Chuyến xe nghĩa tình giúp người dân về quê an toàn

15 chuyến xe, đưa 328 người dân quê Phú Yên từng sinh sống, làm việc tại Bà Rịa-Vũng Tàu chính thức lăn bánh về tỉnh Phú Yến chiều 23/9. Đây là những “chuyến xe 0 đồng” do tỉnh Phú Yên và Công ty CP Xe khách Phương Trang hỗ trợ miễn phí để đưa bà con có nhu cầu về quê.

Công dân tỉnh Phú Yên lên xe về quê tại TP.Bà Rịa.

Chiều 23/9, cơ quan chức chức năng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Phú Yên đã phối hợp tổ chức đưa 328 người dân Phú Yên đang sinh sống, làm việc tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về quê. Đây là đợt đầu tiên Phú Yên đón người dân về từ Bà Rịa - Vũng Tàu. CSGT Công an tỉnh Phú Yên đã vào Bà Rịa - Vũng Tàu để trực tiếp dẫn đoàn xe khách Phương Trang chở người dân.

Ông Phạm Đoàn Đức Huy Cường, Giám đốc Chi nhánh Công ty vận tải Phương Trang tại Vũng Tàu cho biết, DN đã đưa 16 xe loại 45 chỗ đón bà con tại các địa điểm: Bến xe khách Bà Rịa (Km 65 QL51, Khu phố 2, phường Phước Trung, TP. Bà Rịa), Trung tâm Văn hóa TX. Phú Mỹ (QL51, phường Phú Mỹ, TX. Phú Mỹ) và tại Bến xe huyện Xuyên Mộc (Số 40, QL55, ấp Thạnh Sơn 1A, xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc). Theo ông Cường, sáng 24/9, bà con sẽ về đến tỉnh Phú Yên.

Có mặt ở Bến xe Bà Rịa (TP.Bà Rịa), chúng tôi bắt gặp ánh mắt tràn đầy niềm vui của những người sắp lên xe về quê. Họ phần lớn là công dân đang sinh sống, học tập và làm việc tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Họ đều có hoàn cảnh khó khăn, người già yếu, trẻ em, lao động tự do bị mất việc…

Anh Nguyễn Văn Quang (xã Hòa Long, TP.Bà Rịa) cho biết, anh làm nghề phụ hồ tại TP.Bà Rịa, nhưng đã mất việc hơn 2 tháng nay do địa phương áp dụng Chỉ thị 16. Vợ anh cũng làm nghề tự do nên cũng bị mất thu nhập. Áp lực về chi phí cuộc sống ngày càng lớn, cộng thêm chi phí thuê nhà trọ khiến cuộc sống của gia đình anh trở nên khó khăn. “Dù được địa phương hỗ trợ bị mất việc do ảnh hưởng của COVID-19 nhưng cả hai vợ chồng đều mất thu nhập và phải nuôi các con ở điều kiện khó khăn này vợ chồng tôi không kham nổi. Về quê ít nhất cũng có ruộng để làm, có thu nhập qua ngày”, anh Quang bày tỏ.

Ghi nhận tại điểm đón huyện Xuyên Mộc, mặc dù được thông báo tập trung tại địa điểm đón lúc 14 giờ, nhưng nhiều người đã nôn nao đến đợi sớm hơn vài tiếng. Trong đợt này, Huyện Xuyên Mộc có 42 người là công dân tỉnh Phú Yên được rước về, những công dân này phải âm tính với SASR-CoV-2, khai báo y tế điện tử, tự trang bị đồ bảo hộ, thực hiện các hướng dẫn phòng chống dịch suốt hành trình.

Anh Nguyễn Tuấn Thân (xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc) cho biết, anh làm nghề công nhân xây dựng những ngày dịch dã vừa qua khiến anh bị mất việc, cuộc sống vốn đã khó khăn lại càng thêm khó khăn. Do vợ đang mang bầu sắp sinh em bé nên anh Thân cũng muốn đưa vợ về quê để sinh nở, nhưng gặp khó khăn do giãn cách xã hội và điều kiện kinh tế cũng không cho phép, nên giấc mơ trở về quê càng trở nên xa vời. Hay tin được tài trợ vé về về quê anh Thân đã đăng ký và được ề quê. “Tôi rất xúc động, có lẽ đây là chuyến xe ấm áp nhất của gia đình tôi từ trước đến nay”, anh Thân bày tỏ.

Ông Nguyễn Đỗ Hải Thuận, Phó Giám đốc Sở GT-VT cho biết, từ giữa tháng 9, Bà Rịa-Vũng Tàu đã nhận được đề nghị của tỉnh Phú Yên về việc phối hợp và tạo điều kiện cho người dân của họ về quê an toàn. Ngày 18/9, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã có công văn về việc hỗ trợ, đưa công dân từ tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu về tỉnh Phú Yên. “Quá trình thực hiện việc đưa người dân Phú Yên sinh sống tại Bà Rịa-Vũng Tàu trở về quê tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về phòng, chống dịch COVID-19, bảo đảm tính thống nhất và kịp thời trong tổ chức thực hiện giữa các lực lượng có liên quan. Không để lây lan dịch bệnh đối với lái xe, nhân viên, người trực tiếp tham gia làm nhiệm vụ và không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng”, ông Nguyễn Đỗ Hải Thuận nói.

