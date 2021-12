* Mở cửa du lịch có điều kiện

Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị lần thứ Tám Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa VII đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và bế mạc vào chiều ngày 2/12.

Hội nghị đã tập trung phân tích làm rõ kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém trong năm 2021; thảo luận, thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022 với yêu cầu chủ động thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Hội nghị cũng đã thống nhất thông qua Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng năm năm 2022; Nghị quyết nâng cao chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của người dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025; Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ % phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách thuộc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2022 và các năm trong thời kỳ ổn định ngân sách; Bổ sung danh mục dự án đầu tư công cho phép chuẩn bị đầu tư năm 2022.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng năm năm 2022.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 128 của Chính phủ “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, nâng cao hiệu quả phòng chống dịch và phục hồi kinh tế. Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu đẩy nhanh độ bao phủ vắc xin, nhất là lứa tuổi từ 12 đến 17 tuổi và mũi thứ 3 nhắc lại cho các đối tượng theo quy định, bảo đảm thuốc điều trị, nâng cao năng lực y tế, nhất là hệ thống y tế cơ sở, giảm thiểu tỷ lệ tử vong do COVID-19 gây ra, đi đôi với từng bước phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội, bảo vệ sức khỏe, bảo đảm an sinh xã hội và ổn định đời sống nhân dân.

Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc Hội nghị.

“BR-VT sẽ mở cửa du lịch có điều kiện kèm theo đó là phương án phòng chống dịch được cấp có thẩm quyền phê duyệt” BÍ THƯ TỈNH ỦY PHẠM VIẾT THANH

Các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thực hiện các giải pháp giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống và hạnh phúc nhân dân; xây dựng, nhân rộng các phong trào thi đua, mô hình, điển hình tiên tiến, các cách làm hay, hiệu quả; thường xuyên tiến hành khảo sát, đánh giá kết quả thực hiện qua từng năm để rút kinh nghiệm, điều chỉnh, bổ sung nhằm làm tốt hơn nữa trong những năm tiếp theo.

Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh (hàng đầu, thứ nhất từ trái qua) thăm hỏi, động viên và tặng quà các lực lượng làm nhiệm vụ tại Khu Cách ly y tế tập trung Ký túc xá Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ tỉnh, phường 11, TP.Vũng Tàu, tháng 7/2021.

“Để triển khai hiệu quả các dự án, chương trình, tạo đà phát triển cho các năm tiếp theo, việc đầu tư các dự án hạ tầng kết nối BR-VT và trong vùng cũng cần thực hiện thành công trong năm 2022. Muốn vậy chúng ta phải thể hiện tinh thần trách nhiệm dám nghĩ dám làm dám chịu trách nhiệm, thực hiện nhất quán, hành động quyết liệt” BÍ THƯ TỈNH ỦY PHẠM VIẾT THANH

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, mỗi Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, thủ trưởng, lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể tỉnh, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, trên cương vị công tác hãy phát huy hơn nữa truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, đặt quyết tâm cao nhất, xác định rõ hơn trách nhiệm của mình trước nhân dân, trước Đảng bộ tỉnh ở thời điểm khó khăn hiện nay để sát cánh với cấp ủy, chính quyền cơ sở khẩn trương khắc phục tồn tại, yếu kém, cố gắng nhiều hơn nữa, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VII.

