Mở cửa dè dặt, thận trọng

Trong ngày đầu tiên thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 15, các địa phương dè dặt, thận trọng trong việc mở cửa trở lại các hoạt động đã được UBND tỉnh cho phép.

Lực lượng chức năng dỡ chốt chặn trên đường Huyền Trân Công Chúa, phường 8, TP.Vũng Tàu. Ảnh: HUYỀN TRANG

TP.Vũng Tàu: Tháo gỡ nhiều chốt kiểm soát trong nội ô

Sáng 23/9, trong ngày đầu nới lỏng giãn cách, từ Chỉ thị 16 xuống 15, các trục đường chính của TP.Vũng Tàu như: Lê Hồng Phong, Ba Cu, Trương Công Định… đông đúc xe cộ lưu thông. Từ sáng sớm, hàng chục chốt nội ô, các khu dân cư được tháo dỡ. Lực lượng dân quân đang tháo rời và vận chuyển các vật dụng, nhiều tuyến đường đã thông suốt.

Tranh thủ ngày đầu thực hiện Chỉ thị 15, nhiều người đã đi khám chữa bệnh, mua thuốc và mua thực phẩm. Ghi nhận tại các tiệm thuốc, thực phẩm, tạp hoá, nhiều người dân xếp hàng dài, giữ khoảng cách 2m để vào cửa hàng mua hàng. Một số quán hàng đang dọn dẹp để chuẩn bị mở cửa trở lại. Dù chỉ được bán mang về qua dịch vụ người giao hàng nhưng nhiều người dân bày tỏ niềm vui được trở lại hoạt động kinh doanh sau nhiều tháng ngừng trệ để chống dịch.

Người dân lưu thông trên đường Lê Hồng Phong, TP.Vũng Tàu trong ngày đầu tiên nới lỏng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15. Ảnh: HUYỀN TRANG

Trên tuyến đường Ba Cu, nhiều tiệm sửa xe máy đông khách đến sửa chữa xe máy. Anh Nguyễn Đăng Khoa (ngụ TP.Vũng Tàu) cho hay, thành phố đã trải qua 71 ngày áp dụng nguyên tắc “ai ở đâu yên đó”, sáng nay là ngày đầu tiên được nới lỏng giãn cách xã hội nên tôi đưa xe máy bị hỏng đi sửa chữa do trong thời gian dài không sử dụng.

Tại Chợ phường 1 cũng tuân thủ quy định chỉ bán nhu yếu phẩm. Ban Quản lý chợ đo thân nhiệt người dân đi chợ ngay từ cổng ra vào. “Thành phố bước đầu đẩy lùi được dịch và nới lỏng cho người dân, tôi rất mừng và kỳ việc buôn bán tới đây sẽ thuận lợi hơn”, bà Nguyễn Thị Bích, tiểu thương chợ Phường 1 chia sẻ.

TP.Vũng Tàu vẫn duy trì ba chốt kiểm soát ra vào cửa ngõ ở cầu Cỏ May và Cửa Lấp, đường Hoàng Sa.

TX.Phú Mỹ: Lo lắng trước nhiều nguy cơ dịch bệnh xâm nhập

Ngày 23/9, BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 TX. Phú Mỹ đã họp bàn phương án phòng chống dịch COVID-19 và mở cửa trở lại một số hoạt động sản xuất kinh doanh từ ngày 23 đến 30/9.

Theo báo cáo của BCĐ Phòng, chống dịch COVID -19 TX. Phú Mỹ, 10 ngày qua có 8 xã, phường trên địa bàn thị xã không ghi nhận ca nhiễm mới gồm: xã Tân Phước, xã Sông Xoài, xã Châu Pha, xã Tóc Tiên, xã Tân Hòa, xã Tân Hải, phường Phước Hòa và phường Hắc Dịch.

Mặc dù tình hình dịch bệnh trên địa bàn thị xã cơ bản đã được khống chế và kiểm soát; các ca dương tính chủ yếu là các trường hợp trong các khu cách ly tập trung, điểm phong tỏa, người về từ địa phương khác. Đặc biệt trong 5 ngày gần đây qua sàng lọc diện rộng, toàn địa bàn đều âm tính, kể cả trong khu cách ly, khu phong tỏa. Tuy nhiên, theo ông Lê Hoàng Hải, Bí thư Thị ủy TX. Phú Mỹ, TX. Phú Mỹ là địa bàn giáp ranh với các tỉnh, thành phố đang là tâm dịch; Phú Mỹ cũng là trung tâm công nghiệp, cảng biển của tỉnh với số lượng lao động nhiều, mật độ lưu trú cao, số lượng phòng trọ rất lớn (khoảng hơn 13.000 phòng trọ), đối tượng nghiện ma túy, lang thang cũng tập trung đông trên địa bàn… nên vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ cao bùng phát dịch bệnh nếu mở cửa mà không kiểm soát chặt chẽ.

