THỊ TRẤN LONG HẢI, HUYỆN LONG ĐIỀN: An ninh trật tự và an toàn xã hội được bảo đảm

Sau 2 tuần TT. Long Hải, huyện Long Điền thực hiện nghiêm giãn cách “ai ở đâu ở đó”, tình hình ANTT và an toàn xã hội được bảo đảm, không xảy ra tình huống phức tạp. Người dân đồng lòng chống dịch.

Người và phương tiện được kiểm tra chặt chẽ tại lối duy nhất ra vào TT. Long Hải trên tuyến đường 36m.

An tâm ở nhà

Có mặt tại TT. Long Hải trong những ngày thực hiện nghiêm “ai ở đâu ở đó”, phóng viên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu ghi nhận các con đường chính và cả các tuyến hẻm đều vắng bóng người dân qua lại, chỉ có lực lượng công an, quân đội, dân quân tự vệ, bảo vệ dân phố... làm nhiệm vụ. Các cửa ngõ ra vào được chốt chặn, chỉ trừ một điểm tại đường 36m để các xe chuyên dụng thực thi nhiệm vụ.

Chị Phạm Thị Thủy, tổ 14, KP. Hải Bình, TT. Long Hải cho biết, 2 tuần qua, gia đình chị cũng như 77 hộ dân trong tổ đều ở yên trong nhà, không giao lưu hay trò chuyện với nhà bên cạnh. Ngày cũng như đêm, lực lượng công an, quân đội, dân phòng, bảo vệ dân phố tuần tra liên tục để kiểm tra, xử lý người vi phạm, đồng thời động viên, nhắc nhở người dân ở yên trong nhà. “Chứng kiến các chiến sĩ công an, quân đội và lực lượng chức năng ngày đêm vất vả tuần tra, phòng, chống dịch, vận chuyển nhu yếu phẩm đến từng nhà, chúng tôi rất cảm phục. Gia đình tôi động viên nhau chấp hành nghiêm quy định về giãn cách với mong muốn sớm đẩy lùi dịch bệnh để trở lại cuộc sống bình thường”, chị Thủy nói.

Thượng tá Nguyễn Văn Tân, Trưởng Công an huyện Long Điền cho biết, từ 23/8 đến nay, lực lượng công an vẫn duy trì 170 tổ công tác tại 170 tổ dân cư. Trong đó, các tổ dân cư phức tạp về dịch bệnh được bố trí 1 tổ công tác cắm chốt gồm 2 chiến sĩ công an, 1 chiến sĩ bộ đội, phối hợp với tổ COVID cộng đồng để tuyên truyền, vận động người dân tuân thủ nghiêm quy định phòng, chống dịch ở mức độ cao nhất với phương châm “ai ở đâu ở đó”. Các chốt vùng xanh được bố trí 1 cán bộ công an cùng 2 thành viên lực lượng khác. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng thường xuyên tuần tra lưu động tại các tuyến đường trong tổ để kịp thời phát hiện, xử lý những trường hợp cố tình ra đường.

Bên cạnh đó, lực lượng công an cũng đi từng nhà để rà soát nhân khẩu, phục vụ công tác xét nghiệm nhằm kịp thời phát hiện F0 để khoanh vùng dập dịch. “Công an các cấp đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng khác tuyên truyền sâu rộng, bảo đảm an toàn tuyệt đối, ANTT tại TT. Long Hải trong thời gian qua, không để xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ. Người dân được đáp ứng đầy đủ nhu yếu phẩm, thuốc men nên đồng lòng, yên tâm thực hiện giãn cách”, Thương tá Nguyễn Văn Tân nói.

Các chốt vùng xanh tại TT. Long Hải được bảo vệ nghiêm ngặt.

Sẵn sàng hỗ trợ người dân

Thượng tá Nguyễn Văn Luận, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh, Trưởng đoàn công tác của Công an tỉnh tại TT. Long Hải thông tin thêm, những ngày qua, hầu hết người dân trên địa bàn TT. Long Hải đều thực hiện nghiêm việc giãn cách “ai ở đâu ở đó”. Một số người nghiện ma túy lợi dụng đêm tối đi ra ngoài “mua hàng”, nhưng đều bị lực lượng tuần tra xử lý buộc quay vào nhà.

Những ngày qua, thời tiết ở TT. Long Hải khá khắc nghiệt. Ban ngày trời nắng nóng, chiều và đêm liên tục xảy ra mưa lớn kèm gió giật mạnh. “Các doanh trại tại khu vực chân núi với kết cấu là 4 cọc sắt, phía trên che bạt, xung quanh thì trống hoác. Mỗi khi mưa xuống, anh em phải chia nhau mỗi người níu giữ một cột để doanh trại không bị gió thổi bay, nhưng đồ đạc và người thì ướt sũng. Trại nào tại khu vực gần biển thì nước tạt, ướt hết giường, đồ dùng sinh hoạt, anh em phải thức trắng đêm. Tuy vậy, CBCS trực chốt vẫn thay nhau tuần tra 24/24 giờ để bảo đảm ANTT cho thị trấn”, Thượng tá Nguyễn Văn Luận nói thêm.

Theo ông Ngô Thanh Phúc, Bí thư Đảng ủy TT. Long Hải, trong thời gian thực hiện giãn cách nghiêm ngặt từ 23/8 đến nay, người dân Long Hải đã chấp hành tốt các biện pháp phòng, chống dịch. Tình hình dịch bệnh trên địa bàn từng bước được kiểm soát với số ca nhiễm mới ngày càng giảm. Do vậy, lãnh đạo huyện Long Điền và TT. Long Hải quyết tâm đến ngày 8/9, sẽ đưa Long Hải từ “vùng đỏ” chuyển sang “vùng cam”. Để đạt mục tiêu này, Đảng bộ, chính quyền TT. Long Hải rất mong người dân tiếp tục hợp tác, chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch và tuyệt đối không ra khỏi nhà.

Từ ngày 23/8 đến nay, các lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch, bảo đảm ANTT trên địa bàn TT. Long Hải đã hỗ trợ, kịp thời đưa 14 người dân đi cấp cứu. Trong đó, nhiều trường hợp phụ nữ mang thai sắp sinh, người bị bệnh tim, cao huyết áp phải đi cấp cứu trong đêm.

Lực lượng chức năng sẽ tiếp tục cung cấp miễn phí lương thực, thực phẩm, thuốc men để hỗ trợ người dân trong thời gian áp dụng biện pháp “đông cứng, khóa chặt” TT. Long Hải và tuần ra, kiểm soát 24/24 giờ. Các tổ y tế trực 24/24 giờ, sẵn sàng hỗ trợ các trường hợp gặp vấn đề về sức khỏe, cũng như kịp thời phát hiện, xử lý các ca nghi nhiễm có biểu hiện trong khu vực phong tỏa. “Trong thời gian tới, chính quyền các cấp và người dân tiếp tục chung sức, đồng lòng, thực hiện nghiêm, đầy đủ các mục tiêu giải pháp đề ra trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 để nhanh chóng đưa TT. Long Hải trở lại trạng thái bình thường mới”, ông Ngô Thanh Phúc nói.

Lương thực được các lực lượng chức năng bổ sung thường xuyên cho người dân TT. Long Hải.

Bài, ảnh: TRÍ NHÂN