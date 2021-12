Chủ động thích ứng với tình hình dịch COVID-19 để phục hồi kinh tế

Ngày 8/12, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh đã khai mạc Kỳ họp thứ Tư, HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc Kỳ họp.

Thực hiện thành công“mục tiêu kép”

Phát biểu khai mạc Kỳ họp, ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, năm 2021, mặc dù phải ứng phó với nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của dịch bệnh, nhưng với nghị lực, tình đoàn kết cùng sự vào cuộc của các cấp, chính quyền, đoàn thể, sự ủng hộ của nhân dân, đặc biệt là nỗ lực, không quản khó khăn, gian khổ, hiểm nguy của các lực lượng ở tuyến đầu chống dịch như: y tế, quân đội, công an, cán bộ ở cơ sở và tình nguyện viên, BR-VT đã cơ bản vượt qua khó khăn, bước đầu khống chế thành công dịch bệnh COVID-19.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, ông Phạm Viết Thanh khẳng định, BR-VT đang chủ động thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, từng bước phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh, đưa cuộc sống người dân trở về dần với nhịp sinh hoạt hàng ngày... Mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nhưng kết quả tăng trưởng chung của tỉnh vẫn có nhiều điểm sáng. Một số ngành kinh tế duy trì tăng trưởng đạt và vượt kế hoạch đề ra như: công nghiệp; sản xuất nông nghiệp; doanh thu dịch vụ cảng; doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ; kim ngạch xuất khẩu trừ dầu khí tăng 15,3%, số vốn đầu tư đăng ký mới trong nước và đầu tư nước ngoài tăng cao hơn năm 2020; tổng thu ngân sách Nhà nước đạt hơn 114% dự toán. Cùng với phát triển kinh tế, các hoạt động văn hóa-xã hội tiếp tục được duy trì, bảo đảm an toàn phòng, chống dịch và đáp ứng tốt nhu cầu hưởng thụ của nhân dân; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Quốc phòng- an ninh, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được bảo đảm. Cải cách thủ tục hành chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp tục được quan tâm thực hiện tốt…

Ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tham dự Kỳ họp.

Báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021, ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng cho biết, tuy chịu tác động do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 song tình hình KT-XH của tỉnh năm 2021 vẫn đạt được những kết quả khả quan. Tỉnh vẫn cơ bản kiểm soát được dịch bệnh, không để dịch bùng phát, nhất là trong các KCN và khu vực cảng biển. Có 4/14 chỉ tiêu kinh tế, 7/11 chỉ tiêu văn hóa-xã hội và 6/7 chỉ tiêu môi trường đạt và vượt Nghị quyết HĐND tỉnh đề ra. “Đây là những thành tích đáng khích lệ, thể hiện sự thành công trong thực hiện “mục tiêu kép” của tỉnh. Trong năm 2022, mục tiêu của tỉnh là thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19, tập trung bảo vệ tốt sức khỏe, tính mạng người dân; khôi phục các hoạt động sản xuất, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội. Nhiệm vụ chủ yếu trong năm tới là thực hiện đồng bộ các giải pháp linh hoạt, hiệu quả bảo đảm mục tiêu vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế; bảo đảm các điều kiện về nguồn nhân lực, cơ sơ vật chất và trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh và khám chữa bệnh cho nhân dân; nâng cao chất lượng GD-ĐT, phát triển nguồn nhân lực; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân”, ông Lê Ngọc Khánh cho hay.

Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, một số ngành kinh tế duy trì tăng trưởng đạt và vượt kế hoạch đề ra như: công nghiệp, sản xuất nông nghiệp, doanh thu dịch vụ cảng... Trong ảnh: Cảng Gemalink (TX.Phú Mỹ) một trong những cảng nước sâu lớn nhất nước có thể đón tàu trên 200 ngàn tấn. Ảnh: TRÀ NGÂN

Công tác phòng, chống dịch là nhiệm vụ trọng tâm

Đánh giá quá trình diễn biến dịch trên địa bàn tỉnh trong đợt dịch lần thứ tư, ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thông tin, từ 28/6 đến 5/12, toàn tỉnh ghi nhận 18.764 ca mắc COVID-19. Riêng từ ngày 29/11 tới 5/12, toàn tỉnh có 4.791 ca mắc mới. Số liệu cho thấy dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, số ca mắc mới và số ca cộng đồng có chiều hướng tăng đáng kể. Do vậy nguy cơ dịch bệnh bùng phát trên diện rộng trong thời gian tới là rất cao. Hiện nay, tỉnh đã đưa vào hoạt động 30 cơ sở điều trị COVID-19 với 5.708 giường bệnh; tỷ lệ khỏi bệnh chiếm 59,8%; số F0 đang điều trị tại nhà là 3.693 trường hợp. Tỷ lệ người trên 18 tuổi tiêm đủ 2 mũi vắc xin đạt 89,2%; trẻ em từ 12-17 tuổi đã tiêm đạt 91,53%...

