Tặng 100 bộ sách giáo khoa cho HS có hoàn cảnh khó khăn

Ngày 5/9, Công an xã và Hội LHPN xã Tân Hòa, TX.Phú Mỹ đã phối hợp trao tặng 100 bộ sách giáo khoa (SGK) cho HS có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Tân Hòa. Kinh phí mua SGK là 40 triệu đồng, do Công an xã Tân Hòa vận động từ các tổ chức, cá nhân hảo tâm đóng góp.

Trong tình hình phòng dịch COVID-19 được nâng lên mức cao hơn, Công an xã trao tặng SGK cho 5 gia đình đại diện. Số còn lại được Chi hội Phụ nữ các thôn chuyển đến tận nhà cho các em HS.

Công an xã Tân Hòa tặng bộ SGK cho em Đặng Ngọc Minh Kha, ở tổ 4, thôn Phước Hiệp.

Bộ SGK được trao tặng vào đúng ngày khai giảng năm học mới 2021-2022 mang ý nghĩa nhân văn to lớn, giúp nhiều gia đình bớt gánh nặng chi phí trước năm học mới. Nhận được bộ SGK mới, em Đặng Ngọc Minh Kha, HS lớn 12 Trường THPT Trần Hưng Đạo chia sẻ, dịch COVID-19 khiến hoàn cảnh gia đình em rất khó khăn, em đang lo không có tiền mua tập sách để đi học. “Hôm nay, em rất vui vì nhận được bộ SGK mới. Em sẽ cố gắng học tốt hơn để không phụ tấm lòng của những nhà hảo tâm đã giúp đỡ em” - Đặng Ngọc Minh Kha nói.

Theo bà Ngũ Thị Nguyệt, Chủ tịch Hội LHPN xã Tân Hòa, tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng đến cuộc sống của nhiều gia đình, nhất là những gia đình thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo khiến nguy cơ con em họ phải bỏ học rất cao. Hội LHPN sẽ tiếp tục phối hợp với các hội, đoàn thể xã Tân Hòa tìm hiểu, nắm bắt hoàn cảnh của các gia đình để kịp thời hỗ trợ tập, sách, dụng cụ học tập để HS trên địa bàn được tiếp tục đến trường.

Tin, ảnh: ĐĂNG KHOA