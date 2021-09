*Huyện Đất Đỏ ghi nhận 2 ca mắc cộng đồng

Trong ngày 25/9, toàn tỉnh có 5/8 địa phương không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới. Tuy nhiên, huyện Đất Đỏ có 2 ca mắc cộng đồng, TP.Vũng Tàu, huyện Long Điền vẫn tiếp tục ghi nhận thêm các ca mắc mới.

Nhân viên y tế tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho người dân trên địa bàn TP. Vũng Tàu sáng 25/9. Ảnh HUYỀN TRANG

TP. Vũng Tàu, tính từ 18 giờ ngày 24/9 đến 18 giờ ngày 25/9, thành phố ghi nhận 2 ca mắc COVID-19 trong khu cách ly tập trung. Trong ngày, thành phố thực hiện dỡ cách ly y tế đối với 4 khu phong tỏa theo Quyết định của UBND tỉnh. Đến nay, thành phố còn 7 khu phong tỏa với 352 hộ dân/1.049 nhân khẩu.

Lực lượng chức năng của thành phố và các phường, xã tiếp tục tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường. Qua đó, đã lập biên bản xử phạt 26 trường hợp với tổng số tiền hơn 44 triệu đồng đối với các hành vi không thực hiện các biện pháp phòng chống dịch; di chuyển sai tuyến đường; không xuất trình CMND, GPLX; không đeo khẩu trang; kinh doanh không đúng quy định…

Người dân lưu thông trên tuyến đường 2/9, TP. Vũng Tàu. Ảnh: HUYỀN TRANG.

TP. Bà Rịa không ghi nhận ca mắc mới. Lực lượng chức năng thành phố tiếp tục kiểm tra, nhắc nhở, yêu cầu các cửa hàng, hộ kinh doanh nhỏ lẻ thực hiện quy định tạm dừng hoạt động. Để kiểm soát chặt chẽ việc di chuyển của người dân cũng như tăng cường bảo đảm an toàn phòng, chống dịch trên địa bàn, thành phố tiếp tục tập trung tuần tra, kiểm soát nghiêm ngặt, chặt chẽ theo phương châm “chặt trong, chặt ngoài”.

Nằm trong chương trình chăm lo an sinh, xã hội, ngày 25/9, lãnh đạo thành phố đã đến thăm và trao tặng túi an sinh cho các cá nhân, gia đình khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trên địa bàn 11 phường, xã. Mỗi túi an sinh trị giá 330 ngàn đồng.

TX. Phú Mỹ không ghi nhận ca nhiễm mới. Qua rà soát, hiện thị xã có 8 cơ sở cách ly tập trung với sức chứa 1.240, đang cách ly 251 người, chiếm tỷ lệ 20%. Dự kiến trong thời gian tới, nếu chiều hướng số lượng người cách ly giảm sẽ tiếp tục giữ lại 4 khu cách ly, gồm: Trường Cao đẳng Quốc tế Vabis Hồng Lam, Sân vận động TX. Phú Mỹ, Trung đoàn 201 và Trường THCS Chu Văn An.

Nhân viên y tế trao đổi với người được cách ly tại Khu cách ly Trường Cao đẳng quốc tế Vabis Hồng Lam. Ảnh MINH TÂM

Còn lại 4 điểm hiện chưa có người cách ly (gồm các trường THCS Võ Văn Kiệt, THCS Pham Bội Châu, THPT Nguyễn Huệ và THPT Hắc Dịch) sẽ khôi phục lại để phục vụ công tác dạy và học trong thời gian tới.

Huyện Xuyên Mộc, trong ngày 25/9 địa phương này tiếp tục không ghi nhận ca mắc mới. Trong ngày, huyện tổ chức xét nghiệm sàng lọc diện rộng bằng test nhanh cho 663 người sàng lọc cộng đồng, cách ly tại nhà, các chốt kiểm soát… Đồng thời lấy 44 mẫu đơn, 23 mẫu gộp xét nghiệm RT-PCR cho người dân trên địa bàn. Kết quả không phát hiện ca bệnh.

Để ngăn chặn dịch xâm nhập, ngày 25/9 lực lượng chức năng địa phương tăng cường giám sát dịch tễ, kiểm soát chặt chẽ các nguồn lây nhiễm từ bên ngoài, những vùng giáp ranh có nguy cơ cao, người về từ vùng có dịch. Đồng thời tiếp tục tuyên truyền cho người dân một số nội dung được quy định tại Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ để mọi người hiểu các việc được làm, không được làm và chế tài xử lý khi vi phạm quy định phòng, chống dịch.

