Nhiều chỉ tiêu KT-XH, xây dựng Đảng năm 2021 đạt và vượt

Sáng 7/12, BCH Đảng bộ TP. Bà Rịa, khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức Hội nghị lần thứ 10 (mở rộng) nhằm tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng năm 2021 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2022.

Ông Đặng Minh Thông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Bà Rịa; bà Lê Thị Thủy, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Bà Rịa chủ trì Hội nghị.

Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 do bà Lê Thị Thủy, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Bà Rịa trình bày chỉ rõ, thời gian qua, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, tác động tiêu cực, kéo dài, ảnh hưởng hơn đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống người dân. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân, TP. Bà Rịa cơ bản vượt qua giai đoạn khó khăn nhất, chủ động từng bước chuyển sang giai đoạn thích ứng linh hoạt, an toàn, kiểm soát hiệu của dịch COVID-19.

Bà Lê Thị Thủy, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Bà Rịa báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ TP. Bà Rịa năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Các nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng đạt được những kết quả tích cực. Có 14/18 chủ tiêu kinh tế đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết năm 2021 đề ra. Tổng thu ngân sách trên địa bàn ước thực hiện 844,6 tỷ đồng, đạt 127,7% kế hoạch năm, tăng 9,1% so với năm 2021.

Về phát triển văn hóa - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, có 20/24 chỉ tiêu đạt và vượt so với Nghị quyết năm 2021. Có 4/5 chỉ tiêu về quốc phòng - an ninh, hoàn thành kế hoạch đề ra. Tình hình trật tự, an toàn xã hội được giữ vững.

Trong công tác xây dựng Đảng, Thành ủy Bà Rịa đã triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025 và các khâu đột phá 2020-2025. Công tác tổ chức cán bộ và quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ luôn được quan tâm thực hiện; kịp thời củng cố kiện toàn bộ máy, tổ chức của các cơ quan, đơn vị, các chi, đảng bộ cơ sở. Năm 2021, Đảng bộ TP. Bà Rịa đã kết nạp 101 đảng viên, đạt 112,2% kế hoạch năm. Trong năm, Thành ủy Bà Rịa cũng đã tiến hành kiểm tra 16 tổ chức Đảng, 36 đảng viên; giám sát chuyên đề 28 tổ chức Đảng và 149 đảng viên, qua đó thi hành kỷ luật 5 đảng viên.

Ông Đặng Minh Thông, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Bà Rịa và bà Lê Thị Thủy, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Bà Rịa trao Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho các đảng viên. Ảnh: TUYẾT MAI

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và đề xuất các giải pháp khắc phục các hạn chế, tồn tại để hoàn thành các chỉ tiêu chưa đạt trong năm 2021; phương án đưa các chợ truyền thống phường, xã và chợ Bà Rịa hoạt động trở lại hiệu quả, an toàn; nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX trên địa bàn; thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; duy trì các xã NTM nâng cao và xây dựng NTM kiểu mẫu với các xã của thành phố…

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thị Yến ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ TP. Bà Rịa đã đạt được trong thời gian qua.

Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Thời gian tới, bà Nguyễn Thị Yến đề nghị, Đảng bộ TP. Bà Rịa tập trung thực hiện tốt các nội dung: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết những tồn tại, hạn chế và có giải pháp quyết liệt, cụ thể để hoàn thành các tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra các giải pháp khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế của thành phố, đẩy mạnh thu hút đầu tư, đa dạng hóa dịch vụ để phát triển mạnh kinh tế đêm và kinh tế ven sông; tập trung hoàn thành điều chỉnh quy hoạch để đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đô thị xanh gắn với bảo vệ môi trường sinh thái.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đề nghị TP. Bà Rịa thực hiện quyết liệt thực hiện các giải pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác quân sự địa phương; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính; tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền trong sạch, vững mạnh; nâng cao hiệu quả công tác Dân vận và hoạt động của Mặt trận, các đoàn thể tại địa phương.

PHÚ XUÂN - NHẬT LINH