, thảo luận Đoàn và thảo luận tại hội trường về quyết định nhân sự cấp cao để bầu các chức danh quan trọng của bộ máy nhà nước; quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán, quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm của quốc gia; quyết định về các chủ trương liên quan đến quốc phòng, an ninh; công tác đối ngoại; hợp tác quốc tế; các dự án phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư cơ sở hạ tầng có quy mô lớn; các chủ trương lớn về chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số, an sinh xã hội. Tham gia cùng Quốc hội phê duyệt Đề án tổng thể và chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững giai đoạn 2016-2020, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; xem xét, quyết định thành lập, nhập, điều chỉnh địa giới và sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; cùng với Quốc hội xem xét quyết định việc thực hiện các chính sách lớn về đối ngoại, thi hành các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên như CPTPP, EVFTA, EVIPA, tạo đà cho sự phát triển mạnh mẽ, hội nhập nhanh, hiệu quả hơn của đất nước; các văn kiện liên quan đến biên giới giữa nước ta với các nước láng giềng Lào, Campuchia. Nhiều ý kiến phát biểu của đại biểu Quốc hội được Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành đồng tình, ghi nhận.

Tại các buổi chất vấn, trả lời chất vấn của các kỳ họp, phiên họp, đại biểu Quốc hội các khóa có những ý kiến chất vấn người đứng đầu các bộ, ngành - Bộ trưởng và thành viên Chính phủ liên quan đến nhiều vấn đề quốc kế dân sinh. Đến khóa XIV, số lượng, chất lượng và đối tượng chất vấn cũng tăng lên, các đại biểu đã thực hiện chất vấn Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ, và người đứng đầu các cơ quan của hính phủ.

Các ý kiến phát biểu và chất vấn đã được các đại biểu trong Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nghiên cứu, trao đổi, chuẩn bị kỹ lưỡng, thận trọng theo khả năng sở trường công tác, góp phần nâng cao tính chuyên nghiệp, chất lượng, hiệu quả trong hoạt động và hợp lòng dân.

Xác định công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư là một trong những chức năng, nhiệm vụ quan trọng của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội các khóa đã chú trọng công tác tiếp công dân và tiếp nhận, phân loại, giám sát việc xử lý đơn thư của công dân. Khóa XIV, Đoàn đã đề ra khâu đột phá “Tăng cường chủ động tiếp công dân, kịp thời phản ánh ý kiến cử tri đến các cơ quan chức năng, góp phần giải quyết các vụ việc phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh”. Nhiều vụ việc phức tạp, lãnh đạo Đoàn đã trực tiếp khảo sát, chủ động làm việc với cơ quan chính quyền các cấp, doanh nghiệp liên quan và công dân để thống nhất giải quyết những bức xúc chính đáng, đảm bảo hài hòa lợi ích của nhà nước, doanh nghiệp và hộ dân, làm giảm việc khiếu kiện vượt cấp.

Hoạt động xã hội của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trong 30 năm qua để lại nhiều ấn tượng được cử tri và Nhân dân đánh giá cao về tinh thần tương thân tương ái, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách có công với cách mạng và những người yếu thế, hoàn cảnh khó khăn, bảo vệ môi trường. Nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV, Đoàn Đại biểu Quốc hội đã vận động, phối hợp những nhà hảo tâm lớn, tình nguyện tham gia công tác xã hội với Đoàn như Quỹ Thiện tâm, Tập đoàn Vingroup, Báo Tài nguyên môi trường (thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường) thực hiện việc thăm hỏi, tặng quà, xây nhà đại đoàn kết, hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển, góp phần chung vào công tác chăm lo, đảm bảo an sinh xã hội ở địa phương, bảo vệ quyền chủ quyền biển đảo quốc gia.

Đoàn ĐBQH tỉnh và Thường trực HĐND, UBND, Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh ký kết Quy chế phối hợp công tác nhiệm kỳ 2021-2026.

Suốt chặng đường 30 năm qua, với trách nhiệm, tâm huyết, trí tuệ và khát khao cống hiến, các vị đại biểu và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã gắn bó mật thiết với cử tri, trăn trở trước những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân cũng như những vấn đề thực tiễn nóng bỏng, phản ánh và đề xuất những giải pháp sát thực, căn cơ, mang theo hơi thở cuộc sống vào nghị trường trong từng nội dung Quốc hội xem xét, quyết định; đã tham mưu, đề xuất các chủ trương, chính sách với Quốc hội trong hoạt động xây dựng pháp luật, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao. Với trách nhiệm là đại biểu dân cử của Bà Rịa-Vũng Tàu, Đoàn đã có những kiến nghị, đề xuất nhằm đưa ra những quyết sách quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng của địa phương. Luôn hành động vì lợi ích của Nhân dân, quốc gia, dân tộc, góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa vô cùng quan trọng, nâng cao vị thế, uy tín của Quốc hội, của đất nước và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, xứng đáng với vai trò, trách nhiệm là người đại biểu dân cử và xứng đáng với niềm tin, kỳ vọng của cử tri và nhân dân.

Bà NGUYỄN THỊ YẾN

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh