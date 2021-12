Chỉ rõ hạn chế, đề ra giải pháp thúc đẩy kinh tế tăng trưởng

Sáng 2/12, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức Hội nghị lần thứ Tám nhằm đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng năm 2021; đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng khác.

Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh (thứ hai từ trái qua); bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, năm 2021, trước tác động của dịch COVID-19, cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở đã nhanh chóng vào cuộc triển khai hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch; đồng thời, chủ động thực hiện nhiều giải pháp phát triển kinh tế - xã hội với nhiều mô hình an toàn. Nhờ vậy, tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng năm 2021 của tỉnh đạt kết quả tích cực, đáng khích lệ. BR-VT đang từng bước chuyển sang giai đoạn thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh; thực hiện lộ trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc Hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng DN và toàn thể nhân dân, đặc biệt là sự hy sinh, không quản khó khăn, gian khổ, hiểm nguy của các lực lượng tuyến đầu.

Nhận định dịch COVID-19 vẫn còn tiềm ẩn phức tạp, nguy hiểm, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh đề nghị Hội nghị tập trung phân tích làm rõ kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém trong năm 2021. Đồng thời, thảo luận, thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022 với yêu cầu chủ động thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác quản lý, điều hành của Nhà nước trên các lĩnh vực. Đặc biệt là các giải pháp đổi mới cách thức quản trị, loại trừ chồng chéo giữa các cơ quan; đẩy mạnh chuyển đổi số, đô thị thông minh gắn với cải cách hành chính, cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, tạo sự lạc quan và tin tưởng của nhân dân và nhà đầu tư, thúc đẩy kinh tế của tỉnh tăng trưởng tốt hơn.

Ông Đinh Văn Vượng, Vụ trưởng Vụ Địa phương II, Văn phòng Trung ương Đảng (hàng đầu, thứ nhất từ phải qua) cùng các đại biểu tham dự Hội nghị.

Trình bày Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022, bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh cho biết, trước diễn biến phức tạp, lây lan nhanh của đại dịch COVID-19 nhưng với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, chủ động trước các phương án, kịch bản ứng phó và sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, cộng đồng DN và nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2021 tiếp tục chuyển biến tích cực. Một số ngành kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh báo cáo tóm tắt tình hình phát triển KT-XH, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Cụ thể, giá trị công nghiệp tăng 5,41%; giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 3,51%; doanh thu dịch vụ cảng tăng 24,15%; doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ tăng 8,22%; kim ngạch xuất khẩu trừ dầu khí tăng 15,32%; tổng thu ngân sách nhà nước đạt 114,05% dự toán. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội được tổ chức triển khai thực hiện tốt, bảo đảm yêu cầu về phòng, chống dịch, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ của nhân dân. Công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm được thực hiện quyết liệt. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được tập trung chỉ đạo thực hiện.

Dự báo năm 2022 triển vọng tăng trưởng kinh tế - xã hội của tỉnh còn nhiều rủi ro, thách thức trước diễn biến phức tạp và nguy hiểm của dịch COVID-19, các cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở cần phải nắm chắc tình hình, đánh giá, dự báo thấu đáo, thực chất và không ngừng nỗ lực, hành động quyết liệt, dứt khoát, hiệu quả và nhanh chóng hơn nữa. Đồng thời, tập trung triển khai quyết liệt các chương trình đầu tư quy mô lớn, nhất là cho hạ tầng chiến lược và 42 dự án trọng điểm của tỉnh; thúc đẩy các dự án hạ tầng giao thông liên vùng, năng lượng xanh, hạ tầng xanh, hạ tầng số, kinh tế tuần hoàn… có tác động lan toả, tạo động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế; thực hiện tốt các nhiệm vụ an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân; tập trung cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số.

Công nhân làm việc trên công trường xây dựng Trường Tiểu học phường 11 (TP. Vũng Tàu). Ảnh: QUANG VŨ

Trong chương trình làm việc của Hội nghị, các đại biểu đã được nghe và cho ý kiến về các dự thảo Nghị quyết: Nâng cao chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của người dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025; Bổ sung danh mục dự án đầu tư công cho phép chuẩn bị đầu tư năm 2022…

Các đại biểu cũng thảo luận, đề xuất các giải pháp thích ứng, an toàn theo Nghị quyết số 128 của Chính phủ; đẩy nhanh tiến độ dự án giao thông trọng điểm; thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; quản lý đất đai…

Hội nghị lần thứ Tám Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh diễn ra trong ngày 2/12.

NHÓM PV ĐIỆN TỬ