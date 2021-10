Kỳ 2: Dốc toàn lực cho mục tiêu chống dịch

Trải qua 90 ngày đêm giãn cách, toàn tỉnh đã huy động mọi nguồn lực cho công tác chống dịch với ưu tiên hàng đầu là bảo vệ an toàn sức khỏe và tính mạng người dân. Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân, toàn tỉnh đã kiểm soát được dịch bệnh, nhiều hoạt động dần nới lỏng.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Minh Đạm vận chuyển gói nhu yếu phẩm (đợt 2) đến tận nhà người dân TT. Long Hải. Ảnh: ĐINH HÙNG

Tập trung mọi nguồn lực chống dịch

Để tranh thủ, tận dụng thời gian vàng trong các đợt giãn cách, tỉnh chủ trương tập trung xét nghiệm sàng lọc diện rộng, quy mô lớn nhằm tách F0 đưa đi cách ly, điều trị và truy vết triệt để các ca nghi nghiễm liên quan. Nhiệm vụ này cần số lượng lớn nhân lực phục vụ công tác lấy mẫu sàng lọc và xét nghiệm chạy mẫu để cho kết quả nhanh chóng. BR-VT đã huy động toàn bộ lực lượng xét nghiệm diện rộng, đại trà làm nhiều đợt.

Hơn 12.502 cán bộ, đoàn viên, hội viên tham gia hơn 2.000 Tổ an toàn COVID-19. 3.566 đoàn viên, hội viên và nhân dân tình nguyện tham gia trực chốt bảo vệ “vùng xanh”. 5.750 cán bộ chiến sĩ lực lượng công an, quân sự tham gia công tác phòng, chống dịch bảo vệ an ninh trật tự các chốt, khu phong tỏa, khu cách ly; tuần tra, kiểm soát lưu thông của người và phương tiện; thậm chí tham gia cả trong các đợt truy vết ca nghi nghiễm…

Cao điểm là đợt lấy mẫu diện rộng để tầm soát COVID-19 trong cộng đồng dân cư tại tất cả các địa phương trên địa bàn tỉnh từ ngày 27/8 đến 8/9 với hơn 1,15 triệu lượt người được lấy mẫu sàng lọc. Gần 1.000 nhân viên y tế được huy động tham gia công tác lấy mẫu xét nghiệm/test nhanh. Ngoài lực lượng y tế của tỉnh, Bộ Y tế đã tăng cường đoàn cán bộ gồm 9 người để hướng dẫn Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh (CDC) và hỗ trợ công tác phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh. Bệnh viện Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh cũng tăng cường cho Bà Rịa - Vũng Tàu 79 cán bộ lấy mẫu xét nghiệm. Đội ngũ y, bác sĩ chi viện từ một số tỉnh đã đến hỗ trợ công tác điều trị để giảm áp lực, đồng thời tăng chất lượng điều trị, giảm nguy cơ tử vong ở mức thấp nhất. Nhiều người phải xa gia đình hàng tháng trời, với quyết tâm xong nhiệm vụ mới trở về.

Lực lượng công an tham gia trực chốt kiểm tra, kiểm soát việc đi lại, lưu thông của người và phương tiện giao thông qua chốt kiểm dịch Long Sơn, TP. Vũng Tàu. Ảnh: HUYỀN TRANG

Ngoài ra, lực lượng GV, đoàn viên thanh niên, công an, mặt trận đoàn thể được huy động đã tham gia tích cực hỗ trợ cho lực lượng y tế. Các lực lượng xét nghiệm không quản ngày, đêm tham gia hết đợt xét nghiệm này đến đợt khác.

Bên cạnh đó, để đẩy nhanh tốc độ trả mẫu, toàn bộ nhân lực của CDC đã làm việc cả ngày lẫn đêm, cùng với sự hỗ trợ, “chia lửa” của các tình nguyện viên từ các bệnh viện: Bà Rịa, Vũng Tàu, Tâm Thần, Phạm Hữu Chí và các ĐVTN… Hệ thống y tế tư nhân cũng được huy động vào cuộc.

Mọi nguồn lực khác đã được huy động tối đa cho công tác điều trị. Theo đó, cơ sở của các trung tâm y tế, Bệnh viện Y học Cổ truyền tỉnh được trưng dụng khu nội trú làm cơ sở điều trị COVID-19. Cơ sở mới khang trang, hiện đại của BV Vũng Tàu được hoàn thiện đưa vào sử dụng trong tháng 7, cũng ưu tiên làm cơ sở điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng và nguy kịch. Trường học, cơ sở quân đội, trung tâm văn hóa… làm cơ sở điều trị, khu cách ly tập trung. Đã có 116 cơ sở cách ly, điều trị với 19.771 giường bệnh phục vụ cho công tác điều trị bệnh nhân và cách ly F1. Nhiều địa phương đã được trang bị máy xét nghiệm PCR không chỉ từ nguồn ngân sách mà còn huy động từ các nguồn tài trợ.

