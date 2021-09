Khẩn trương truy vết lại, tìm nguồn lây tại ổ dịch tổ 10B, ấp An Thạnh, xã An Ngãi

Ngày 9/9 Đoàn công tác của lãnh đạo tỉnh và ngành y tế do ông Mai Ngọc Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh làm Trưởng Đoàn đã kiểm tra thực tế công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại ổ dịch tổ 10B, ấp An Thạnh, xã An Ngãi, huyện Long Điền (khu dân cư nằm phía sau Khu điều trị bệnh nhân COVID-19 Trường TH Cao Văn Ngọc).

Ông Mai Ngọc Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh (thứ hai từ trái qua) kiểm tra thực tế công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại ổ dịch tổ 10B, ấp An Thạnh, xã An Ngãi, huyện Long Điền.

Cùng đi với Đoàn có TS. Huỳnh Hồng Quang, Phó Viện trưởng Viện Sốt rét-KST-CT Quy Nhơn – Trưởng Đoàn công tác đặc biệt của Bộ Y tế hỗ trợ BR-VT.

Theo báo cáo của BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 huyện Long Điền, từ ngày 3/9 đến nay, tổ 10B ấp An Thạnh, xã An Ngãi ghi nhận 6 ca F0. Địa phương đã tiến hành phong tỏa khu vực này vào ngày 4/9 với 11 hộ, 41 nhân khẩu; tiến hành phun khử khuẩn; đưa 20 F1, F0 đi điều trị, cách ly tập trung; triển khai lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 cho hơn 2.200 hộ gia đình trên địa bàn xã An Ngãi…

Qua kiểm tra thực tế và trao đổi với người dân tại khu vực phong tỏa tổ 10B, ấp An Thạnh, Đoàn công tác nhận định, đây là chùm ca F0 ngoài cộng đồng chưa rõ nguồn lây, có nguy cơ tiềm ẩn rất phức tạp. Đa phần người dân trong tổ là lao động tự do, phụ hồ. Trước thời điểm phong tỏa, khu vực này còn tồn tại việc một số người trong các gia đình qua nhà nhau uống nước, giao lưu.

Đoàn công tác trao đổi với người dân trong khu vực tổ 10b, ấp An Thạnh.

Về giả thuyết nguồn lây nhiễm từ Khu điều trị bệnh nhân COVID-19 Trường TH Cao Văn Ngọc (phía trước tổ 10B, ấp An Thạnh), TS. Huỳnh Hồng Quang, Phó Viện trưởng Viện Sốt rét-KST-CT Quy Nhơn nhận định là hoàn toàn không có căn cứ khoa học. Bởi lẽ, Đoàn ghi nhận khu điều trị này nằm cách khu dân cư xung quanh khoảng 100 mét, có tường bao. Ngoài ra, trong cùng khu vực tổ 10B có những gia đình sống gần khu điều trị không bị lây nhiễm. TS. Huỳnh Hồng Quang cho rằng, việc làm cấp thiết lúc này là cần điều tra dịch tễ, truy vết lại toàn bộ lịch sử tiếp xúc của người dân trong khu vực với nhau và việc tiếp xúc với những người ở bên ngoài.

Cùng quan điểm với nhận định của TS. Huỳnh Hồng Quang, ông Mai Ngọc Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh yêu cầu BCĐ phòng, chống dịch huyện Long Điền, xã An Ngãi khẩn trương truy vết lại toàn bộ những người có liên quan đến các ca bệnh trong và ngoài khu vực này để tìm ra nguồn lây. Các lực lượng có liên quan cần trực tiếp vào tận tâm dịch để điều tra, truy vết, không điều tra qua điện thoại. Việc tiến hành truy vết cần phải được vạch ra trên sơ đồ “xương cá” – tức là tìm hiểu rõ việc tiếp xúc gần của các ca bệnh đối với người bên trong và cả bên ngoài khu dân cư, lịch sử tiếp xúc của F0 với những người có tiếp xúc gần, với các F1, giữa các F1 với nhau, từ đó tiếp tục lần ra các F2, 3; báo cáo cụ thể về Đoàn công tác trước 18 giờ cùng ngày.

Đoàn công tác kiểm tra Khu Điều trị bệnh nhân COVID-19 Trường TH Cao Văn Ngọc (phía trước khu phong tỏa tổ 10b, ấp An Thạnh).

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Mai Ngọc Thuận cũng yêu cầu địa phương phối hợp với Sở TTTT, Công an tỉnh tiến hành điều tra, truy xuất thuê bao điện thoại, tìm hiểu rõ các nguồn lây từ bên trong và bên ngoài khu dân cư; đồng thời tăng cường công tác lấy mẫu xét nghiệm PCR từng gia đình trong khu phong tỏa… “Các công tác phải triển khai thực hiện quyết liệt, thần tốc coi đây là vấn đề tiên quyết để tìm ra nguồn lây, kiểm soát, phòng chống lây nhiễm dịch bệnh. Cùng với đó, các lực lượng cần vào cuộc tuyên truyền, vận động nhân dân và thực hiện siết chặt nghiêm giãn cách với tinh thần “ai ở đâu, ở đó” - ông Mai Ngọc Thuận nhấn mạnh.

Tin, ảnh: BẢO KHÁNH