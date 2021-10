Khẩn trương điều tra làm rõ các vụ án gây bức xúc dư luận

Ngày 24/10, tiếp tục Kỳ họp thứ hai, Quốc hội thảo luận trực tuyến về báo cáo công tác của các cơ quan tư pháp, trong đó có công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật.

Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tham gia thảo luận trực tuyến tại điểm cầu phòng họp Đoàn ĐBQH tỉnh BR-VT. Ảnh: MINH THIÊN

Các đại biểu Quốc hội đánh giá các ngành tư pháp, nhất là Công an đã điều tra làm rõ các vụ án gây bức xúc dư luận hiện nay. Chất lượng điều tra, phá án ngày càng được nâng lên, tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ án cao hơn chỉ tiêu Quốc hội giao. Tuy nhiên, công tác phòng, chống tội phạm vẫn còn những hạn chế, bất cập; đồng thời tập trung phân tích làm rõ, kiến nghị Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành liên quan quan tâm giải quyết một số vẫn đề còn tồn tại.

Tổ chức phiên tòa trực tuyến bảo đảm đồng bộ, thống nhất Sáng 24/10, tham gia thảo luận trực tuyến của Quốc hội về Dự thảo Nghị quyết tổ chức phiên tòa trực tuyến, bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh cho rằng, việc Quốc hội xem xét ban hành Nghị quyết về tổ chức phiên tòa trực tuyến là yêu cầu cấp thiết, đáp ứng nhu cầu thực tiễn, phòng, chống dịch bệnh và thực hiện xã hội số, Toà án điện tử và hội nhập quốc tế. Khi tổ chức phiên tòa trực tuyến phải quán triệt tuân thủ nguyên tắc không làm phát sinh thêm thủ tục tố tụng mới. Vì vậy, để triển khai thực hiện tốt Nghị quyết, đề nghị Ban soạn thảo tiếp tục rà soát, đối chiếu dự thảo Thông tư liên tịch về “quy định phối hợp trong việc tổ chức phiên tòa trực tuyến” với các quy định của pháp luật Tố tụng hiện hành để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất. “Việc tổ chức phiên tòa trực tuyến là vấn đề còn mới chưa được các Bộ luật và luật tố tụng hiện hành quy định, do đó tôi thống nhất ý kiến của Ủy ban pháp luật là sau quá trình thực hiện 3 năm Tòa án trực tuyến, Tòa án nhân dân tối cao cần báo cáo Quốc hội về tổ chức phiên tòa và có lộ trình sửa đổi, bổ sung Bộ luật và các Luật tố tụng liên quan, để đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp và tính pháp quyền của công tác xét xử”. Bên cạnh đó, bà Nguyễn Thị Yến cũng đề nghị Quốc hội và Ban soạn thảo bổ sung thêm một số nội dung cụ thể như phạm vi xét xử trực tuyến đối với các loại án: hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động; cân nhắc có điều khoản quy định về nội dung kinh phí tổ chức thực hiện để thuận lợi cho Tòa án nhân dân các cấp và các cơ quan tố tụng khi triển khai thực hiện nghị quyết.

Cảnh báo gia tăng tội phạm sau giãn cách xã hội

Đại biểu Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp) đề nghị Chính phủ cần quan tâm chỉ đạo giáo dục, nâng cao ý thức pháp luật để thượng tôn pháp luật. Theo đại biểu, thời gian qua, công tác giáo dục ý thức, thượng tôn pháp luật đã được quan tâm nhưng có nơi, có lúc chưa được thường xuyên. Nhân dân còn chưa hiểu các quy định của pháp luật nên có trường hợp vi phạm nhưng không biết mình có tội. Do đó, việc giáo dục pháp luật tới cộng đồng dân cư, trong đó có thanh thiếu niên, rất quan trọng để hạn chế xảy ra vụ án gây rối trật tự công cộng, hiếp dâm trẻ em, chống người thi hành công vụ, làm lây lan dịch bệnh...

Đại biểu Phạm Văn Hòa cũng đề nghị cần chấn chỉnh, làm rõ việc đấu tranh với các hành vi làm hàng giả, hàng nhái, hoạt động chỉ định thầu, đấu giá trang thiết bị y tế..., các vụ việc gây bức xúc dư luận như hoạt động quyên góp từ thiện của các nghệ sĩ.

Trong tổ chức thực hiện công tác phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật, cần chú trọng nêu cao tinh thần trách nhiệm cá nhân, người đứng đầu. Đặc biệt, khi trở lại trạng thái bình thường mới, sẽ phát sinh nhiều loại tội phạm, nên cần đặc biệt quan tâm chỉ đạo, điều hành công tác phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật.

Đề cập tới tình hình hình tội phạm gây rối trật tự công cộng trong năm 2021 tăng 18,3%, tội phạm chống người thi hành công vụ tiếp tục gia tăng 20,8%, đại biểu Phan Thái Bình (Quảng Nam) đề nghị cơ quan chức năng làm rõ có bao nhiêu vụ gây rối trật tự công cộng, bao nhiêu vụ chống người thi hành công vụ, lý do tại sao tăng đột biến như vậy.

Cũng theo đại biểu Phan Thái Bình, hoạt động kêu gọi từ thiện trong phòng, chống thiên tai vừa qua đã xảy ra việc tranh chấp, chia phe nói xấu lẫn nhau trên mạng xã hội, gây ảnh hưởng an ninh trật tự, thuần phong mỹ tục, văn hóa truyền thống của dân tộc.

Đại biểu đề nghị cơ quan chức năng, đặc biệt là cơ quan điều tra và cơ quan tư pháp vào cuộc mạnh mẽ, kịp thời, làm rõ để trả lời cho công luận, cử tri. Từ đó có giải pháp, đặc biệt là kiến nghị “Chính phủ, Quốc hội có hành lang pháp lý một cách minh bạch, rõ ràng để làm tốt hơn công tác nhân đạo, từ thiện trong thời gian tới, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, không thể để diễn ra dai dẳng như thế mà không có câu trả lời cuối cùng”.

Giảm nhiều loại tội phạm nghiêm trọng

Tiếp thu, giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu về các nội dung trong báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm ghi nhận các ý kiến phát biểu thảo luận của đại biểu cùng nội dung báo cáo về cơ bản đã phản ánh đầy đủ hoạt động của tội phạm, vi phạm pháp luật và công tác của các lực lượng chức năng.

Theo Bộ trưởng, Bộ Công an với vai trò là cơ quan chủ trì soạn thảo báo cáo, sẽ phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tiếp thu ý kiến, cải tiến, đổi mới việc xây dựng báo cáo theo hướng đầy đủ, khách quan và toàn diện hơn, báo cáo trước Quốc hội vào kỳ họp năm tới.

Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, từ đầu năm đến nay, nhất là từ khi bắt đầu bùng phát đợt dịch COVID-19 lần thứ 4, đất nước phải đối diện với áp lực lớn về mọi mặt, sức khỏe, tính mạng của nhân dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng, hoạt động kinh tế - xã hội tại nhiều địa phương bị giảm sút hoặc đình trệ. Hiện cả nước chuyển sang trạng thái mới, triển khai thực hiện nhiều biện pháp với những sáng tạo chưa từng có tiền lệ, đảm bảo đúng, trúng, kiểm soát bệnh dịch hiệu quả, quyết tâm để thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch vừa bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa phát triển kinh tế - xã hội. Tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật vì thế cũng chuyển sang một trạng thái mới.

So với thời điểm trước khi xảy ra đại dịch COVID-19, hầu hết các loại tội phạm đều giảm, song chưa bền vững. Theo Bộ trưởng Tô Lâm, nguyên nhân của việc này chủ yếu là do việc thực hiện giãn cách xã hội đã làm hạn chế điều kiện hoạt động của tội phạm. Tuy nhiên, một số loại tội phạm lại có xu hướng gia tăng như chống người thi hành công vụ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tung tin giả, kinh doanh đa cấp qua mạng Internet, các hành vi lợi dụng các chính sách phòng, chống dịch để trục lợi.

Trước cảnh báo của nhiều đại biểu Quốc hội về tình trạng tội phạm gia tăng trong và sau giãn cách xã hội, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, Bộ Công an đã cùng với các bộ, ngành và các địa phương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp đảm bảo an ninh trật tự, không để bị động bất ngờ, nhất là tại các địa phương thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch.

Bên cạnh đó, Bộ tiếp tục tăng cường các biện pháp đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, tăng cường quản lý, kiểm soát đảm bảo an toàn, an ninh trên không gian mạng. Qua đó, tội phạm tiếp tục được kéo giảm, tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ án vượt chỉ tiêu Quốc hội giao, đã làm giảm nhiều loại tội phạm nghiêm trọng. Ngoài ra, Bộ Công an cũng đang khẩn trương điều tra làm rõ các vụ án gây bức xúc dư luận; chủ động phòng, ngừa, phát hiện, đấu tranh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến công tác phòng, chống dịch.

VIỆT ĐỨC-MINH THIÊN