Đầu tháng 8, khi dịch bệnh bùng phát mạnh, các tỉnh, thành lân cận đối mặt nguy cơ thiếu oxy để điều trị bệnh nhân nặng. Không để bị động, thiếu nguồn dự trữ oxy, ông Phạm Viết Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và lãnh đạo tỉnh đã đi khảo sát các cơ sở sản xuất oxy trên địa bàn nhằm bảo đảm các cơ sở này có thể duy trì hoạt động cung cấp lượng oxy lớn khi nhu cầu điều trị của tỉnh tăng lên.

Đồng thời, hàng trăm ngàn trang thiết bị, vật tư y tế, hàng ngàn tấn lương thực thực phẩm, nhu yếu phẩm được các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân ủng hộ cho các cơ sở điều trị, cách ly, khu phong tỏa, lực lượng tuyến đầu chống dịch. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân đã ủng hộ hàng trăm tỷ đồng cho công tác phòng, chống dịch.

Đoàn kết, đồng lòng vì mục tiêu chung

Chưa bao giờ, một lực lượng lớn được huy động và thống nhất đoàn kết cao như vậy, tất cả đều vì mục tiêu chung nhằm đẩy lùi dịch bệnh. Các cơ sở tín ngưỡng tôn giáo Phật giáo, Thiên chúa giáo cũng chung tay góp sức, nhân lực, vật lực cho công tác phòng chống dịch. Nhiều tình nguyện viên là tu sĩ tham gia công tác chăm sóc cho bệnh nhân điều trị COVID-19.

Ở cơ sở, các lực lượng dân quân, công an, khu phố thôn ấp, hội, đoàn thể được huy động tối đa tham gia trực kiểm soát tại các chốt bảo vệ vùng xanh, khu phong tỏa nhằm không để lây lan dịch bệnh từ trong ra ngoài và từ ngoài vào trong khu dân cư.

Trong thời gian giãn cách, việc lưu thông hàng hóa gặp nhiều khó khăn, nhưng bằng việc huy động các lực lượng đoàn viên thanh niên, phụ nữ, mặt trận… tham gia hỗ trợ công tác vận chuyển, điều phối, hàng hóa vẫn tới tay người dân. Các siêu thị, chuỗi cửa hàng thực phẩm bán lẻ dự trữ tối đa hàng hóa để phục vụ nhu cầu của người dân theo phương châm “4 tại chỗ”.

Đội xét nghiệm COVID-19 của TX. Phú Mỹ lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc diện rộng cho người dân trên địa bàn trong thời gian cao điểm dịch bệnh. Ảnh: MINH TÂM

Không đứng ngoài cuộc, lực lượng quân đội đã được huy động, phối hợp cùng các lực lượng khác tham gia nhiều phần việc trong công tác phòng, chống dịch. Từ ngày 22/8, 152 cán bộ, chiến sĩ thuộc Sư đoàn Bộ binh 302 được tăng cường cho BR-VT. Cùng với đó, Bộ CHQS tỉnh đã điều động 295 cán bộ, chiến sĩ, trong đó có 250 chiến sĩ tham gia vận chuyển lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm đến các hộ dân ở TT. Long Hải, huyện Long Điền, bảo đảm đủ trong 7 ngày khi tỉnh áp dụng lệnh phong tỏa cứng, giãn cách ở mức cao nhất tại thị trấn này.

Hình ảnh anh bộ đội Cụ Hồ không quản ngày đêm, có mặt trong mọi ngõ xóm, con đường chăm sóc sức khỏe, cung cấp lương thực cho người dân là những hình ảnh xúc động, nhận được nhiều tình cảm của người dân, tô thắm truyền thống tốt đẹp quân với dân như cá với nước của quân đội Việt Nam.

Bên cạnh việc hỗ trợ địa phương trong công tác chăm lo an sinh xã hội, ổn định cuộc sống người dân, cán bộ, chiến sĩ cũng kề vai, sát cánh với lực lượng công an, dân quân... làm nhiệm vụ canh gác ở chốt kiểm dịch, khu cách ly, điều trị, đưa người trở về quê an toàn.