Huyện Châu Đức, trong ngày 25/9, huyện không có mắc COVID-19. Tổng số mẫu đã lấy trong ngày là 337 mẫu PCR cho 4.401 người. Huyện tổ chức test nhanh cho 1.586 trường hợp và không phát hiện ca dương tính.

Để tiếp tục thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch trên địa bàn, huyện Châu Đức tổ chức xét nghiệm sàng lọc diện rộng bằng test nhanh kháng nguyên và xét nghiệm RT-PCR. Đồng thời, tiếp tục siết chặt, kiểm soát chặt các cửa ngõ ra vào huyện, nhất là các trường hợp phương tiện và người đi về từ các địa phương ngoài tỉnh như: TP. Hồ Chí Minh và Đồng Nai. Huyện cũng yêu cầu người dân trên địa bàn “ai ở đâu, ở yên ở đó”, chỉ ra đường khi thực sự cần thiết và tuân thủ nghiêm các quy định 5K và 5T.

Ngoài ra, huyện cũng cho tổ chức đăng ký danh sách tiêm vắc xin cho các lái xe trên địa bàn huyện.

Huyện Đất Đỏ ngày 25/9 ghi nhận thêm 2 ca mắc mới ngoài cộng đồng, là F1 liên quan đến ca nhiễm tại xã Lộc An. Đó là Đ.T.H (SN 1959) và N.T.H (SN 2016), đều là F1 của ca mắc N.V.H, địa chỉ tổ 6, ấp Hội Mỹ, xã Phước Hội. 2 trường hợp này được lấy mẫu test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 ngày 24/9 cho kết quả dương tính và đã gửi mẫu về CDC tỉnh xét nghiệm. Huyện đã truy được 12 trường hợp F1, 53 trường hợp F2, trong đó đã đưa F1 đi cách ly tập trung tại Trường TH Nguyễn Thị Hoa và Trường THCS Phước Thạnh; ra quyết định cách ly tạm thời tại nhà đối với 53 trường hợp F2.

Huyện cũng đã có Tờ trình trình Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh thiết lập vùng phong tỏa cách ly y tế 3 khu vực gồm: một phần tổ 6, ấp Hội Mỹ, xã Phước Hội; một phần tổ 7, ấp An Hòa, xã Lộc An; một phần tổ 6 và một phần tổ 9, ấp Mỹ Hòa, xã Long Mỹ với 16 hộ/47 khẩu; lập 6 chốt phong tỏa tạm thời nhằm giám sát người dân trong 3 khu phong tỏa tạm thời này.

Trong ngày, huyện đã triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 9 và đợt 10 với số liều vắc xin được phân bổ là 1.760 loại AstraZeneca và 1.800 loại Pfizer. Kết quả, đã tiêm được cho 3.743 người. Qua đó, nâng tổng số người đã tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn huyện là 15.885 người.

Huyện Long Điền, từ 12 giờ ngày 24/9 đến 12 giờ ngày 25/9, huyện ghi nhận 1 ca F0 trong khu vực phong tỏa tại TT. Long Hải qua xét nghiệm PCR.

Từ ngày 22/9 đến ngày 24/9, Trung tâm Y tế huyện đã triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 (đợt 9) cho 3.571 trên địa bàn huyện; tiêm vắc xin phòng COVID-19 (đợt 10) cho 1.785 người dân TT. Long Hải.

Trong 2 ngày 24 và 25/9, UBMTTQ huyện đã hỗ trợ 3.284 suất quà cho các hộ dân trong khu vực phong tỏa trên địa bàn huyện.

Huyện Côn Đảo tiếp tục duy trì các biện pháp phòng chống dịch trong điều kiện giãn cách theo Chỉ thị 19. Chợ truyền thống, các công trình xây dựng, tàu ghe xuất bến đánh bắt hải sản… bắt đầu hoạt động trở lại, cam kết bảo đảm công tác phòng, chống dịch.

UBMTTQ Việt Nam huyện và các hội, đoàn thể huyện tiếp tục cùng với chính quyền tăng cường vận động người dân không ra khỏi nhà nếu không cần thiết; nâng cao ý thức tự giác, tích cực tham gia phòng, chống dịch; nêu cao tinh thần đoàn kết, quyết tâm ngăn chặn dịch COVID- 19 và tiếp tục giữ vững Côn Đảo là “vùng xanh”.

NHÓM PV