Công tác dân vận đóng góp tích cực phòng chống COVID-19

Sáng 15/12, Ban Dân vận Huyện ủy Đất Đỏ tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận, các đoàn thể gắn với tổng kết chương trình phối hợp và phong trào thi đua dân vận khéo năm 2020 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021.

Năm 2020, các ngành, địa phương đã triển khai hiệu quả công tác dân vận trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19, ủng hộ đồng bào miền trung bị lũ lụt, qua đó đã quyên góp tiền ủng hộ hơn 860 triệu đồng; trao tặng 4.566 suất quà cho người nghèo với số tiền 1,930 tỷ đồng; phát trên 6.900 khẩu trang y tế, trên 700 chai sát khuẩn, 15.300 kg gạo. Chính quyền các cấp tiếp nhận và giải quyết đúng hẹn hồ sơ các loại đạt tỷ lệ 99,77%; tổ chức 930 buổi tiếp xúc, đối thoại với công dân, tiếp nhận và giải quyết 493 đơn thư khiếu nại, tố cáo. LLVT huyện đã phối hợp với chính quyền, Mặt trận, đoàn thể tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, thực hiện chính sách an sinh xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh và phản bác các luận điệu xuyên tạc, âm mưu, thủ đoạn chống phá cách mạng của các thế lực thù địch, góp phần giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Ban dân vận các cấp phối hợp đăng ký xây dựng, thực hiện 146 mô hình, 40 điển hình “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực. Qua đánh giá có 115 mô hình, 29 điển hình đạt hiệu quả.

THANH NGHI