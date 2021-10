Thận trọng mở cửa sản xuất

9 tháng năm 2021, tổng thu ngân sách trên địa bàn 61.905 tỷ đồng, đạt 93,93% dự toán, tăng 5,34% so cùng kỳ. Trong đó, thu từ dầu khí 16.585 tỷ đồng, tăng 1,81% so cùng kỳ; thu thuế xuất, nhập khẩu 17.692 tỷ đồng, tăng 39,54% so cùng kỳ; thu ngân sách nội địa 27.629 tỷ đồng, bằng 92,72% so cùng kỳ.