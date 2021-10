Tập trung khôi phục ngành nông nghiệp, dịch vụ, du lịch

* Đạt 9/9 tiêu chí xây dựng huyện nông thôn mới

Sáng 21/10, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Xuyên Mộc tổ chức Hội nghị lần thứ Sáu, nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, công tác xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021.

Ông Phạm Thành Chung, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Xuyên Mộc; ông Huỳnh Kim Sơn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, chủ trì Hội nghị.

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, công tác xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm, ông Huỳnh Kim Sơn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Xuyên Mộc cho biết, mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, nhưng bằng sự nỗ lực cố gắng và quyết tâm chính trị cao nhất, nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện tăng so với cùng kỳ năm 2020.

Cụ thể, lĩnh vực nông – lâm – ngư nghiệp đạt 2.639 tỷ đồng, tăng 3,08% so với cùng kỳ năm 2020; doanh thu hoạt động thương mại đạt 4.414 tỷ đồng, tăng 3,34% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách trên địa bàn là 2.268 tỷ đồng, đạt 126,69% kế hoạch, tăng 7,01% so với cùng kỳ.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Thực hiện Chương trình xây dựng Nông thôn mới (NTM), toàn huyện có 12/12 xã đã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM, trong đó 2 xã Bưng Riêng và Xuyên Mộc đạt chuẩn NTM nâng cao. Huyện đã đạt 9/9 tiêu chí xây dựng huyện NTM theo Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 5/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ, đang tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ trình Trung ương xem xét, thẩm định công nhận huyện Xuyên Mộc đạt chuẩn NTM năm 2021.

Tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện cớ bản đã được kiểm soát. Tính đến ngày 20/10, toàn huyện có 105.725 người được tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi 1, đạt tỷ lệ bao phủ 79%.

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ nguyên nhân của những hạn chế trong 9 tháng đầu năm và đề xuất các giải pháp thực hiện tốt hơn trong những tháng cuối năm 2021; thông qua dự thảo Nghị quyết về nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên giai đoạn 2021-2025.

Ông Phạm Thành Chung, Bí thư Huyện ủy Xuyên Mộc phát biểu bế mạc Hội nghị

Phát biểu bế mạc Hội nghị, ông Phạm Thành Chung, Bí thư Huyện ủy Xuyên Mộc đề nghị trong thời gian tới, các cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp tục thực hiện "mục tiêu kép" vừa phát triển kinh tế-xã hội vừa bảo đảm kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Trong đó tập trung khôi phục các hoạt động dịch vụ, du lịch, sản xuất nông nghiệp; chuẩn bị đầy đủ các phương án an toàn cho HS đến trường; nhanh chóng tổ chức tiêm chủng phòng COVID-19 cho người dân theo số lượng vắc xin được phân bổ; đưa 2 xã Xuyên Mộc và Phước Thuận từ “vùng vàng” về “vùng xanh”; tuyên truyền vận động người dân không được chủ quan, lơ là trong phòng, chống dịch…

Tin, ảnh: ĐINH HÙNG – NGUYỄN THẮNG