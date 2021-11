Không để bị động, bất ngờ trước dịch bệnh

Đó là khẳng định của ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh tại cuộc họp giao ban công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh, chiều 3/11. Cuộc họp được kết nối trực tuyến với điểm cầu các huyện, thị xã, thành phố.

Ông Phạm Viết Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Số ca mắc mới tăng cao

Báo cáo tại cuộc họp, bác sĩ Phạm Minh An, Giám đốc Sở Y tế thông tin: từ ngày 21/10 đến 3/11, toàn tỉnh ghi nhận thêm 525 ca (gồm: 411 ngoài cộng đồng, số còn lại trong các khu phong tỏa và khu cách ly). Số ca mắc mới từ ngày 28/10 đến 3/11 tăng mạnh, với 364 ca, tăng 126,14% so với tuần trước. Trong số này, số ca mắc ngoài cộng đồng tăng gấp đôi, với 303 ca, tăng 209,2%. Các ca mới phát sinh ngoài cộng đồng do nguồn lây từ ngoài tỉnh vẫn đang tiếp tục tăng tại các địa phương, trừ huyện Côn Đảo không ghi nhận ca mắc.

Nguyên nhân dẫn đến các ca mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh tăng cao trong thời gần đây là do sau khi nới lỏng giãn cách, lượng người đi lại từ vùng có dịch về các địa phương rất lớn. Nhiều ổ dịch có nguồn lây chủ yếu từ những người này. “Các quy định xét nghiệm, cách ly cần được xem xét sửa đổi theo hướng từng bước nới lỏng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân, nhưng phải bảo đảm công tác phòng, chống dịch”, ông An đề xuất.

Tại cuộc họp, lãnh đạo TP. Vũng Tàu, TX. Phú Mỹ… cho rằng vẫn có tình trạng người từ ngoài tỉnh đến cư trú tại nhà người thân trên địa bàn nhưng chưa tự giác khai báo y tế, hoặc chậm khai báo y tế. Ý thức cách ly tại nhà của một số người trở về từ vùng dịch chưa cao. Đây là những nguyên nhân tiềm ẩn, dễ gây ra dịch bệnh cho địa phương.

Khai báo y tế trước khi về nhà

Ông Mai Ngọc Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhận định, những ngày gần đây, bệnh nhân COVID-19 có triệu chứng có xu hướng gia tăng. Khi có triệu chứng, người dân đã tự test nhanh tại nhà, sau đó mới đến cơ sở y tế khai báo. Việc làm này khiến cho các trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh phải đi ra ngoài, tiếp xúc nhiều người. Do vậy, ông Mai Ngọc Thuận cho rằng, đối với trường hợp này, lực lượng y tế địa phương cần đến nhà thực hiện các biện pháp liên quan đến công tác phòng, chống dịch, nhằm hạn chế người dân đi lại và nguy cơ lây nhiễm cho người xung quanh.

Trước tình trạng TP. Vũng Tàu gặp khó khăn trong việc kiểm soát người từ các tỉnh, thành khác về tắm biển, vui chơi tăng mạnh từ khi tỉnh thực hiện Nghị quyết 128 đến nay, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh bổ sung lực lượng về TP. Vũng Tàu, cùng địa phương tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra nhằm phát hiện những trường hợp vi phạm về phòng, chống dịch. Bên cạnh đó, lực lượng công an thành lập các điểm kiểm tra giao thông trên các tuyến đường để góp phần kiểm soát và ngăn chặn các trường hợp không đủ điều kiện vào tỉnh BR-VT.

Các đại biểu dự họp cho rằng, khai báo y tế là biện pháp quan trọng nhằm phát hiện F0 để đưa đi điều trị kịp thời. Vì vậy, các địa phương cần tăng cường nâng cao nhận thức và ý thức tự giác của người dân; yêu cầu người dân từ nơi khác vào BR-VT phải đến trạm y tế gần nhất để khai báo trước khi về nhà. Trường hợp nào không thực hiện thì xử lý nghiêm để làm gương.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhận định, thời gian gần đây số lượng ca mắc COVID-19 ngoài cộng đồng có chiều hướng gia tăng và phức tạp. Người dân còn chủ quan, chưa nhắc nhở và yêu cầu người thân trở về từ vùng dịch phải khai báo y tế. Nguyên nhân do công tác tuyên truyền chưa sâu đậm để người dân hiểu hết sự nguy hiểm của dịch bệnh. Do vậy, hệ thống chính trị cần tiếp tục công tác tuyên truyền để làm thay đổi nhận thức của người dân về tự giác khai báo y tế.

Bí thư Tỉnh ủy nhận định, tình hình dịch rất phức tạp và đã xâm nhập vào cộng đồng. Vì vậy, hệ thống phòng, chống dịch các cấp và người dân, DN phải cảnh giác, nêu cao vai trò của mình trong phòng, chống dịch và chấp nhận đương đầu với dịch bệnh. Các địa phương cần sẵn sàng với các tình huống xấu hơn để không bị động, bất ngờ, bởi dịch bệnh có thể lây lan rộng hơn nữa.

Đối với việc mở cửa phát triển kinh tế, du lịch, Bí thư Tỉnh ủy cho biết sẽ tiếp tục thực hiện theo nguyên tắc kiểm soát được dịch, thích ứng an toàn đến đâu thì mở cửa đến đó theo tinh thần Nghị quyết 128 của Chính phủ. Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch tỉnh rà soát, điều chỉnh lại nội dung Hướng dẫn cách ly F1 tại nhà trên địa bàn tỉnh để BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh ban hành trước ngày 10/11.

Bài, ảnh: HỒNG PHƯƠNG