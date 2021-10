Nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch

Ngày 8/10, UBND huyện Châu Đức tổ chức hội nghị sơ kết 9 tháng năm 2021 nhằm đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 9 tháng đầu năm, đề ra phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm.

9 tháng năm 2021, huyện Châu Đức đã nỗ lực triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và phòng chống dịch COVID-19. Nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Cụ thể, giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 66,75% so với kế hoạch, tăng 2,7% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất công nghiệp đạt 74,65%, tăng 7,95% so với cùng kỳ; thương mại-dịch vụ đạt 69,32% so với kế hoạch, tăng 12,3%; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 81,62% dự toán, tăng 4,38% so với cùng kỳ... Công tác phòng, chống dịch COVID-19 đặc biệt được quan tâm. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai kịp thời, huyện đã hỗ trợ 25.986 người có công, bảo trợ xã hội, hộ nghèo, người lao động, hộ kinh doanh, người đang điều trị COVID-19 và trẻ em cách ly với tổng kinh phí gần 37 tỷ đồng.

3 tháng còn lại của năm, huyện Châu Đức tập trung thực hiện mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; chăm lo tốt an sinh xã hội; hoàn thành chỉ tiêu tiêm vắc xin cho người dân địa phương…

MAI NGỌC