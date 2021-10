Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ hợp pháp của tổ chức, cá nhân

Cần quy định rõ hơn một số nhiệm vụ của cảnh sát cơ động Sáng 26/10, tham gia thảo luận trực tuyến góp ý Dự thảo Luật Cảnh sát cơ động, đại biểu Quốc hội tỉnh BR-VT, Đại tá Nguyễn Tâm Hùng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, nhất trí với Dự thảo Luật khi bổ sung một số nhiệm vụ mà cảnh sát cơ động thực hiện theo quy định của Luật Công an Nhân dân. Đồng thời, đề nghị cần làm rõ hơn phạm vi, địa bàn mà lực lượng cảnh sát cơ động được thực hiện nhiệm vụ vũ trang, nhằm trấn áp các hoạt động phá hoại an ninh, khủng bố… Đại biểu Nguyễn Tâm Hùng cho rằng, về nhiệm vụ của cảnh sát cơ động, Luật Quốc phòng và Luật Công an Nhân dân đều quy định cụ thể, rõ ràng về phạm vi địa bàn mà quân đội, hoặc công an là lực lượng giữ vai trò chủ trì hoặc phối hợp. Tuy nhiên, tại điều 9 Dự thảo Luật lại chưa quy định cảnh sát cơ động ở phạm vi, địa bàn nào là lực lượng chủ trì, ở phạm vi, địa bàn nào là lực lượng phối hợp; như vậy sẽ khó tránh khỏi chồng chéo khi thực hiện nhiệm vụ với các lực lượng khác trong bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Vì vậy, cần rà soát, cân nhắc quy định rõ địa bàn, phạm vi mà lực lượng cảnh sát cơ động được thực hiện nhiệm vụ vũ trang. Đại biểu Nguyễn Tâm Hùng cũng đề nghị Quốc hội nghiên cứu cân nhắc quy định nhiệm vụ của cảnh sát cơ động trong việc huấn luyện công tác phòng, chống khủng bố cho lực lượng bảo vệ các bộ, ngành, đia phương, vì đây không phải là nhiệm vụ chính, đồng thời không phù hợp với các quy định của Luật Phòng, chống khủng bố năm 2001. Tham gia thảo luận trực tuyến về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ, đại biểu Dương Tấn Quân (Bệnh viện Bà Rịa) cho rằng, Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung lần này khá toàn diện, bao quát, điều chỉnh rất nhiều lĩnh vực, nhiều chủ thể và các mối quan hệ khác nhau. Tuy nhiên, phạm vi điều chỉnh thì vẫn giữ như Luật hiện hành là chưa đầy đủ, chưa bao quát hết nội dung điều chỉnh của Dự thảo Luật Sửa đổi, bổ sung lần này. Do đó, đại biểu Dương Tấn Quân đề nghị nghiên cứu bổ sung cụm từ về “trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân và hợp tác quốc tế về sở hữu trí tuệ” vào phạm vi điều chỉnh. Ở điều 9 Luật SHTT, đại biểu Dương Tấn Quân cũng đề nghị bổ sung, làm rõ và đầy đủ hơn quyền của tổ chức, cá nhân được pháp luật cho phép để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của mình. Đó là quyền yêu cầu cơ quan Nhà nước có thẩm quyền bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ hợp pháp của mình.