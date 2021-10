Tập trung khống chế dịch bệnh, khôi phục và phát triển KT-XH

Sáng 4/10, HĐND TP.Vũng Tàu Khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ Hai nhằm đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 9 tháng đầu năm; thảo luận, đề ra các nhiệm vụ, giải pháp khắc phục những khó khăn do dịch COVID-19, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 3 tháng cuối năm 2021.

Bà Lê Thị Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Vũng Tàu; ông Nguyễn Việt Dũng, Phó Chủ tịch HĐND TP.Vũng Tàu, chủ tọa Kỳ họp.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, bà Lê Thị Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Vũng Tàu cho biết, qua hơn 2 tháng áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, với sự nỗ lực cố gắng của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân thành phố, đến nay, thành phố đã kiểm soát được tình hình dịch bệnh. Thành phố chính thức trở thành vùng xanh vào ngày 3/10 khi khu phong tỏa cuối cùng được dỡ bỏ. Đây chính là tiền đề quan trọng để sớm đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới, là khởi đầu cho sự phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội thành phố trong giai đoạn tiếp theo.

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 9 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021, ông Hoàng Vũ Thảnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu cho biết, trong thời gian qua, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức của đại dịch COVID-19, song với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị thành phố, sự đồng thuận, ủng hộ của DN và các tầng lớp nhân dân, kinh tế-xã hội TP.Vũng Tàu vẫn đạt được một số kết quả tích cực.

Ông Hoàng Vũ Thảnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 9 tháng đầu năm.

Cụ thể, trong 9 tháng đầu năm 2021, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống đạt 2.999 tỷ đồng (đạt 47,66% kế hoạch, bằng 78,47% so với cùng kỳ); tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt 18.415 tỷ đồng đạt 62,42% kế hoạch, bằng 93,82% so với cùng kỳ. Thu ngân sách 9 tháng đạt hơn 3.932 tỷ đồng (đạt 107,1% so dự toán tỉnh giao, bằng 95,4% dự toán thành phố xây dựng)…

Ông Trần Đình Khoa, Ủy viên Ban Thưởng vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu và các đại biểu tham dự Kỳ họp.

Trong chương trình kỳ họp, HĐND TP.Vũng Tàu xem xét, quyết nghị nhiều nội dung quan trọng để kịp thời triển khai, thực hiện song song hai nhiệm vụ: vừa dốc toàn lực tiếp tục ngăn chặn, khống chế sự lây lan của dịch COVID-19, vừa tập trung khôi phục các hoạt động sản xuất kinh doanh, tăng tốc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh năm 2021 đã đề ra.

Kỳ họp thứ Hai HĐND TP. HĐND TP.Vũng diễn ra trong ngày 4/10.

Tin, ảnh: BẢO KHÁNH