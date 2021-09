Huyện Xuyên Mộc: Trao 3.675 túi an sinh cho người dân các khu vực phong tỏa

Trong hai ngày 5 và 6/9, Ủy ban MTQ Việt Nam huyện Xuyên Mộc tổ chức 14 Đoàn công tác đến trao 3.675 túi an sinh cho các hộ khó khăn trong các vực khu phong tỏa trên địa bàn huyện. Mỗi túi an sinh trị giá 300 ngàn đồng, gồm: 1 thùng mì gói, 1 kg tôm, rau củ quả... Kinh phí thực hiện do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phân bổ.

Để bảo đảm công tác phòng, chống dịch, các Đoàn công tác trao túi an sinh đến các chốt kiểm soát khu vực phong tỏa để thành viên các chốt, Tổ trưởng tổ dân cư, Ban điều hành ấp chuyển đến nhà hộ dân.

Ông Lê Tâm (bên trái), Trưởng Ban điều hành ấp 2B, xã Bàu Lâm trao túi an sinh cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn ấp.

Theo Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 huyện Xuyên Mộc, toàn huyện hiện có 41 khu vực phong tỏa, thuộc địa bàn các xã Bàu Lâm, Hòa Hiệp, Tân Phước, Phước Thuận, Bình Châu và TT.Phước Bửu, với 3.675 hộ/14.385 nhân khẩu.

Từ ngày 9/7 đến nay, MTTQ và các đoàn thể trong huyện Xuyên Mộc đã vận động hàng trăm tấn lương thực, thực phẩm, rau củ quả các loại, vật tư y tế… với tổng trị giá hơn 20 tỷ đồng, kịp thời hỗ trợ cho các lực lượng tuyến đầu chống dịch và hơn 30.000 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn bởi dịch COVID-19.

Tin, ảnh: THANH HỒNG