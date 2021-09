Tặng máy tính bảng cho học sinh nghèo hiếu học

Hưởng ứng chương trình "Sóng và máy tính cho em" do Thủ tướng Chính phủ phát động, sáng 18/9, Đoàn thanh niên Công an TX.Phú Mỹ phối hợp với Đoàn cơ sở Công ty khí Đông Nam Bộ tặng 10 máy tính bảng kèm sim và gói cước sử dụng trong 12 tháng cho HS nghèo hiếu học tại Trường THCS Phước Hòa (TX.Phú Mỹ).

Công an TX.Phú Mỹ trao máy tính bảng cho đại diện các trường.

Đoàn cơ sở Công ty khí Đông Nam Bộ tặng máy tính cho đại diện Trường THCS Phước Hòa.

Ngoài ra, Đồn Công an Khu Công nghiệp (thuộc Công an TX.Phú Mỹ) tặng 10 máy tính bảng cho trường TH Lý Thường Kiệt (TX.Phú Mỹ); Công an phường Phước Hoà, TX.Phú Mỹ tặng 10 máy tính bảng cho trường TH Nguyễn Thị Minh Khai (TX.Phú Mỹ).

Tin, ảnh: TRÍ NHÂN