Kỳ 2: Tăng cường tiềm lực quốc phòng

Phát huy vai trò lực lượng nòng cốt của cấp ủy, chính quyền và nhân dân, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu cho tỉnh lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng lực lượng vững mạnh, rộng khắp và đẩy mạnh đối ngoại quốc phòng trên nhiều lĩnh vực, góp phần thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại đa phương hóa và đa dạng hóa của đất nước.

Đoàn đại biểu Bộ CHQS tỉnh tham quan buồng lái cùng các trang thiết bị hiện đại trên tàu của Hải đội dân quân thường trực.

Xây dựng lực lượng vững mạnh

Tháng 4/2021, Bộ CHQS tỉnh thành lập Hải đội dân quân thường trực với 131 dân quân thường trực trên địa bàn tỉnh, tập trung ở các địa phương có biển, đảo. Trong đó, 56 người được đưa đi đào tạo các khóa về chỉ huy, chuyên môn kỹ thuật tại học viện, trường quân đội làm nòng cốt. Đây là Hải đội dân quân thường trực cấp tỉnh đầu tiên của Quân khu 7 và cả nước, có nhiệm vụ vừa trực tiếp khai thác hải sản phát triển kinh tế vừa nắm chắc tình hình trên biển, đấu tranh giữ vững môi trường hòa bình, phòng chống tội phạm, bảo vệ ngư dân, bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc. Bộ Quốc phòng trang bị cho Hải đội dân quân thường trực trang thiết bị hiện đại như tàu dịch vụ hậu cần, tàu lưới rê… và cử các chiến sĩ Hải đội tham gia tập huấn, chuyển giao kỹ thuật sử dụng tàu tại các Nhà máy đóng tàu Sông Thu (Đà Nẵng) và Ba Son (BR-VT).

Đại tá Nguyễn Tâm Hùng, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết, BR-VT nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam có bờ biển dài hơn 300km và vùng biển rộng trên 100.000km2. Vì vậy, việc xây dựng dân quân biển không chỉ trở thành nhiệm vụ cấp bách trước mắt mà còn là nhiệm vụ chiến lược lâu dài nhằm tăng cường sức mạnh phòng thủ trên biển. Do đó, Bộ CHQS tỉnh tập trung duy trì và nâng cao chất lượng công tác xây dựng, bồi dưỡng, tập huấn, huấn luyện; bảo đảm chế độ, chính sách theo quy định để động viên, khuyến khích lực lượng dân quân biển an tâm vươn khơi bám biển, phát huy tốt trách nhiệm tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Không riêng gì lực lượng dân quân biển, nhằm xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện, có chất lượng tổng hợp, trình độ và khả năng SSCĐ cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, công tác xây dựng lực lượng thường trực, dự bị động viên, dân quân tự vệ vững mạnh về chính trị, tư tưởng cũng được LLVT tỉnh đẩy mạnh. Đến nay, bộ đội địa phương đạt 104,4%; quân nhân dự bị đạt 98,6% quân số; lực lượng DQTV đạt 1,4% dân số. Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ hàng năm đều đạt 100% chỉ tiêu cả 3 cấp, tỷ lệ đảng viên trong thanh niên nhập ngũ đạt 2,65%/năm.

Ngoài ra, thực hiện Đề án xây dựng Ban CHQS cấp xã vững mạnh toàn diện, đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng được 82 chi bộ quân sự xã, phường (đạt 100%), 100% trung đội dân quân cơ động xã có tổ chức Đảng; 100% chi đoàn quân sự, tiểu đội dân quân thường trực có đảng viên. Hàng năm, các đơn vị duy trì tốt chế độ học tập chính trị bảo đảm nội dung, chương trình, thời gian quy định, quân số tham gia đạt từ 97% trở lên.