Trong khuôn khổ ngày làm việc đầu tiên của Kỳ họp thứ Tư, HĐND tỉnh khóa VII, UBND tỉnh đã báo cáo tóm tắt 5 tờ trình về lĩnh vực văn hóa - xã hội, gồm: Chính sách hỗ trợ chi phí học tập cho HS,SV đang theo học các trường ĐH,CĐ,TC là người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh; Quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi; vùng nuôi chim yến, chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh; Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2022 – 2025; Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh BR-VT; Mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, UBND tỉnh còn báo cáo tóm tắt các tờ trình về tài chính, đầu tư công, đất đai, các tờ trình về lĩnh vực pháp chế, và Tờ trình về Quy định về tặng thưởng danh hiệu “Công dân ưu tú tỉnh BR-VT”; Đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động, đảm bảo chế độ, chính sách cho Dân quân tự vệ giai đoạn 2022-2025.

Ông Trần Văn Tuấn cho biết, trước tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, công tác phòng,chống dịch vẫn là nhiệm vụ trọng tâm. Thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ; phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các ngành, các cấp; nâng cao vai trò nêu gương, dám nghĩ, dám làm của người đứng đầu trong chỉ đạo tổ chức triển khai các hoạt động phòng, chống dịch; từng bước phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh, thương mại, dịch vụ để khôi phục, phát triển KT-XH; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; tập trung thực hiện 9 nhiệm vụ về giám sát, kiểm soát dịch bệnh hiệu quả và phù hợp với giai đoạn mới: tăng cường mục tiêu bao phủ vắc xin, xét nghiệm COVID-19 trong tình hình mới, nâng cao năng lực giám sát và cảnh báo dịch, xử lý ổ dịch, hạn chế lây lan…

Người lao động tự do nhận tiền hỗ trợ theo Nghị quyết 68/NQ-CP tại UBND phường 7 (TP.Vũng Tàu). Ảnh: HUYỀN TRANG

Phát biểu tại Kỳ họp, ông Phạm Viết Thanh nhận định, dịch bệnh COVID-19 vẫn còn tiềm ẩn phức tạp, nguy hiểm, chỉ cần một chút lơ là, chủ quan, mất cảnh giác là dịch sẽ tái bùng phát trở lại ở mức cao. Do vậy, để mở cửa hoàn toàn nền kinh tế thúc đẩy tăng trưởng, cả hệ thống chính trị cần chủ động thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, làm tốt hơn nữa công tác dự báo, nâng cao năng lực quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện trên các lĩnh vực.

Năm 2022, tỉnh phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) trừ dầu khí tăng 7-7,6%; tỷ lệ huy động số cháu đi nhà trẻ trong độ tuổi đạt 36%; tỷ lệ phân luồng HS tốt nghiệp THCS và THPT đạt 67%; số giường bệnh/vạn dân đạt 20 giường, số bác sĩ/vạn dân là 9,2 bác sĩ; tỷ lệ đô thị hóa 60%... Để thực hiện được những mục tiêu, nhiệm vụ này, tỉnh sẽ tập trung thực hiện các khâu đột phá theo Nghị quyết ĐH Đảng bộ tỉnh lần thứ VII; huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông kết nối đa phương thức, vùng, khu vực và thế giới; tập trung thực hiện Đề án nâng cao chất lượng cuộc sống người dân và chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển; thực hiện hiệu quả chương trình chuyển đổi số, đô thị thông minh. Cùng với đó là việc xây dựng và trình Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII về chủ trương, chính sách công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến năm 2030, tầm nhìn 2045…

Theo kế hoạch, Kỳ họp thứ Tư, HĐND tỉnh khóa VII sẽ diễn ra trong 3 ngày (8-10/12). Trong chương trình làm việc của Kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh sẽ xem xét, thảo luận, quyết nghị 24 tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh; một số chương trình, đề án theo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội VII của Đảng bộ tỉnh để thực hiện trong năm 2022 và giai đoạn 2022-2025. Bên cạnh đó, các đại biểu HĐND tỉnh cũng nghe và cho ý kiến một số nội dung như: Thông báo của MTTQ Việt Nam tỉnh về công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ Tư; Báo cáo giám sát kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ Hai, HĐND tỉnh; Báo cáo của các ngành TAND, VKSND...

Tính đến ngày 25/11, ngân sách tỉnh đã chi 1.751 tỷ đồng trong công tác phòng, chống dịch bệnh và hỗ trợ người dân gặp khó khăn. Tổng số đối tượng được phê duyệt là 662.280 lượt người với kinh phí gần 1.500 tỷ đồng; hiện đã chi cho 623.077 lượt người với kinh phí hơn 1.300 tỷ đồng. Toàn tỉnh đã tiếp nhận ủng hộ 177,9 tỷ đồng cùng nhiều hàng hóa, nhu yếu phẩm.

Trong khuôn khổ chương trình Kỳ họp, ngày 9/12, các đại biểu sẽ thảo luận tại hội trường.

NHÓM PHÓNG VIÊN THỜI SỰ