Do đó, khi trở về Chỉ thị 15, TX. Phú Mỹ phải tính toán kỹ, thận trọng mở cửa từng bước các hoạt động sản xuất, kinh doanh và các hoạt động khác trên tinh thần “bảo vệ tính mạng của người dân là trên hết”. Theo đó, thị xã đã giao cho Phòng Kinh tế và LĐTBXH phối hợp rà soát các DN có nhu cầu hoạt động trở lại, yêu cầu phải bảo đảm công tác phòng dịch; áp dụng phương châm “người lao động an toàn – lộ trình an toàn – doanh nghiệp an toàn”. Hiện TX. Phú Mỹ có 16 chợ truyền thống, thị xã xây dựng phương án tiến tới mở cửa 30% số sạp trong các chợ và chỉ bán phục vụ các mặt hàng thiết yếu. Đồng thời lắp đặt hệ thống camera giám sát hoạt động, phòng dịch tại tất cả các chợ.

Long Điền: Đặc biệt thận trọng vì còn nhiều điểm phong tỏa

Tại huyện Long Điền, ông Lê Ngọc Linh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 huyện Long Điền cho biết, từ ngày 23/9 đến ngày 1/10, huyện Long Điền sẽ thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 nhưng thận trọng. Ông Lê Ngọc Linh yêu cầu, các chốt tự quản bảo vệ vùng xanh vẫn tiếp tục hoạt động, trước mắt là đến hết ngày 1/10; các địa phương còn điểm đỏ phải đảm bảo nhu cầu lương thực, thực phẩm, y tế cho người dân tại 22 điểm đỏ đang thực hiện biện pháp “đông cứng, khóa chặt”; các địa phương tiếp tục thực hiện việc chi trả theo Nghị quyết 68 cho người dân; Ban quản lý các chợ huyện và các địa phương nhanh chóng đánh giá tình hình và lập phương án phòng, chống dịch cụ thể cho từng chợ trước khi mở cửa lại chợ truyền thống, đồng thời tiếp tục thực hiện phương án phát phiếu đi chợ cho người dân khi chợ hoạt động trở lại…

BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 huyện Long Điền đã xây dựng dự thảo kế hoạch, lộ trình phục hồi các hoạt động kinh tế - xã hội các tháng còn lại của năm 2021 trong điều kiện phòng, chống dịch bệnh của huyện Long Điền được thực hiện theo 4 giai đoạn. Cụ thể: giai đoạn 1 (23/9-7/10), sẽ nới lỏng các hoạt động đi lại và một số hoạt động buôn bán, kinh doanh trong phạm vi của từng xã, thị trấn đối với các khu vực “vùng xanh” của các xã, thị trấn, trừ 22 điểm đỏ thuộc 3 xã, thị trấn: Long Điền, Long Hải, An Ngãi đang thực hiện biện pháp “đông cứng, khóa chặt”; giai đoạn 2 (7/10- 31/10), các hoạt động động đi lại và một số hoạt động buôn bán, kinh doanh trong phạm vi của từng xã, thị trấn sẽ được thực hiện trên địa bàn toàn huyện; giai đoạn 3 (từ ngày 1/11 đến ngày 31/12), sau khi rà soát, xem xét cho phép nới lỏng mức độ phục hồi kinh tế ở giai đoạn 2, huyện sẽ xem xét, cho mở rộng thêm một số hoạt động trong điều kiện phòng, chống dịch bệnh tiếp tục được kiểm soát tốt. Giai đoạn 4 (từ ngày 1/1/2022), sẽ mở cửa tất cả hoạt động kinh tế với điều kiện đảm bảo các điều kiện phòng, chống dịch. Dự thảo kế hoạch cũng xây dựng một số nhóm nhiệm vụ, giải pháp nhằm phục hồi phát triển kinh tế - xã hội trong một số lĩnh vực như: hoạt động sản xuất công nghiêp; sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp; thương mại, dịch vụ; đầu tư xây dựng; thuế, tài chính, ngân hàng; văn hóa, xã hội; thông tin truyền thông; cải cách hành chính; an ninh, quốc phòng...