Đặc biệt, từ năm 2015 đến nay, cấp ủy, chính quyền địa phương đã đầu tư 24 tỷ đồng để xây dựng, sửa chữa nâng cấp trụ sở làm việc, sinh hoạt riêng cho 100% Ban CHQS cấp xã. Các tiểu đội, trung đội, đại đội tự vệ trên địa bàn tỉnh cũng được quan tâm chăm lo bảo đảm các chế độ chính sách theo quy định, giúp DQTV ổn định tư tưởng, yên tâm công tác, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa

Theo Đại tá Nguyễn Tâm Hùng, BR-VT ngày càng trở thành điểm tham quan hấp dẫn, thu hút khách du lịch trong và ngoài nước, đặc biệt là nhiều đoàn khách quốc tế đến thăm, làm việc kết hợp tham quan. Xác định rõ công tác đối ngoại quốc phòng (ĐNQP) là nhiệm vụ quan trọng bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa bằng biện pháp hữu nghị, hòa bình, LLVT tỉnh triển khai công tác ĐNQP toàn diện, đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Đơn cử, năm 2015, Bộ CHQS tỉnh ký kết quy chế hợp tác và kết nghĩa với Tiểu khu Quân sự tỉnh Preah Vihear, Campuchia. Từ đó đến nay, hai bên duy trì tốt mối quan hệ hữu nghị, hợp tác, đoàn kết, giúp nhau cùng phát triển. Bộ CHQS tỉnh hỗ trợ kinh phí để hoàn thiện sân Trạm xá Tiểu khu quân sự Preah Vihear, thường xuyên thăm, tặng quà cho các cán bộ, sĩ quan Tiểu khu Preah Vihear đang học tập tại Trường Sĩ quan Lục quân 2 (tỉnh Đồng Nai), Trường Trung cấp Biên phòng 2 (TP. Bà Rịa).

Bày tỏ sự xúc động trước sự giúp đỡ vật chất lẫn tinh thần của LLVT tỉnh, Trung tướng Chan So Pheak Tra, Chỉ huy trưởng Tiểu khu Quân sự Preah Vihear chia sẻ: “Trong bất cứ hoàn cảnh nào, LLVT tỉnh BR-VT cũng luôn đồng hành, sát cánh, giúp đỡ chúng tôi vượt qua khó khăn. Chúng tôi sẽ cố gắng giữ gìn và phát huy tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam-Campuchia và Bộ CHQS tỉnh với Tiểu khu Quân sự tỉnh Preah Vihear ngày càng bền chặt”.

Lực lượng vũ trang tỉnh tham gia huấn luyện sẵn sàng chiến đấu.

Trên cơ sở kế hoạch đối ngoại của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ CHQS tỉnh sẽ chỉ đạo LLVT tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên về mục đích, ý nghĩa của công tác đối ngoại quốc phòng là nhiệm vụ đặc biệt trọng tâm của Đảng, Nhà nước, quân đội trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh chủ trương, biện pháp lãnh, chỉ đạo và quản lý điều hành hoạt động đối ngoại quốc phòng; chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh và cơ quan chức năng địa phương bảo đảm đưa, đón tuyệt đối an toàn cho các đoàn khách quốc tế đến tham quan, nghỉ dưỡng, làm việc tại tỉnh BR-VT. Bộ CHQS tỉnh cũng phối hợp sở, ngành, lực lượng liên quan nghiên cứu, dự báo và tham mưu về công tác ĐNQP trên địa bàn tỉnh; hiệp đồng bảo đảm an ninh, an toàn và tổ chức đón, tiếp, làm việc với những đoàn khách nước ngoài đến tham quan, nghỉ dưỡng trên địa bàn tỉnh.

Về công tác ĐNQP với Campuchia, Bộ CHQS tỉnh sẽ tiếp tục duy trì tốt mối quan hệ hữu nghị, hợp tác, đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng phát triển; đẩy mạnh hợp tác, kết nghĩa giữa địa phương, đơn vị với các đơn vị bạn; tổ chức các hoạt động trao đổi tình hình hai bên cùng quan tâm. “Với việc ký kết nghĩa này, tình hữu nghị, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Campuchia giữa LLVT tỉnh BR-VT và Tiểu khu Quân sự Preah Vihear sẽ ngày càng gắn bó, bền chặt và phát triển bền vững”, Đại tá Nguyễn Tâm Hùng khẳng định.

(Còn nữa)

