Xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng

Kỳ họp thứ Tư, HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã chính thức khai mạc sáng 8/12, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Mai Ngọc Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ tọa Kỳ họp (ảnh dưới).

Tham dự Kỳ họp có ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đại biểu HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sở, ngành liên quan.

Ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tham dự Kỳ họp.

Phát biểu khai mạc Kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Viết Thanh thông tin, Bà Rịa - Vũng Tàu đến nay đã cơ bản vượt qua khó khăn, bước đầu khống chế thành công dịch COVID-19. Mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng của dịch nhưng kết quả tăng trưởng chung của tỉnh vẫn có nhiều điểm sáng tích cực. Một số ngành kinh tế duy trì tăng trưởng đạt và vượt kế hoạch đề ra. Các hoạt động văn hóa - xã hội tiếp tục được duy trì, bảo đảm an toàn phòng, chống dịch và đáp ứng tốt nhu cầu hưởng thụ của nhân dân. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời; quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được bảo đảm…

Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc Kỳ họp.

Để đạt được kết quả trên, ông Phạm Viết Thanh cũng ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, thành tích của cả hệ thống chính trị, các lực lượng tuyến đầu và người dân, cộng đồng DN trong cuộc chiến với đại dịch COVID-19. Đặc biệt là sự nỗ lực, không quản khó khăn, gian khổ, hiểm nguy của các lực lượng ở tuyến đầu chống dịch như: y tế, quân đội, công an, cán bộ ở cơ sở và tình nguyện viên.

Trong bối cảnh dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, trên tinh thần đổi mới, sáng tạo với bước đột phá về cách thức quản trị, tư duy hành động, trách nhiệm, kiến tạo gắn với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính một cách mạnh mẽ, Kỳ họp HĐND tỉnh lần này sẽ tập trung xem xét, thảo luận, cho ý kiến về những nội dung hết sức quan trọng để kịp thời triển khai năm 2022 và giai đoạn 2022-2024. Qua đó, tạo động lực mới cho tăng trưởng, phát triển bứt phá của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong thời gian tới.

Đại biểu biểu quyết thông qua chương trình Kỳ họp.

“Do vậy, các đại biểu HĐND tỉnh cần xem xét, thảo luận, đóng góp ý kiến một cách khách quan, dân chủ, trách nhiệm, thẳng thắn, có trọng tâm, trọng điểm. Trong đó, cần tập trung vào những vấn đề cử tri, người dân quan tâm; thể hiện rõ quan điểm, chính kiến đối với từng nội dung của Kỳ họp”, ông Phạm Viết Thanh nhấn mạnh.

Trong chương trình làm việc của Kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh sẽ xem xét, thảo luận, quyết nghị 24 tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh; một số chương trình, đề án theo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội VII của Đảng bộ tỉnh để thực hiện trong năm 2022 và giai đoạn 2022-2025.

Quang cảnh Kỳ họp.

Bên cạnh đó, các đại biểu HĐND tỉnh cũng nghe và cho ý kiến một số nội dung như: Thông báo của MTTQ Việt Nam tỉnh về công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ Tư; Báo cáo giám sát kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh; Báo cáo của các ngành TAND, VKSND...

Kỳ họp dự kiến diễn ra trong 3 ngày (từ 8-10/12).

NHÓM PHÓNG VIÊN ĐIỆN TỬ