Vũng Tàu khoanh vùng kịp thời các ca mắc mới

Qua xét nghiệm tầm soát, TP. Vũng Tàu đã chủ động khoanh vùng kịp thời các ca mắc COVID-19 phát hiện ngoài cộng đồng, dần thu hẹp vùng đỏ, mở rộng vùng xanh. Trong những ngày gần đây, số ca mắc mới trên địa bàn TP. Vũng Tàu đã giảm mạnh.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm cho người dân khu phố 6, phường Nguyễn An Ninh để tầm soát F0.

Tăng cường xét nghiệm tầm soát F0

Ngày 5/9, qua xét nghiệm tầm soát, phường Nguyễn An Ninh phát hiện ca mắc COVID-19 ngoài cộng đồng là bà T.T.X. (SN 1965, ngụ 18/1 Trung tâm đô thị Chí Linh, khu phố 6, phường Nguyễn An Ninh). Bà X. là Tổ phó tổ dân phố, tham gia trực chốt và thành viên tổ đi chợ hộ khu phố 6. Cùng ngày, chồng và con bà X. được xác nhận dương tính với SARS-CoV-2.

Liên quan đến ca mắc này, thành phố đã xác định có thêm 5 ca mắc COVID-19 tại khu Trung tâm đô thị Chí Linh. Cụ thể, bà N.T.H. (SN 1988, ngụ D1-6/9 Trung tâm đô thị Chí Linh), làm nghề buôn bán, có biểu hiện sốt, ho, khó thở xét nghiệm nhanh tại Phòng khám Đa khoa Thiên Nam cho kết quả dương tính vào sáng 6/9. Ngay sau đó, nhân viên y tế đã lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR đối với bà H. cùng 3 người trong gia đình là chồng và 2 con, dến ngày 7/9 cho kết quả dương tính với 4 người kể trên.

Chồng bà H. cho biết có tiếp xúc với bà X. vào ngày 1/9 khi bà X. là thành viên tổ đi chợ hộ khu phố 6, có đến nhà vợ chồng bà H. mua bún. Ca dương tính với SARS-CoV-2 thứ 8 là ông N.T.T. (SN 1998), dân quân khu phố, trực chốt, có tiếp xúc với bà X.. Tối 5/9, ông T. được đưa đi cách ly tập trung tại Trường THCS Nguyễn Thái Bình và được lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 7/9, ông T. có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Ông Đỗ Quốc Đạt, Phó Chủ tịch UBND phường Nguyễn An Ninh cho biết, ngày 8/9, địa phương đã xét nghiệm sàng lọc diện rộng toàn bộ dân cư khu phố 6 với khoảng 1.200 người. Trước đó, trong ngày 7/9, lực lượng chức năng đã phong tỏa tạm thời 2 khu vực là nơi ở của các F0. Đồng thời lấy mẫu xét nghiệm nhanh và RT-PCR đối với 42 người dân sống lân cận địa chỉ D1-6/9 Trung tâm đô thị Chí Linh, khu phố 6. Kết quả xét nghiệm nhanh âm tính.

Đối với 2 khu phong tỏa còn lại tại phường Thắng Nhì, trong ngày 8/9, lực lượng chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm hơn 3.200 hộ dân để xem xét gỡ phong tỏa. Hiện phường Thắng Nhì còn 2 khu phong tỏa, dự kiến sẽ xanh hóa địa bàn trước ngày 17/9.

Trước đó, ngày 7/9, Trung tâm Chỉ huy Phòng, chống dịch COVID-19 phường Thắng Nhất đã lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc đối với 2.180 người ở vùng đệm khu phong tỏa phường Thắng Nhất để sàng lọc F0. Ông Trần Văn Trìu, Phó Chủ tịch UBND phường Thắng Nhất cho hay: “Hiện tại trong khu phong tỏa không phát sinh thêm F0 và đang được kiểm soát chặt với phương châm “nội bất xuất, ngoại bất nhập”. Địa phương tiếp tục sàng lọc các vùng lân cận để tầm soát các ca bệnh, kịp thời khoanh vùng, đưa đi điều trị và cách ly, sớm xanh hóa địa bàn”.

Giữ chặt vùng xanh

Lực lượng chốt kiểm soát phòng dịch phường Thắng Tam kiểm tra mã QR code của phương tiện lưu thông.

Chiều 8/9, tại cuộc họp BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 TP. Vũng Tàu, Thượng tá Nguyễn Văn Luyện, Trưởng Công an thành phố cho biết, công an đã huy động các lực lượng lập 6 tổ tuần tra phân chia địa bàn phụ trách, kiểm tra các chốt trên địa bàn, tránh tình trạng lỏng lẻo ở các chốt; kết hợp với lực lượng các phường, xã kiểm soát chặt chẽ theo thời gian phân ca, trong đó lực lượng công an thành phố thực hiện tuần tra ban đêm.

Ông Trần Đình Khoa, Bí thư Thành ủy, Trưởng BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 TP. Vũng Tàu yêu cầu, trong những ngày tiếp theo thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, lực lượng công an tăng cường tuần tra, kiểm soát, tránh tình trạng có chốt nhưng không có chặn, chặt ngoài, lỏng trong. 17 xã, phường tập trung bảo vệ vùng xanh. “Đối với các địa phương còn ca F0 phát sinh tại 4 phường: 10, Thắng Nhì, Thắng Nhất và Nguyễn An Ninh cần áp dụng biện pháp “đông cứng, khóa chặt” để gỡ phong tỏa đúng hạn. Bên cạnh đó, thành phố tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc 20% người dân vùng xanh để tầm soát F0; đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin; kiểm soát chặt người dân từ các vùng đỏ và vùng vàng di chuyển sang vùng xanh. Các thành viên BCĐ Phòng, chống dịch được phân công các địa bàn tăng cường cùng các địa phương giữ chắc vùng xanh, triệt tiêu vùng đỏ”, ông Trần Đình Khoa yêu cầu.

Bài, ảnh: HUYỀN TRANG