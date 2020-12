Bổ sung canxi an toàn?

Hằng ngày đọc báo tôi có biết thông tin cho rằng, người lớn tuổi cần chú ý tới việc bổ sung canxi. Nay tôi đã hơn 55 tuổi, xin hỏi tôi phải bổ sung canxi như thế nào cho an toàn?

Trần Tiến Giảng (huyện Xuyên Mộc)

Canxi không chỉ có vai trò rất quan trọng cho sự phát triển của xương, mà còn quan trọng cho sự phát triển của cơ bắp, thần kinh và tim được khỏe mạnh. Vì vậy, cần bổ sung để có đủ canxi trong suốt cuộc đời. Tuy nhiên, người tuổi cao là một trong những đối tượng cần phải lưu ý tới vấn đề này để giữ cho xương được khỏe mạnh nói riêng và tốt cho sức khỏe tổng thể nói chung.

Có nhiều nguyên nhân khiến người cao tuổi giảm hấp thu canxi trong khi bài tiết canxi lại tăng lên, đó là: Do lão hóa (ở người cao tuổi, nồng độ estrogen giảm, dẫn đến chức năng điều hòa hấp thu canxi vào xương giảm), ít vận động ngoài trời (nhiều người cao tuổi ít ra ngoài trời nên ít tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, do đó quá trình chuyển tiền vitamin D dưới da thành vitamin D bị giảm sút), ăn uống thiếu canxi (khả năng hấp thụ dinh dưỡng của cơ thể kém kết hợp với chế độ dinh dưỡng hằng ngày nghèo nàn, không có thực phẩm giàu canxi trong bữa ăn), dùng thuốc (lứa tuổi này hay phải sử dụng nhóm thuốc corticoid trị bệnh làm ảnh hưởng đến sự hấp thụ canxi trong cơ thể)... Thiếu canxi làm mật độ xương giảm dần, dẫn tới tình trạng loãng xương: Xương yếu dần, trở nên xốp và dễ gãy dù chỉ do một tác động nhẹ... nên việc bổ sung canxi cho người cao tuổi là cần thiết.

Trước hết nên bổ sung canxi bằng thực phẩm: Ăn thức ăn giàu canxi và dễ hấp thu như: sữa bò, đậu nành, vừng, tôm, cá, cua, sò; Ăn nhiều thức ăn giàu vitamin D: Lòng đỏ trứng, gan động vật, cá hồi. Vì vitamin D giúp hấp thụ canxi tốt hơn, nên ra nắng nhiều hơn vào buổi sớm để cơ thể tổng hợp được nhiều vitamin D... Trong trường hợp bổ sung bằng thức ăn không đủ có thể bổ sung thêm bằng thuốc theo chỉ định của bác sĩ; Người bệnh không nên tự ý dùng, tránh dùng thừa gây hại.

Trong trường hợp cần thiết, nên đi khám để xem mức độ canxi có bị thiếu không và thiếu như thế nào, bác sĩ sẽ có lời khuyên, hoặc kê đơn bổ sung canxi thích hợp.

DS. MINH NGUYỆT