TP.Bà Rịa: Thí điểm mở lại chợ truyền thống

Tại TP.Bà Rịa, ngày 23/9, trên các tuyến đường Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Thanh Đằng… người dân tranh thủ đến nhiều cửa hàng tạm hóa mua sắm. Tại các cửa hàng thuốc tây, tiệm sửa điện thoại, đồ điện da dụng… cũng tập trung nhiều người chờ mua hàng. Trong khi, nhiều người dân khác tranh thủ đi rút tiền tại cây ATM. Theo BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 TP.Bà Rịa thì từ ngày 22/9 đến ngày 30/9, TP.Bà Rịa áp dụng thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. TP.Bà Rịa đang tiến hành khảo sát, xây dựng kế hoạch dự kiến thí điểm mở lại chợ truyền thống tại chợ Long Phước và chợ Phước Hưng. Trong thời gian thực hiện Chỉ thị 15, TP. Bà Rịa sẽ phát phiếu đi chợ từ 1-2/lần/tuần cho người dân trên địa bàn.

Châu Đức, Xuyên Mộc, Đất Đỏ: Thêm nhiều hoạt động được mở cửa

Các chợ truyền thống trên địa bàn huyện Châu Đức được mở cửa hoạt động từ ngày 16/9. Ban quản lý các chợ siết chặt quản lý, hạn chế người vào chợ để bảo đảm phòng dịch. Theo đó, mỗi lượt chỉ 5-10 người vào chợ, xung quanh chợ được rào chắn, chừa 2 lối vào-ra duy nhất ở mỗi chợ.

Chợ Phước Hòa (TX. Phú Mỹ) chỉ bán hàng cho shipper và tổ giao hàng. Ảnh: MINH TÂM

Sau các mặt hàng thiết yếu, hàng quán, cửa hàng quần áo, đồ gia dụng cũng lần lượt mở cửa để đáp ứng nhu cầu của người dân.

Cửa hàng điện thoại, đồ gia dụng, tiệm cây giống, cửa hàng vật tư nông nghiệp, nhà sách thu hút lượng khách tới mua tương đối đông. Đa phần là phụ huynh tới mua sách vở, đồ dùng học tập, thiết bị thông minh cho con để phục vụ việc học tập; người dân mua bóng đèn dây diện và cây giống về trồng, phân bón cho kịp mùa vụ.

Các quán ăn rất dè dặt, chỉ khoảng 30% hàng quán mở cửa bán nhưng chỉ giao hàng cho khách đã đặt online trước đó. Các hàng quán nước giải khát, cà phê, trà sữa tiếp tục đóng cửa.

Các chốt kiểm soát dịch trên địa bàn huyện Châu Đức, đa phần có hàng rào barie chắn ngang đường. Tuy nhiên, người dân được đi lại thoải mái và được tạo mọi điều kiện để mua các mặt hàng cần thiết và đi các xã lân cận.

Tại huyện Xuyên Mộc, trong mấy ngày qua địa phương này thực hiện Chỉ thị 15, việc đi lại lao động, sản xuất, xây dựng... trong địa bàn được UBND các xã, TT giải quyết theo nhu cầu người dân và yêu cầu tuân thủ quy định phòng, chống dịch, nhất là “5K”. Người dân an tâm, hài lòng trong công tác chống dịch hiện nay. Một số chợ truyền thống đã được kinh doanh trở lại, đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch; hoạt động đánh bắt gần bờ đang dần hoạt động ổn định trở lại.

UBND huyện Xuyên Mộc đã triển khai hướng dẫn các cơ sở sản xuất kinh doanh, DN trên địa bàn huyện xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch và những phương án xử trí khi có các trường hợp mắc COVID-19 tại cơ sở; hiện nay có 14 DN đang thực hiện phương án 3 tại chỗ với 3.731 lao động.

Tương tự, tại huyện Đất Đỏ, 6 chợ truyền thống đã hoạt động bình thường với 193 tiểu thương buôn bán các mặt hàng thiết yếu. Ngoài ra, 2 cửa hàng Bách Hóa Xanh và 7 cửa hàng tự chọn đang hoạt động đảm bảo cung ứng đủ hàng hóa, nhu yếu phẩm cho người dân. Đối với sản lượng hải sản đánh bắt gần bờ của ngư dân xã Lộc An, thị trấn Phước Hải, địa phương đã sắp xếp, bố trí vào các chợ để kinh doanh buôn bán.

NHÓM PV THỜI SỰ