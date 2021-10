Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và an sinh xã hội

Sáng 29/10, Hội LHPN Công an tỉnh tổ chức phiên chính thức Đại hội Đại biểu Phụ nữ Công an tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tham dự Đại hội có bà Lê Thị Kim Thu, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh; Thượng tá Trần Thị Kim Phụng, Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng 54 đại biểu phụ nữ.

Nhiệm kỳ 2016-2021, phong trào phụ nữ Công an tỉnh và hoạt động Hội có nhiều sáng tạo, mang lại nhiều kết quả tích cực, góp phần cùng với cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, an toàn trật tự xã hội tại địa phương.

Cán bộ, phụ nữ Công an tỉnh làm thủ tục cấp Căn cước công dân cho người già có hoàn cảnh khó khăn.

Các cấp Hội đã xây dựng các mô hình, phần việc hướng về cơ sơ, gắn với nhiệm vụ chuyên môn. Tiêu biểu như mô hình “Cấp CCCD cho đối tượng chính sách, người tàn tật, người có hoàn cảnh neo đơn không nơi nương tựa và HS trên địa bàn tỉnh” của Hội phụ nữ Phòng PC06, thực hiện vào thứ 7 hàng tuần. Từ tháng 5/2017 đến nay, đã cấp 3.000 thẻ CCCD cho người dân. Mô hình “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật kết hợp với công tác an sinh xã hội” được 6 Hội phụ nữ cơ sở thực hiện, tổ chức 50 buổi tuyên truyền pháp luật và trao tặng hàng ngàn phần quà trị giá hơn 2,1 tỷ đồng cho người dân.

Hội phụ nữ các cấp đã vận động và trao tặng 7 căn nhà đại đoàn kết và mái ấm hội viên, 1 căn nhà đồng đội, 1 căn nhà tình nghĩa với tổng số tiền 580 triệu đồng; trao 150 suất học bổng và tiếp sức đến trường cho HS có hoàn cảnh khó khăn, tổng trị giá 130 triệu đồng; phối hợp với Đoàn Thanh niên Công an tỉnh quyên góp hơn 91 triệu đồng ủng hộ hoạt động phòng, chống COVID-19.

Hội LHPN Công an tỉnh tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn vào đầu năm 2021.

Đại hội đề ra chỉ tiêu, nhiệm vụ, phương hướng nhiệm kỳ 2021-2026 như: 100% Hội cơ sở đăng ký thực hiện các mô hình, công trình phụ nữ gắn với nhiệm vụ chính trị hướng về cơ sở; 100% cán bộ, hội viên có hoàn cảnh khó khăn được Hội giúp đỡ; xây dựng người phụ nữ công an đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới...

Đại hội đã bầu 15 Ủy viên Ban Chấp hành Hội LHPN Công an tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026; bầu 8 đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Phụ nữ tỉnh. Thượng tá Nguyễn Thị Thìn, Phó Trưởng Phòng PX03, Chủ tịch Hội LHPN Công an tỉnh khóa II tái đắc cử Chủ tịch Hội LHPN Công an tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026.

Bà Lê Thị Kim Thu, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh và Thượng tá Trần Thị Kim Phụng, Phó Giám đốc Công an tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội LHPN Công an tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tin, ảnh: THI PHONG