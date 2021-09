Trao học bổng, tặng quà Trung thu cho trẻ em khó khăn

Ngày 18/9, Chi đoàn Phòng Cảnh sát Điều tra về tội phạm về ma túy Công an tỉnh phối hợp Hội LHPN xã Xuân Sơn (huyện Châu Đức) và các nhà hảo tâm tặng 20 phần quà cho HS có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Mỗi phần quà trị giá 500 ngàn đồng, bao gồm 10kg gạo, thịt heo, cá và tập vở. Chi phí do các đoàn viên Chi đoàn Phòng Cảnh sát Điều tra về tội phạm về ma túy Công an tỉnh và nhà hảo tâm đóng góp hỗ trợ.

Đoàn viên Chi đoàn Phòng Cảnh sát Điều tra về tội phạm về ma túy Công an tỉnh và đại diện Hội LHPN xã Xuân Sơn (huyện Châu Đức), nhà hảo tâm trao quà cho HS khó khăn.

Đoàn viên Chi đoàn Phòng Cảnh sát Điều tra về tội phạm về ma túy Công an tỉnh và đại diện Hội LHPN xã Xuân Sơn (huyện Châu Đức), nhà hảo tâm trao quà cho HS khó khăn.

Cùng ngày, Hội LHPN xã Hòa Hưng (huyện Xuyên Mộc) trao 24 suất học bổng Nguyễn Thị Định cho các em HS có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng. Chi phí do Hội phụ nữ vận động nhà hảo tâm đóng góp.

Đại diện Hội LHPN xã Hòa Hưng (huyện Xuyên Mộc) trao học bổng Nguyễn Thị Định cho HS có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

Hội viên Chi hội phụ nữ ấp Xóm Rẫy (xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc) tặng 30 phần quà Trung thu cho trẻ em nghèo tại địa phương. Mỗi phần quà gồm 1 hộp bánh trung thu và 1 triệu đồng tiền mặt. Chi phí do hội viên chi Hội phụ nữ ấp đóng góp.

Tin, ảnh: MAI NGỌC