Tăng tốc khôi phục kinh tế, xã hội

Mặc dù giai đoạn khó khăn nhất đã qua nhưng dịch bệnh COVID-19 vẫn còn phức tạp, nguy hiểm. Bên cạnh những dấu hiệu tích cực của một số ngành kinh tế nhưng nhìn chung tình hình tăng trưởng kinh tế năm 2021 của tỉnh bị suy giảm; nguy cơ chậm phục hồi kinh tế, suy giảm tăng trưởng vẫn còn tiềm ẩn nếu không nhanh chóng kiểm soát được dịch bệnh, đồng thời tăng tốc khôi phục kinh tế. Đó là những đánh giá chung được nêu ra tại Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra trong ngày 2/12.

Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: MẠNH THẮNG

Điểm sáng trong bối cảnh dịch bệnh

Theo đánh giá của Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh, trong bối cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh, một số ngành kinh tế của tỉnh đã duy trì tốc độ tăng trưởng đạt và vượt kế hoạch đề ra như: Giá trị công nghiệp tăng 5,41%, giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 3,51%, doanh thu dịch vụ cảng tăng 24,15%, doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ tăng 8,22%, kim ngạch xuất khẩu trừ dầu khí tăng 15,32%, số vốn đầu tư đăng ký mới trong nước và đầu tư nước ngoài tăng cao hơn năm 2020; tổng thu ngân sách nhà nước đạt 114,05% dự toán. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội được tổ chức triển khai thực hiện tốt, đảm bảo yêu cầu về phòng, chống dịch, đáp ứng yêu cầu hưởng thụ của Nhân dân.

Các đại biểu biểu quyết thông qua các dự thảo Nghị quyết tại hội nghị. Ảnh: MẠNH THẮNG

Bên cạnh đó, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng cũng được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đạt nhiều kết quả rõ nét; cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức nghiêm túc, chu đáo và thành công; công tác chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng có nhiều đổi mới. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng được tăng cường, đạt kết quả quan trọng…

Các hạn chế, yếu kém trong năm 2021 cũng đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các Tổ Ban Chấp hành nhận diện, thảo luận và đề xuất một số giải pháp trong dự thảo Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Công nhân làm việc trên công trường xây dựng Trường TH phường 11 (TP. Vũng Tàu). Ảnh: QUANG VŨ

Dự báo năm 2022 triển vọng tăng trưởng kinh tế - xã hội của tỉnh còn nhiều rủi ro, thách thức trước diễn biến phức tạp và nguy hiểm của dịch COVID-19, các cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở cần tập trung triển khai quyết liệt các chương trình đầu tư quy mô lớn, nhất là cho hạ tầng chiến lược và 42 dự án trọng điểm của tỉnh; thúc đẩy các dự án hạ tầng giao thông liên vùng, năng lượng xanh, hạ tầng xanh, hạ tầng số, kinh tế tuần hoàn… có tác động lan toả, tạo động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế; thực hiện tốt các nhiệm vụ an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân; tập trung cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số. Cùng với đó phải đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tập trung công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, các ngành; luân chuyển, điều động, gắn với đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ kế cận cho nhiệm kỳ tới…

Cần những giải pháp bứt phá

Các đại biểu đề xuất nhiều giải pháp khôi phục kinh tế, xã hội trong điều kiện phải kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh. Trong ảnh: Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người lao động làm việc tại một dự án công trình xây dựng trên địa bàn TP.Vũng Tàu. Ảnh: HUYỀN TRANG

Tại Hội nghị, các đại biểu đã cùng xem xét, thảo luận và thống nhất triển khai thực hiện, trên tinh thần phải tăng tốc, bứt phá, bù đắp cho khoảng thời gian chững lại do dịch bệnh COVID-19 của năm 2021, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa về mọi mặt trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng năm 2022 và những giai đoạn tới.

Tham luận về giải pháp kiểm soát dịch bệnh, ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề cập đến 9 nhiệm vụ kiểm soát dịch bệnh hiệu quả và phù hợp với giai đoạn mới; trong đó, tăng cường mục tiêu bao phủ vắc xin phòng COVID-19 đến từng người dân trên địa bàn tỉnh; nâng cao năng lực giám sát và cảnh báo dịch; giám sát lưu hành và sự xuất hiện các biến chủng mới của vi rút SARS-CoV-2; nâng cao năng lực phòng, chống dịch, cần đầu tư đúng mức hệ thống y tế cơ sở và dự phòng để sẵn sàng ứng phó với những dịch bệnh bùng phát, mới nổi và lan rộng trên phạm vi toàn tỉnh...

