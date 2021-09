Xã đầu tiên phát hiện ca nhiễm đã giữ vững vùng xanh như thế nào?

Là địa phương đầu tiên của huyện Châu Đức ghi nhận ca nhiễm COVID-19 trên địa bàn, nhưng xã Sơn Bình đã làm tốt công tác phòng chống dịch, chặn nguồn lây, giữ vững “vùng xanh” trong suốt nhiều tháng qua.

Xã Sơn Bình tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho người dân trên địa bàn.

Ca nhiễm đầu tiên trên địa bàn xã được ghi nhận vào ngày 1/7. Đó là vợ chồng ông N.V.X và T.T.T.K (cùng SN 1988), ngụ tại thôn Tân Bình, là tiểu thương ở chợ Sơn Bình. Hằng ngày, hai vợ chồng này chạy xe ôtô từ huyện Châu Đức lên chợ Bình Điền (TP.Hồ Chí Minh) lấy hàng bỏ mối cho tiểu thương các chợ trên địa bàn huyện. Đây là trường hợp ca nhiễm liên quan đến chợ đầu mối Bình Điền đầu tiên của tỉnh được phát hiện, cũng là ca nhiễm COVID-19 đầu tiên ghi nhận trên địa bàn huyện Châu Đức.

Ông Trần Đại Diện, Chủ tịch UBND xã Sơn Bình, cho biết sau khi nhận được thông tin kết quả dương tính của vợ chồng tiểu thương trên, khuya 1/7, chính quyền xã đã tổ chức họp khẩn, nhận diện, đánh giá tình hình và truy vết trong đêm những người tiếp xúc gần với vợ chồng tiểu thương này. Đồng thời, phong tỏa ngay khu vực nơi vợ chồng này sinh sống và chợ xã Sơn Bình cũng như tiến hành lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc cho toàn bộ người dân thôn Tân Bình. Vợ chồng tiểu thương này cũng được tổ chức lấy mẫu đơn xét nghiệm lại. Qua xét nghiệm sàng lọc, ghi nhận thêm một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, là con trai của vợ chồng tiểu thương. Riêng người chồng anh N.V.X khi được tách ra để lấy mẫu đơn lại cho kết quả âm tính. “Công tác khoanh vùng, truy vết, tiến hành lấy mẫu thực hiện trong 3-4 ngày liên tục, không ngừng nghỉ, phong tỏa nhà ca nhiễm, đóng 2 chợ trên địa bàn xã dập dịch. Nhờ triển khai kịp thời, đồng bộ những giải nêu trên nên sau 16 ngày, dịch COVID-19 trên địa bàn xã Sơn Bình đã được chặn đứng, đưa Sơn Bình giữ vững “vùng xanh” từ đó cho đến nay”, ông Diện thông tin.

Việc chốt chặn các đường hẻm nhỏ, góp phần nâng cao hiệu quả phòng chống dịch trên địa bàn xã Sơn Bình.

Chia sẻ về kinh nghiệm phòng, chống dịch trên địa bàn xã, ông Trần Đại Diện cho biết, là do công tác chủ động trong phòng chống dịch của ban, ngành, đoàn thể. Ca nhiễm đầu tiên của xã được phát hiện nhờ tinh thần trách nhiệm cao của cán bộ Trạm Y tế xã Sơn Bình. Tại thời điểm địa phương ghi nhận ca nhiễm đầu tiên này, chợ Bình Điền chưa bị phong tỏa. Thế nhưng khi nghe thông tin xuất hiện các ca nhiễm tại chợ này, do có quen biết với vợ chồng tiểu thương là chị K. và anh X, biết 2 người thường xuyên lên chợ Bình Điền nên cán bộ y tế xã đã yêu cầu hai người chủ động đi xét nghiệm. Qua xét nghiệm phát hiện chị K. mắc COVID-19. Địa phương kịp thời phong tỏa, khoanh vùng, truy vết, ngăn chặn chuỗi lây nhiễm trong cộng đồng ngay sau đó. Nhờ vậy, chỉ có thêm một trường hợp là con trai của chị K. bị nhiễm COVID-19 do lây nhiễm từ mẹ.

Ngoài ra, theo ông Diện, để ngăn chặn hiệu quả dịch COVID-19, công tác tuyên truyền đóng vai trò quan trọng. Trong suốt thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, các Tổ COVID-19 cộng đồng hỗ trợ chính quyền địa phương tuyên truyền, giám sát, vận động nhân dân. Cụ thể là “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, phát từng tờ rơi cho người dân hiểu rõ việc áp dụng Chỉ thị 16. Người dân được làm gì, không được làm gì khi áp dụng giãn cách xã hội theo chỉ thị này. Giám sát, phát hiện người lạ tới địa phương, người dân của xã đi khám chữa bệnh ở địa phương khác về nhằm kịp thời khai báo y tế và thực hiện cách ly theo quy định. Thực hiện rào chắn đường phụ, chốt chặn ở các đường chính để thực hiện nghiêm, hiệu quả Chỉ thị 16. Kêu gọi, khuyến khích người dân ủng hộ biện pháp phòng, chống dịch của địa phương.

Đoàn thanh niên xã Sơn Bình chuẩn bị cung cấp lương thực, rau xanh cho các hộ dân bị phong tỏa trên địa bàn.

Bên cạnh đó, ông Diện khẳng định công tác bảo đảm an sinh xã hội trong các khu cách ly, phong tỏa và trong thời gian giãn cách xã hội cũng góp phần to lớn vào việc chặn đứng dịch COVID-19 tại địa phương suốt mấy tháng qua. Khi thực hiện phong tỏa, giãn cách xã hội, xã quan tâm thực hiện chăm lo tốt, bảo đảm lương thực thực phẩm cho người dân để “Ai ở đâu, ở yên ở đó”, thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch.

Ngoài các giải pháp trên, công tác xét nghiệm tầm soát xét nghiệm diện rộng cũng được triển khai tích cực trên địa bàn xã. Qua đó kiểm soát chặt tình hình dịch bệnh và triển khai biện pháp phòng, chống dịch phù hợp, vừa tiết kiệm, vừa an toàn, vừa hiệu quả.

Bài, ảnh: TRÚC GIANG