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh vai trò của hệ thống y tế cơ sở trong phòng chống dịch, đặc biệt là cần phát huy các mô hình trạm y tế lưu động, tổ COVID-19, nhất là trong các KCN; các giải pháp để tăng cường ý thức trách nhiệm của người dân và cộng đồng DN trong việc chấp hành nghiêm các quy định phòng chống dịch...

Công nhân Công ty TNHH Yoshino Gypsum Việt Nam (KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3) trong giờ sản xuất. Ảnh: THANH NGA

Cùng với việc kiểm soát dịch bệnh là các giải pháp phục hồi kinh tế, xã hội. Ông Trịnh Hàng, Giám đốc Sở Du lịch đề xuất một số giải pháp để khôi phục phát triển du lịch trong thời gian tới, đây là lĩnh vực bị ảnh hưởng lớn do dịch bệnh COVID-19. Trong đó, tập trung đánh giá điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, và thách thức của tỉnh, từ đó đưa ra các mục tiêu, giải pháp, chiến lược và chương trình hành động cụ thể với các dự án trọng tâm cho cả hai cột mốc trong chiến lược phát triển du lịch: Đến năm 2025 và đến năm 2030 với tầm nhìn đến năm 2050 nhằm khôi phục, phát triển du lịch tỉnh trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và bền vững.

Để khôi phục phát triển kinh tế, ông Trần Đình Khoa, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu đề nghị tỉnh có chủ trương cho phép mở cửa có lộ trình một số hoạt động về thương mại, dịch vụ, du lịch trên địa bàn TP.Vũng Tàu nói riêng và toàn tỉnh nói chung trong điều kiện siết chặt hơn nữa các biện pháp phòng chống dịch, để thúc đẩy, khôi phục các ngành kinh tế bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Tham luận về các giải pháp tổ chức cho HS trở lại trường an toàn, bà Trần Ngọc Châu, Giám đốc Sở GD-ĐT cho biết, Sở GD-ĐT sẽ tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức hoạt động dạy và học đảm bảo an toàn về phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Mục tiêu nhằm xây dựng môi trường giáo dục “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”; ngăn chặn không để dịch bệnh COVID-19 lây nhiễm trong các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, các đại biểu còn thảo luận các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; thúc đẩy công tác lập, phê duyệt các quy hoạch trên địa bàn tỉnh; cải thiện môi trường thu hút đầu tư vào tỉnh; chuyển đổi số, xây dựng đô thị thông minh gắn với cải cách hành chính; kiểm tra giám sát tổ chức đảng, đảng viên; đầu ra cho nông sản...

Trong chương trình làm việc của Hội nghị, các đại biểu đã thống nhất thông qua các dự thảo Nghị quyết: Tình hình kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh, công tác xây dựng Đảng năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; Nâng cao chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của người dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025; và Tờ trình Bổ sung danh mục dự án đầu tư công cho phép chuẩn bị đầu tư năm 2022.

Phát biểu bế mạc tại hội nghị, ông Phạm Viết Thanh nhấn mạnh, năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, dịch bệnh COVID-19 làm ảnh hưởng không nhỏ đến việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ; do đó, hơn bao giờ hết chúng ta phải cố gắng, nỗ lực hơn nữa để nhanh chóng kiểm soát được dịch bệnh một cách cơ bản, mở cửa trở lại hoàn toàn nền kinh tế, thu hút, đón đầu làn sóng đầu tư và tận dụng những vận hội mới để phát triển bứt phá. Đồng thời, tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, mục tiêu, chỉ tiêu, các giải pháp đã đề ra.

Chuẩn bị đón năm mới, Tết Nguyên đán sắp tới, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương, các cấp ủy ngay từ bây giờ rà soát chuẩn bị các điều kiện, nguồn lực, công tác an sinh xã hội, hàng hóa và tổ chức các hoạt động đón năm mới phù hợp với tình hình diễn biến dịch bệnh, tạo không khí phấn khởi, vui tươi, chia sẻ yêu thương.

MINH THIÊN